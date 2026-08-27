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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 27 de agosto

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06:00 hsHoy

Durante la madrugada de este jueves se esperan lluvias muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Campeche. También habrá lluvias fuertes en varias zonas del centro, sur y península de Yucatán. El monzón mexicano provocará tormentas en el noroeste, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento, mientras continuará el ambiente caluroso a muy caluroso y la onda de calor en siete estados del norte.

Pronóstico de lluvias:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

  • Sinaloa (centro)
  • Jalisco (suroeste)
  • Colima
  • Michoacán (centro y sur)
  • Guerrero (este)
  • Oaxaca (oeste y este)
  • Veracruz (sur)
  • Tabasco (oeste)
  • Campeche (norte)
  • Yucatán (este y norte)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

  • Sonora (centro y sur)
  • Nayarit (norte y centro)
  • Puebla (sureste)
  • Chiapas (sur y este)
  • Quintana Roo (norte y centro)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

  • Baja California Sur
  • Chihuahua
  • Durango
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Guanajuato
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Tlaxcala

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

  • Baja California
  • San Luis Potosí
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Querétaro
  • Hidalgo
Mapa satelital de México con zonas de colores que representan la temperatura de las nubes y una barra de escala en la parte superior
Un mapa del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua registra la temperatura y la altura de la cobertura nubosa sobre el territorio de México. (Conagua clima)

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