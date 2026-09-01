Quién es el diseñador mexicano del vestido “naco” que Gema Garoa le criticó a Mariana Ochoa

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La quinta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 convirtió el regreso de Mariana Ochoa a la casa en el detonante de una confrontación pública: Gema Garoa y Aldo Rendón hicieron comentarios clasistas sobre el vestido de la cantante a sus espaldas, una escena que captaron las cámaras de la transmisión en vivo.

El intercambio ocurrió cuando los habitantes regresaron al interior. Garoa y Rendón se apartaron y hablaron de Ochoa con burlas centradas en su apariencia y en el supuesto origen de la prenda.

“El vestido más naco y horrible que trae Mariana es lo más naco que han visto mis ojos, parece de Casa Sharon de ahí de McAllen”, dijo Gema Garoa en la transmisión, y pidió a alguien fuera del reality que tomara una foto del atuendo para rastrear dónde lo compró.

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Los comentarios a espaldas de Mariana Ochoa quedaron al aire en la transmisión en vivo

Minutos después de que Mariana Ochoa se salvara de la eliminación, Gema Garoa la atacó a sus espaldas. (Captura de pantalla YouTube)

“Lo mismo que hice hoy. Ni la volteé a ver. Vestido naco y horrible”, dijo Aldo Rendón mientras celebró las frases de su compañera y se rio con ella.

La escena escaló porque Mariana Ochoa entró a la sala justo detrás de Garoa sin que ellas lo notaran. Desde la postgala, Wendy Guevara reaccionó al momento que vio en la señal: “Viene atrás de ella y con el vestido que dice que parece que compró en la paca”, expresó.

Más tarde, cuando la mayoría ya usó ropa más cómoda y Ochoa se retiró a ponerse pijama, Rendón volvió a hablar de ella a sus espaldas. “Es para que te lo hubieras quitado hace media hora. Parece Cenicienta de Temu. El vestido ese... ni una gringa de Wisconsin se lo pone en una boda”, dijo.

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En el mismo bloque de comentarios, Rendón lanzó: “Es una gata naca, inmunda, asquerosa... No la quieren ni los de OV7. ¿Por qué la vamos a querer nosotros?”.

Gema Garoa y Aldo Rendón se burlaron del atuendo de Mariana Ochoa. (Captura de pantalla YouTube)

Garoa remató con otra frase sobre la imagen de Ochoa: “Ahora si voy a hablar mal de ti... Con las extensiones más asquerosas y baratas que he visto en mi vida. Para que te graben y te enseñen”, dijo.

¿Quién es el diseñador real del vestido de Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos México 2026?

Tras las burlas que se hicieron virales en redes sociales, los usuarios especularon que el vestido de Mariana Ochoa era de la prestigiosa marca Nicole + Felicia, sin embargo, esto fue desmentido por el diseñador real del vestido.

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El vestido morado que utilizó Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos México es del diseñador mexicano Felipe Alvarado, quien mandó un mensaje en sus redes sociales tras las críticas que recibió la ex integrante de OV7:

“El vestido que Mariana Ochoa portó es una creación del diseñador Felipe Alvarado, diseñador mexicano que apuesta por la alta costura como una forma de expresión, identidad y arte. Y que detrás de cada textura, silueta y detalle existe un proceso creativo y una visión de ir más allá de lo convencional. Porque la moda no siempre busca aprobación; a veces busca provocar, contar una historia y dejar huella”.

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Quién es el diseñador mexicano del vestido “naco” que Gema Garoa le criticó a Mariana Ochoa (Redes Sociales)

Felipe Alvarado también ha vestido a Ángela Aguilar

Felipe Alvarado es un reconocido diseñador de modas mexicano de alta costura, especializado en vestidos de novia y quinceañeras, con trayectoria en Zacatecas y Durango. Egresó de la licenciatura en Mercadotecnia y Diseño de Modas de la Universidad Autónoma de Durango, campus Laguna.

Su marca lleva más de 10 años en el mercado con sede en Zacatecas y dirige la academia de modelaje Loreto School y una boutique con línea de calzado Queen Victoria.

Entre las prendas atribuidas a Alvarado está el vestido azul con flores rojas bordadas a mano que Ángela Aguilar usa en el video de “Se disfrazó”. También habría diseñado el atuendo que la cantante porta en Premios Lo Nuestro 2022.

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(Foto: Instagram/@felipealavarado)

La dinámica Etiquetas ya había exhibido el conflicto entre Gema Garoa y Mariana Ochoa

El choque por el vestido no fue el primer roce entre ambas. Días antes, en la dinámica “Etiquetas”, los participantes solo pudieron elegir adjetivos negativos para colocar en los maniquíes de sus compañeros y la tensión quedó expuesta.

Mariana eligió “manipuladora” para el maniquí de Garoa y explicó su postura: “Frente a mí, es linda y trata de que los comentarios sean buenos, pero detrás de mí, el otro día que fui nominada, y que estuve en el carrusel, veo videos donde está hablando mal de mí a mis espaldas; ella trata de manipular a todos para que creamos que ella habla bien de todos”, señaló.

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Garoa respondió con “hipócrita” para el maniquí de Ochoa y cuestionó su actitud: “Si ya vio los videos donde yo estoy hablando mal de ella, ¿por qué hace como si no pasara nada? ¿Por qué, ayer en la escena, da un mensaje de amor, se le llenan los ojos de lágrimas, si ya sabe que yo hablo mal de ella?”, planteó.