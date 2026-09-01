Oasis aterriza en los cines de México: dónde y cuándo ver el documental de los hermanos Gallagher

El proyecto recorrerá el regreso de la banda británica a los escenarios con la gira Live ’25 e incluirá imágenes inéditas. (YouTube)

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Oasis llegará a cines mexicanos con Don’t Look Back in Anger, el documental que registra el regreso de Liam y Noel Gallagher a los escenarios.

La película se proyectará desde el 10 de septiembre en salas de Cinépolis, Cinemex y algunos complejos con formato IMAX.

El largometraje se centra en la reunión de los hermanos Gallagher después de 16 años de separación y llegará más adelante a Disney+.

Fecha de estreno de Don’t Look Back in Anger en México

La fecha prevista para el estreno en México es el 10 de septiembre.

La cinta llegará a salas comerciales casi un año después de las presentaciones que Oasis ofreció en la Ciudad de México como parte de su gira de regreso.

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La producción podrá verse en complejos de Cinépolis y Cinemex. También se contemplan funciones en salas IMAX, aunque los horarios y la disponibilidad dependerán de la programación de cada establecimiento.

El documental recupera distintos momentos del tour Live ’25, desde los preparativos previos hasta las actuaciones frente al público. Las cámaras registraron el proceso que permitió a Liam y Noel volver a trabajar juntos después de un largo periodo separados.

La película fue dirigida por Dylan Southern y Will Lovelace. El guion estuvo a cargo de Steven Knight, creador de Peaky Blinders, quien desarrolló la historia alrededor del reencuentro de los hermanos y de las dificultades que enfrentaron antes de regresar al escenario.

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La cinta llegará a salas comerciales casi un año después de las presentaciones que Oasis ofreció en la Ciudad de México como parte de su gira de regreso. (REUTERS)

Preventa de boletos en Cinemex y Cinépolis

La preventa de boletos para Cinemex comenzará el 3 de septiembre. La fecha fue comunicada por la cadena después de que una venta anticipada anunciada previamente no se activara en el momento esperado.

La situación había generado dudas entre los seguidores de la banda, quienes no sabían si el documental tendría funciones en México.

La confirmación de las dos cadenas despejó esa incertidumbre, aunque todavía falta conocer la información completa de horarios y complejos participantes.

Cinépolis confirmó que proyectará la película, pero aún no ha informado cuándo comenzará su preventa. La fecha podría anunciarse antes del estreno, aunque el material disponible no precisa el día.

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Quienes quieran asistir deberán revisar la cartelera de cada cadena cuando se habilite la venta. La programación permitirá conocer las ciudades, los horarios y la cantidad de funciones disponibles en cada complejo.

Liam y Noel Gallagher reconstruyen su reencuentro

La película aborda el proceso que llevó a los hermanos Gallagher a reunirse para una nueva gira. El relato incluye conversaciones, ensayos, entrevistas individuales y escenas de los conciertos realizados durante Live ’25.

Oasis se separó en 2009, después de años de diferencias entre sus integrantes. Noel abandonó la agrupación y, a partir de entonces, ambos músicos desarrollaron carreras independientes.

Durante los años siguientes, Liam y Noel continuaron expresando sus desacuerdos en entrevistas y redes sociales. La posibilidad de que volvieran a compartir un escenario parecía lejana hasta que se confirmó el tour de regreso.

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El primer tráiler presenta un estudio de ensayo vacío y la llegada de los integrantes de la banda. También muestra fragmentos de noticias que recuerdan los conflictos entre los hermanos y la ruptura de Oasis.

Noel expone sus reservas ante la idea de regresar junto a Liam. “Simplemente no me veo en el escenario con Liam. No quiero volver a lidiar con la tensión. ¿Volverá a desmoronarse todo?”, dice en una de las escenas del adelanto.

Liam describe como “inaceptable” la manera en que terminó la historia anterior del grupo. Sus declaraciones forman parte del relato sobre los problemas que debieron enfrentar antes de volver a presentarse ante sus seguidores.

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La película aborda el proceso que llevó a los hermanos Gallagher a reunirse para una nueva gira. El relato incluye conversaciones, ensayos, entrevistas individuales y escenas de los conciertos realizados durante Live ’25. (Captura de video)

Live ’25 comenzó en Cardiff en julio de 2025

La gira de regreso comenzó en Cardiff, Gales, en julio de 2025. El documental incluye imágenes del primer concierto y de la preparación que condujo a esa presentación.

El tráiler muestra el trabajo de los músicos en los ensayos y varios momentos relacionados con la organización del recorrido internacional. Las grabaciones también registran la respuesta del público durante las actuaciones.

El paso de Oasis por México formó parte de ese itinerario. La banda ofreció dos conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, incluido un primer show que ocurrió cerca de un año antes del estreno nacional de la película.

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La producción fue grabada durante el proceso de reunión y en distintos escenarios de la gira. También se filmaron entrevistas individuales con los hermanos Gallagher y escenas relacionadas con su regreso a la actividad conjunta.

El proyecto presenta la reunión como una historia con desarrollo propio. No se limita a reunir imágenes de conciertos, sino que sigue las dudas, los ensayos y las decisiones que antecedieron a la vuelta de Oasis.

La película incluirá imágenes inéditas de Oasis

Don’t Look Back in Anger tendrá una duración aproximada de dos horas. El contenido incluirá escenas de los ensayos, fragmentos de presentaciones y material que no se había mostrado antes.

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La película también contará con la primera entrevista conjunta de Liam y Noel en más de dos décadas. El encuentro reunirá a los dos músicos frente a las cámaras después de un largo periodo en el que ofrecieron declaraciones por separado.

La dirección estuvo a cargo de realizadores con experiencia en documentales musicales. Entre sus trabajos anteriores se encuentran Meet Me in the Bathroom y Shut Up and Play the Hits, una producción centrada en LCD Soundsystem.

Antes de llegar a las salas comerciales, el largometraje será presentado fuera de competencia en la edición 83 del Festival Internacional de Cine de Venecia. La función está prevista para el 5 de septiembre.

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El estreno internacional en cines está programado para el 11 de septiembre de 2026. También habrá funciones anticipadas en formato IMAX el 9 de septiembre en Reino Unido y Norteamérica.

En México, la fecha anunciada para las salas es el 10 de septiembre. Esa jornada contempla funciones en cadenas comerciales y espacios con tecnología IMAX, de acuerdo con la programación que se publique para cada ciudad.

La película también contará con la primera entrevista conjunta de Liam y Noel en más de dos décadas. (Disney+)

Oasis: Don’t Look Back in Anger llegará después a Disney+

El recorrido de la película comenzará en los cines y continuará en una plataforma de entretenimiento.

Después de las proyecciones, el documental llegará a Disney+, aunque todavía no se ha informado la fecha exacta de disponibilidad.