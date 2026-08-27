EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 27 de agosto

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La Casa de los Famosos México EN VIVO: Brianda, Mariana, Ernesto, Gema, Karina y Luis son los nominados de esta semana Sigue todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

Sismo de 4.3 de magnitud se registra en Guerrero El movimiento sísmico aconteció a las 22:52 horas, a una distancia de 16 km de Acapulco y tuvo una profundidad de 14.2 km