Un departamento en Tijuana y una moto de más de 400 mil pesos, los lujosos regalos de Eduin Caz a Ese Pérez (Redes Sociales)

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Ese Pérez ha sido una gran revelación en La Casa de los Famosos México 2026, ya que es uno de los participantes que más contenido ha generado dentro del encierro, debido a que su personalidad y humor polariza la opinión que se tiene de él fuera del reality de Televisa.

El influencer es un amigo cercano del vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, quien ha estado al pendiente de él desde su ingreso a la casa. Recientemente, Jesús Ángel Pérez - nombre real del comediante - reveló a Brianda Deyanara y Gema Garoa que el cantante le regaló un departamento en Tijuana.

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Dicho departamento se suma a los lujosos regalos que le ha dado Eduin Caz a Ese Pérez, como una moto de más de 400 mil pesos y un reloj de la marca Rolex, además de que lo acompaña a giras por el país en su avión privado.

Ese Pérez y su amistad con Eduin Caz de Grupo Firme (Redes Sociales)

Un departamento, una moto y un reloj Rolex, los lujosos regalos de Eduin Caz a Ese Pérez

La amistad entre Ese Pérez y Eduin Caz ha sido un tema recurrente dentro de La Casa de los Famosos México, ya que el cantante ha estado al pendiente de su amigo desde el día de su ingreso al reality. El influencer por su parte, menciona anécdotas con el vocalista Grupo Firme con los demás participantes.

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Recientemente reveló que su amigo le regaló un departamento en Tijuana, durante una conversación con Brianda Deyanara, quien es originaria de ahí; aunque no reveló características de el inmueble ni la zona donde se encuentra exactamente, pero al parecer Ese Pérez lo utiliza cuando visita la frontera mexicana.

Este departamento se suma a la lista de los lujosos regalos que ha recibido Pérez por parte de Eduin Caz, como una moto de más de 400 mil pesos y un reloj Rolex, según lo visto en las propias redes de Ese Pérez, quien compartió los momentos en los que recibió los obsequios del cantante de regional mexicano.

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Ese Pérez presume en un video el reloj que le regaló Eduin Caz (Redes Sociales)

La motocicleta que Eduin Caz le regaló es una KTM 1390 Super Duke R

El modelo específico de la motocicleta es una KTM 1390 Super Duke R, cuyo precio de lista en México oscila entre 421,900 y 435,000 pesos, según distribuidores oficiales de la marca. La unidad cuenta con un motor V2 de 1,350 centímetros cúbicos, 190 caballos de fuerza y 145 newton-metro de par.

Ese Pérez ha sido captado circulando en la motocicleta por calles de la Ciudad de México en compañía de Eduin Caz, lo que generó críticas en redes sociales al no portar casco de seguridad, en incumplimiento del Reglamento de Tránsito local.

La motocicleta que Eduin Caz le regaló a Ese Pérez es una KTM 1390 Super Duke R

La amistad entre ambos nació de un intento fallido por tomarse una foto

La relación entre Ese Pérez y Eduin Caz se remonta a un episodio en el que el influencer buscaba una fotografía con el vocalista de Grupo Firme. Un conocido con contactos en aerolíneas le ofreció la oportunidad a cambio de 500 pesos, lo que generó confusión, ya que el cantante asegura que nunca ha cobrado por tomarse fotos con sus seguidores.

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A partir de ese primer encuentro, ambos consolidaron un vínculo que se refleja en videos, transmisiones en vivo y fotografías compartidas en redes sociales. Ese Pérez lo acompaña con frecuencia en giras, eventos y reuniones privadas de Grupo Firme.

Eduin Caz sorprendió a Ese Pérez con un mensaje el día de su ingreso al reality

El día que Jesús Ángel Pérez ingresó a La Casa de los Famosos México, la producción sorprendió con un mensaje grabado de Eduin Caz proyectado en las pantallas de la casa. El cantante lo llamó “mi sangre” y le deseó “todo el éxito del mundo” en su participación dentro del reality.

El vocalista de Gruppo Firme llevó una serena para Ese Pérez por su cumpleaños. (Captura de pantalla )

Además, el vocalista de Grupo Firme también se presentó con la agrupación en las inmediaciones de los estudios de Endemol el día del cumpleaños de Ese Pérez, para dedicarle una serenata y cantarle las mañanitas desde afuera del encierro.

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Antes de su ingreso al programa, Ese Pérez construyó una comunidad de más de 5 millones de seguidores en TikTok, además de una base amplia en Instagram y YouTube, con contenido de humor urbano, sketches y colaboraciones con figuras como Bellakath, Yeri Mua y El Bogueto.