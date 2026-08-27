Defensa de Fernando Farías Laguna revela apodos clave en la investigación de huachicol fiscal: “Andy” y un político de Tabasco

Fernando Farías fue vinculado a proceso este 27 de agosto. Crédito: Especial

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El abogado Epigmenio Mendieta, titular del despacho Mendieta y Asociados, quienes representan a Fernando Farías Laguna, reveló a la salida del penal del Altiplano que dos apodos aparecen en la investigación por huachicol fiscal: “Andy” y una referencia a un político de Tabasco.

Mendieta señaló que ambos nombres ya habían sido publicados en notas periodísticas y que la jueza de control ya tenía conocimiento de ellos.

El apodo “Andy” es vinculado con Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, aunque cabe señalar que el abogado no afirmó que se tratara de él.

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Las declaraciones ocurrieron después de que la jueza Alejandra Ramírez de la Vega vinculara a proceso al excontralmirante Fernando Farías por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos en la modalidad de ocultamiento. El exmando naval quedó recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, el Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Reporteros preguntaron si había nombres importantes: Mendieta respondió con dos testimonios

A la salida del Altiplano, reporteros preguntaron a Epigmenio Mendieta si en la investigación había nombres importantes. El abogado confirmó que sí y señaló que ya se habían publicado en notas periodísticas. Ante la insistencia de los reporteros sobre cuáles eran esos nombres, Mendieta describió dos testimonios.

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El primero involucró a un testigo que afirmó que, cuando un buque se atascó en Guaymas, Sonora, operadores de la red dijeron que le hablarían por teléfono a “Andy” para que lo destrabara, y que “Andy” le hablaría al secretario Marina para resolver la situación.

El segundo, según dijo Mendieta, provino de un testigo protegido que señaló que los muelles 289 y 290, por donde llegaban las embarcaciones con hidrocarburo, pertenecían a un compadre o amigo de “un político muy importante”. Cuando los reporteros preguntaron de quién se trataba, Mendieta respondió: “Pues uno de Tabasco”.

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La FGR obtuvo la vinculación a proceso en la continuación de la audiencia inicial

La jueza Ramírez de la Vega celebró la diligencia de forma remota y a puerta cerrada, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR). La audiencia inicial arrancó el viernes 22 de agosto y se extendió por casi 18 horas. La defensa solicitó entonces la duplicidad del plazo constitucional —de 72 a 144 horas— para revisar los aproximadamente 100 datos de prueba presentados por el Ministerio Público Federal.

Fue en la continuación de esa misma audiencia donde la FEMDO obtuvo tanto la vinculación a proceso como la ratificación de la prisión preventiva oficiosa.

Casi cuatro meses tardó la entrega del exmando naval acusado de huachicol fiscal e identificado como líder de "Los Primos". Crédito: FGR

Fernando Farías Laguna había llegado al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) la madrugada del 21 de agosto, a bordo de una aeronave de la Secretaría de Marina (Semar), acompañado de personal ministerial de la FGR y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), tras ser deportado de Argentina, donde fue detenido el 23 de abril gracias a una ficha roja de Interpol.

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