El AS Mónaco ya habría conseguido equipo para Folarin Balogun y dar pie a la llegada de Erik Lira

La inminente salida de Balogun rumbo a la Premier League liberaría la plaza de extracomunitario necesaria para el registro de Lira, en una operación pactada en 11 millones de euros y contrato por cinco temporadas. (Fotos: REUTERS)

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El mercado de fichajes europeo vive momentos de alta tensión con movimientos que pueden cambiar el rumbo de varios clubes.

El AS Mónaco se encuentra en el centro de la atención, pues la salida de Folarin Balogun parece inminente y con ello se abriría la puerta para la llegada del mexicano Erik Lira.

Filipe Luís ya no contemplaría a Balogun en su esquema, factor que destrabaría el movimiento para incorporar a Erik Lira. REUTERS/Manon Cruz

El mediocampista de Cruz Azul ya tendría todo acordado con el club del Principado, pero su inscripción dependía de liberar una plaza de extracomunitario. Con Balogun aparentemente cerca del Everton, la operación estaría a punto de concretarse y marcar un hito para el futbol mexicano en la Ligue 1.

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Balogun, la pieza que bloqueaba el fichaje

El principal obstáculo para la llegada de Lira fue la permanencia de Balogun, quien ocupaba una plaza de extracomunitario.

Aunque el acuerdo económico con Cruz Azul se mostraba prácticamente cerrado, el Mónaco no podía registrar al mexicano sin liberar ese espacio.

Balogun ya no entraba en planes del técnico Filipe Luís.

De acuerdo con el periodista Sacha Tavolieril, el Everton ofrecería 18 millones de euros y habría alcanzado un acuerdo personal con el jugador.

Hubo interés de la Fiorentina, pero el delantero priorizaría regresar a la Premier League.

El Everton ofrecería 18 millones de euros por Balogun, en una negociación que lo acercaría a regresar a la Premier League tras su paso por el Arsenal. REUTERS/David Klein

En este sentido, su salida se convertiría en la llave administrativa que se necesitaba para destrabar el fichaje del “Pitbull”.

El acuerdo por Erik Lira

Con la salida de Balogun encaminada, el Mónaco ya podría oficializar el fichaje de Lira, operación que ya aparecía pactada en lo contractual.

Cruz Azul y Mónaco cerrarían en 11 millones de euros : 8 fijos + 3 en variables.

El contrato sería por cinco temporadas , con reducción salarial respecto a México.

La Máquina conservaría el 20% de sus derechos , asegurando beneficios futuros.

Erik fue descansado en las dos últimas jornadas de Liga MX, decisión estratégica para protegerlo de lesiones y presión mediática.

Cruz Azul y AS Mónaco cerrarían la operación por Erik Lira en 11 millones de euros, con contrato por cinco temporadas. REUTERS/Daniel Becerril

El mediocampista se expuso listo para viajar a Francia, realizar exámenes médicos y firmar su contrato. Cuando se concrete, se convertirá en el segundo mexicano en la historia del Mónaco, tras Rafael Márquez en 1999.

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El sueño europeo de Lira y el impacto en Cruz Azul

Desde hace meses, Erik Lira ha manifestado públicamente su deseo de emigrar al futbol europeo. Tras un Mundial 2026 brillante y su consolidación como capitán de La Máquina, el mediocampista dejó claro que su siguiente paso debía ser en el Viejo Continente.

Declaraciones personales : Lira afirmó tras el Campeón de Campeones “sí me voy a ir a Europa, estamos haciendo lo posible” , reflejando su convicción.

Reconocimiento internacional: figuras como Jude Bellingham lo elogiaron en partidos de Selección, reforzando su perfil.

Erik Lira está listo para viajar a Francia, pasar exámenes médicos y firmar con el Mónaco, donde sería el segundo mexicano tras Rafa Márquez en 1999. (TikTok/ @RobeGrill)

De esta manera, la salida de Lira no sólo representa el cumplimiento de un sueño personal, sino también un cambio profundo para Cruz Azul, que pierde a su líder en la cancha.

Para el futbol mexicano, su llegada al Mónaco simboliza un nuevo capítulo en la presencia nacional en la Ligue 1, con un jugador que llega en plena madurez y con la ambición de dejar huella.

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