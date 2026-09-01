México

HBO estrena “Coalición”, la primera novela mexicana producida por la plataforma

La serie gira en torno a Belén y Zoé, dos mujeres separadas por un secreto y por visiones opuestas del mundo, que compiten por asumir el liderazgo de la empresa familiar

coalición
La historia está basada en No le hagas caso a tu hija y Cumplí tu condena, dos obras de la escritora española Corín Tellado. HBO
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Colisión, la primera novela mexicana de HBO Max con la cual la plataforma apuesta por el público mexicano con una historia que busca recuperar la nostalgia, la intriga y el drama de las novelas mexicanas de antaño por fin se estrena el próximo 7 de septiembre.

Con una historia de 40 episodios centrada en la pelea entre madre e hija por el control de un emporio familiar la producción de Telemundo Studios adapta dos obras de Corín Tellado y busca llevar el melodrama mexicano al streaming con una escala marcada por acción, secretos y disputas dentro de un clan empresarial.

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La serie, que tuvo que esperar dos años para ver la luz, gira en torno a Belén y Zoé, dos mujeres separadas por un secreto y por visiones opuestas del mundo, que compiten por asumir el liderazgo de la empresa familiar. El poder, las alianzas, la traición y los vínculos entre los integrantes del clan marcan el rumbo de la historia.

En la serie, Macarena Achaga interpreta a Zoé, la hija que reclama su lugar al frente del grupo. Margarita Rosa de Francisco da vida a Belén, la madre que se niega a ceder el control de la compañía.

Collage de cuatro imágenes: hombre y mujer; mujer sola; hombre y mujer mayor; edificio de cristal con objetos cayendo.
Un collage visual compila diversas escenas de personas y una estructura arquitectónica moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La producción representa la apuesta de Max por el melodrama en español después de sus títulos brasileños Belleza fatal y Dona Beija.

La historia está basada en No le hagas caso a tu hija y Cumplí tu condena, dos obras de la escritora española Corín Tellado. En 2021, Telemundo Streaming Studios adquirió los derechos exclusivos de la colección completa de la autora, compuesta por cerca de 4 mil títulos, mediante un acuerdo con Grupo Planeta.

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Tellado, nacida en 1927 y fallecida en 2009, publicó alrededor de 5 mil novelas y relatos traducidos a 27 idiomas. En 1994, el Libro Guinness de los Récords la reconoció como la autora más vendida en lengua española; antes, en 1962, la Unesco la había señalado como la escritora española más leída después de Miguel de Cervantes.

Este trailer oficial "Colisión" de HBO Max (Redes Sociales)

Achaga y De Francisco encabezan un elenco con trayectorias consolidadas

Achaga nació en Mar del Plata, Argentina, en 1992, comenzó su carrera como modelo a los 15 años y debutó en televisión en 2012 con la telenovela juvenil Miss XV. Su proyección cambió con el personaje de Valentina Carvajal en Amar a muerte de 2018, que formó parte de una de las primeras parejas lésbicas de la televisión mexicana.

Su llegada al streaming se dio con el papel de Michelle Salas, hija de Luis Miguel, en las temporadas dos y tres de Luis Miguel: La serie en 2021. Después protagonizó el thriller de Netflix La ira de Dios y participó en el remake de Father of the Bride junto a Diego Boneta.

Margarita Rosa de Francisco, actriz colombiana nacida en Cali en 1965, acumula cuatro décadas de trabajo en televisión, cine y teatro. Su interpretación de Gaviota en Café con aroma de mujer en 1994 le dio el Premio Simón Bolívar como Mejor Actriz y la convirtió en una de las figuras más reconocidas de la televisión latinoamericana.

En 2023 obtuvo el premio a Mejor Actriz en la sección Horizontes del Festival de Cine de Venecia por la película italiana El Paraíso, dirigida por Enrico Artale. Fue la primera colombiana en conseguir ese reconocimiento y, fuera de las cámaras, estudia Filosofía y ha publicado dos libros.

El guion de Colisión fue desarrollado por Lina Arboleda, Andrés Montoya, Laura Barneix y Jorge Maestro. La dirección está a cargo de Max Zunino, Mariano Ardanaz y Laura Marco.

El elenco incluye a Diego Klein como Matías, actor mexicano formado en la Escuela de Teatro Cristina Rota de Madrid y con trabajos en Mi secreto y Con esa misma mirada. Christian Vázquez interpreta a Ikal; el actor de Guadalajara es conocido por De brutas, nada y Rosario Tijeras.

Juan Pablo Castañeda completa el núcleo principal como Juan. También participan Jorge Caballero, Belén Aguilar, Armando Espitia, Leonardo Daniel, Mayra Sérbulo, David Montalvo, Constantino Morán y Ernesto Álvarez.

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