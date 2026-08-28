México

Danna y Belinda festejan el lanzamiento de “Dolce Vita”, su primera colaboración juntas

La canción forma parte de Wet Dreams, el nuevo EP de Danna, marcando la primera vez que ambas artistas comparten una producción musical

Siluetas oscuras del perfil de dos mujeres frente a frente sobre un fondo desenfocado de vegetación verde
La canción marca la primera vez que colaboran juntas. (Captura de pantalla/Dolce Vita Danna y Belinda)
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Danna y Belinda celebraron el estreno de Wet Dreams y el lanzamiento del videoclip de “Dolce Vita”, la primera vez que las dos figuras del pop mexicano comparten el mismo espacio sonoro.

La canción llegó a plataformas digitales el 27 de agosto y el estreno del videoclip se estrenó el mismo día a las 9 de la noche.

El videoclip fue estrenado en el canal de YouTube de Danna en el formato de estreno con cientos de usuarios esperando desde horas antes.

“WET DREAMS is out now!!!!!!”, escribió Danna en Instagram al momento del lanzamiento del EP.

En el mismo mensaje, la cantante describió el EP como un reencuentro personal: “Gracias a este EP pude conectar con una parte de mí que creía haber perdido. Regresé a mí, me obsesioné conmigo y con lo que quería generar en mi cuerpo con cada canción”.

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Danna definió la salida del EP "WET DREAMS" como un reencuentro ella.
Danna definió la salida del EP "WET DREAMS" como un reencuentro consigo misma. (IG: danna)

Por su parte, Belinda celebró el lanzamiento desde sus historias de Instagram: reposteó la canción en Spotify con una etiqueta a Danna y acompañó la publicación con un emoji de labios.

Belinda celebró el lanzamiento desde sus historias.
Belinda celebró el lanzamiento desde sus historias de Instagram. (IG: belindapop)

Danna viajó a España para grabar el tema con Belinda

Fue Danna quien propuso la colaboración. Mientras escribía “Dolce Vita”, imaginó a Belinda como la voz que la composición necesitaba.

“Era algo pendiente”, dijo la cantante en un encuentro con medios.

Belinda se encontraba en España, donde trabajaba en otro proyecto, cuando llegó la propuesta. En lugar de esperar a que los calendarios coincidieran, Danna tomó un avión y viajó hasta allá.

La compatibilidad creativa entre ambas facilitó el proceso, Belinda se involucró en distintas decisiones de producción del videoclip, desde las tomas hasta el vestuario, lo que le dio al resultado una identidad compartida.

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Texto dorado que dice Dolce Vita y Danna y Belinda con el dibujo de un cisne sobre fondo negro
Dolce Vita, la colaboración entre Danna y Belinda. (La Dolce Vita/captura de pantalla teaser oficial)

El videoclip que cambió de continente

El concepto original contemplaba rodar en Italia, los compromisos profesionales de las dos artistas obligaron al equipo a replantear la producción: una hacienda en Morelos terminó siendo el escenario definitivo.

Belinda habló del resultado en entrevista con The Hollywood Reporter en Español: “Estoy emocionadísima con ese lanzamiento. El video está padrísimo y van a disfrutar mucho esta canción”.

Dos mujeres con guantes blancos y joyas se cubren la boca con las manos mientras sonríen y conversan
Las cantantes celebraron el lanzamiento de la canción y el EP de Danna. (La Dolce Vita/captura de pantalla teaser oficial)

“Dolce Vita” llega en medio de una polémica con Kenia Os

El estreno no estuvo exento de controversia, semanas antes, una entrevista de Belinda en Vogue México y Latinoamérica encendió las redes: la cantante afirmó que “en México nunca se han juntado dos pop stars para hacer música”.

Los seguidores de Kenia Os, conocidos como “Keninis”, lo leyeron como una exclusión, dado que Belinda y Kenia ya tienen una colaboración previa: “Jackpot”, del álbum Indómita de 2025.

Belinda aclaró que sus palabras apuntaban a la rivalidad ficticia que durante años se construyó entre ella y Danna, no a Kenia Os.

Publicó un mensaje en redes en el que aseguró tenerle “muchísimo cariño y un profundo respeto” a Kenia, pero lo borró días después tras recibir amenazas de muerte.

Kenia Os respondió a través de Instagram sin mencionar directamente a ninguna de las dos cantantes. Describió lo que vivía como “una nueva campaña de desprestigio que busca dañar mi integridad como persona y minimizar mi trayectoria”.

Danna descartó cualquier enemistad el 12 de agosto: “No tengo ningún problema con ella. Belinda y yo nos llevamos siempre muy bien”.

Sobre el trasfondo entre las tres, fue escueta: “La verdad te hace libre. Lo que sea que haya pasado, lo sabemos nosotras tres”.

Danna, Belinda y Kenia Os
Danna, Belinda y Kenia Os. (Instagram)

La canción de las tres que sigue sin fecha

Detrás de la disputa existe un proyecto musical paralizado. En octubre de 2025, Danna, Belinda y Kenia Os se presentaron juntas en un takeover de Apple Music Radio como las “Chicas Superpoderosas” y confirmaron que habían grabado una canción conjunta. El tema nunca llegó a plataformas.

La colaboración entre las cantantes no tiene una fecha de estreno. (Instagram/Belinda)
La colaboración entre las cantantes no tiene una fecha de estreno. (Instagram/Belinda)

Kenia Os atribuyó la pausa a “problemas administrativos” de Sony Music, Danna coincidió con esa versión y descartó que el freno respondiera a un conflicto entre las tres: “Las colaboraciones a veces salen, a veces no, y no por eso hay alguien mejor que otro.”

“Dolce Vita” llega, en ese contexto, como el primer encuentro musical entre Danna y Belinda, dos figuras que construyeron carreras por separado dentro del pop mexicano.

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