Llega el frío a la Sierra Tarahumara: la infusión de eucalipto que usan las comunidades rarámuri

Las infusiones forman parte de las prácticas de atención tradicional en distintas comunidades mexicanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El frío impulsa el uso de infusiones en comunidades rarámuri de la Sierra Tarahumara, donde las familias recurren a plantas medicinales para atender molestias respiratorias durante la temporada invernal.

Las preparaciones se consumen como infusiones o decocciones y forman parte de conocimientos transmitidos dentro de la comunidad.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) registra el eucalipto como una planta empleada contra la tos, la bronquitis y la congestión.

Los inventarios vinculados con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) muestran, por su parte, la importancia de la flora medicinal en la Sierra Tarahumara y el aprovechamiento de las plantas por parte del pueblo rarámuri.

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CONABIO documenta el aprovechamiento de plantas en la Sierra Tarahumara

La Sierra Tarahumara se ubica en el estado de Chihuahua y forma parte de una región montañosa con bosques, barrancas y comunidades dispersas.

En ese territorio, la distancia entre localidades y las dificultades de traslado pueden complicar el acceso regular a los servicios de salud.

El inventario de plantas vasculares de la Sierra Tarahumara, difundido por la CONABIO mediante el Sistema Global de Información sobre Biodiversidad, registra usos florísticos, etnobotánicos e históricos de la región.

El documento señala que las plantas son utilizadas para atender necesidades domésticas, medicinales y económicas.

La información también advierte que varias especies medicinales han sido recolectadas de forma intensiva.

Por esa razón, el conocimiento sobre las plantas no solo tiene una dimensión sanitaria, sino también una relación directa con la conservación de los bosques y el manejo del territorio.

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El registro institucional confirma que la medicina basada en plantas forma parte de la vida cotidiana de las comunidades rarámuri.

No obstante, la ficha general de la Sierra Tarahumara no permite establecer por sí sola qué especies se emplean en cada localidad ni cuáles son las cantidades utilizadas en una preparación.

El inventario de plantas vasculares de la Sierra Tarahumara, difundido por la CONABIO mediante el Sistema Global de Información sobre Biodiversidad, registra usos florísticos, etnobotánicos e históricos de la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La UNAM identifica al eucalipto como remedio tradicional para la tos

La base de Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM incluye una ficha sobre Eucalyptus globulus.

La institución señala que sus hojas se utilizan principalmente contra la tos y que pueden administrarse mediante cocción o inhalación de vapores.

El registro también relaciona el eucalipto con la bronquitis, la congestión de los bronquios, la ronquera y el asma.

En algunos usos tradicionales, el líquido se emplea para hacer gárgaras con el propósito de aliviar la inflamación de la garganta.

La ficha describe al eucalipto como una planta introducida, incorporada con el tiempo a distintos sistemas de medicina tradicional en México.

Su presencia en comunidades indígenas no significa que tenga el mismo significado en todos los pueblos, pero sí muestra cómo una especie extranjera fue integrada a prácticas locales de cuidado.

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La UNAM recoge además el uso del eucalipto entre comunidades indígenas de Chiapas para atender los llamados “fríos” o “aires”.

En esas prácticas, la planta puede aparecer en baños, vaporizaciones e infusiones, junto con rezos y la participación de especialistas tradicionales.

Esta información no demuestra que todas las comunidades rarámuri preparen el eucalipto de la misma forma, pero permite afirmar que su empleo medicinal está documentado en México y que sus usos respiratorios forman parte de registros institucionales nacionales.

La Revista Digital Universitaria explica cómo se preparan los tés medicinales

Un artículo de la Revista Digital Universitaria de la UNAM, dedicado al uso de plantas medicinales en el norte de Morelos, describe los tés como una de las formas habituales de administrar remedios vegetales.

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El texto explica que estas bebidas suelen considerarse preparaciones suaves, destinadas a padecimientos leves o a las primeras etapas de una enfermedad.

También destaca que su elaboración depende de decisiones sobre la cantidad de planta, el tiempo de reposo y la combinación de especies.

La infusión se prepara al colocar agua caliente sobre la parte vegetal y dejarla reposar. La decocción requiere hervir la planta durante un tiempo determinado, una técnica que puede utilizarse con hojas, ramas, raíces u otras partes.

Estas definiciones ayudan a distinguir entre las preparaciones que en el lenguaje cotidiano suelen llamarse “té”.

También muestran que una bebida medicinal no es necesariamente improvisada: su uso puede basarse en conocimientos comunitarios sobre las partes de la planta y la forma de extraer sus componentes.

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Pasos para la preparación casera de infusiones y decocciones de eucalipto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chihuahua vincula salud comunitaria y conocimientos tradicionales

El Gobierno del estado de Chihuahua informó sobre un programa de salud y desarrollo comunitario que incluyó talleres de medicina tradicional, primeros auxilios, prevención de incendios e inclusión social.

La incorporación de la medicina tradicional en actividades institucionales muestra que las autoridades reconocen su presencia en las comunidades.

También plantea la necesidad de establecer mensajes claros sobre sus límites, especialmente cuando los síntomas pueden corresponder a una enfermedad respiratoria grave.

Una infusión puede formar parte del cuidado doméstico de molestias leves, pero no debe retrasar la consulta médica ante dificultad para respirar, fiebre persistente, dolor en el pecho, confusión o empeoramiento del estado general.

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