Con 116 votos a favor, Higinio Martínez rinde protesta como presidente del Senado.

¡Nuevo presidente! Higinio Martínez rinde protesta al frente del Senado

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El senador de Morena, Higinio Martínez Miranda, fue elegido como nuevo presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República para encabezar el tercer y último año de ejercicio de la LXVI Legislatura.

La designación recibió un respaldo prácticamente unánime, con 116 votos a favor y uno en contra de los 117 legisladores que participaron en la sesión.

Tras conocerse el resultado de la votación, realizada por cédula y mediante urna, senadores de las bancadas oficialistas celebraron la elección al grito de “¡Presidente, presidente!”, mientras que otros legisladores recibieron al mexiquense con expresiones de apoyo.

Higinio Martínez presidirá el Senado en el último año de la LXVI Legislatura

La Junta Previa del Senado avaló la planilla encabezada por Higinio Martínez, quien posteriormente rindió protesta junto con el resto de los integrantes de la nueva Mesa Directiva, que quedó formalmente instalada para conducir los trabajos legislativos durante el tercer año de la LXVI Legislatura.

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Higinio Martínez toma las riendas del Senado y rinde protesta.

La entonces presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, fue la encargada de anunciar oficialmente el resultado de la elección.

“En consecuencia, se declara que han sido electas para integrar la Mesa Directiva del Senado de la República las siguientes personas senadoras: Presidencia, senador Higinio Martínez Miranda”, expresó al concluir el conteo de los votos.

Nueva Mesa Directiva del Senado incluye representantes de Morena, PAN y PVEM

Además de la presidencia de Higinio Martínez, la integración de la Mesa Directiva contempla una representación plural en las vicepresidencias y secretarías.

Entre los cargos aprobados por el pleno destacan:

Verónica Noemí Camino Farjat , de Morena, como vicepresidenta.

Mauricio Vila Dosal , del PAN, como vicepresidente.

Jorge Carlos Ramírez Marín, del PVEM, como vicepresidente.

Ocho senadoras y senadores ocuparán las secretarías de la Mesa Directiva, con representantes de Morena, PRI, PT, PAN, PVEM y Movimiento Ciudadano.

Nueva Mesa Directiva del Senado incluye representantes de Morena, PAN y PVEM.

Para las secretarías fueron electos María Martina Kantún Can, Alejandra Berenice Arias Trevilla y Simey Olvera Bautista, de Morena; Claudia Edith Anaya Mota, del PRI; Lizeth Sánchez García, del PT; Gina Geraldina Campuzano González, del PAN; Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, y Néstor Camarillo Medina, de Movimiento Ciudadano.

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Senado elige a Higinio Martínez con 116 votos a favor

La elección contó con la participación de 117 legisladores, aunque 11 senadores estuvieron ausentes durante la votación. Entre ellos se encontraban integrantes de Morena, el Partido Verde, PAN y PRI, como Gerardo Fernández Noroña, Miguel Ángel Yunes Márquez, Cecilia Guadiana, Sasil de León, Verónica Rodríguez Hernández, Francisco Javier Ramírez Acuña y Alejandro Moreno Cárdenas.

Pese a las ausencias, la planilla obtuvo un amplio respaldo, con 116 votos favorables, lo que permitió que Martínez asumiera la presidencia del Senado prácticamente sin oposición.

La llegada del senador mexiquense ocurre en un momento clave para la Cámara alta, que iniciará su último año de trabajos de la actual Legislatura.

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Con 116 votos a favor, Higinio Martínez rinde protesta como presidente del Senado.

Desde la presidencia de la Mesa Directiva tendrá la responsabilidad de conducir las sesiones, garantizar el orden parlamentario y representar institucionalmente al Senado.

Laura Itzel Castillo deja la presidencia del Senado rumbo a la Secretaría de las Mujeres

Durante la sesión, las diferentes fuerzas políticas reconocieron la labor de Laura Itzel Castillo Juárez al frente de la Mesa Directiva. La legisladora morenista concluyó su periodo en la presidencia tras encabezar los trabajos legislativos durante el segundo año de la LXVI Legislatura.

Castillo Juárez destacó que, durante ese periodo, el Congreso aprobó ocho reformas constitucionales, entre ellas modificaciones que permitieron avanzar en la expedición de leyes generales para combatir delitos como el feminicidio y la extorsión.

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También se refirió a otras modificaciones legislativas relacionadas con los límites a jubilaciones y pensiones de servidores públicos, entre otros temas discutidos durante el año legislativo.

Laura Itzel Castillo deja el Senado y se perfila rumbo a la Secretaría de las Mujeres. (CRÉDITO OBLIGATORIO)

La senadora, quien acudió a la sesión en silla de ruedas mientras se recupera de una cirugía por una fractura de tobillo, agradeció el respaldo recibido por parte de los distintos grupos parlamentarios.

Higinio Martínez inicia una nueva etapa al frente de la Cámara alta

Con la toma de protesta de la nueva Mesa Directiva, Higinio Martínez Miranda inicia formalmente su gestión como presidente del Senado de la República. Su elección, respaldada por una amplia mayoría, marca el relevo en la conducción de la Cámara alta para el cierre de la LXVI Legislatura.

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El nuevo presidente tendrá a su cargo dirigir los debates y sesiones de un periodo legislativo que será determinante antes de la renovación del Congreso en 2027, mientras las distintas fuerzas políticas preparan su estrategia rumbo al siguiente proceso electoral.