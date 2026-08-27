EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 27 de agosto

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Durante la madrugada de este jueves se esperan lluvias muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Campeche. También habrá lluvias fuertes en varias zonas del centro, sur y península de Yucatán. El monzón mexicano provocará tormentas en el noroeste, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento, mientras continuará el ambiente caluroso a muy caluroso y la onda de calor en siete estados del norte.
Pronóstico de lluvias:
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Sinaloa (centro)
- Jalisco (suroeste)
- Colima
- Michoacán (centro y sur)
- Guerrero (este)
- Oaxaca (oeste y este)
- Veracruz (sur)
- Tabasco (oeste)
- Campeche (norte)
- Yucatán (este y norte)
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Sonora (centro y sur)
- Nayarit (norte y centro)
- Puebla (sureste)
- Chiapas (sur y este)
- Quintana Roo (norte y centro)
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California Sur
- Chihuahua
- Durango
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Guanajuato
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Baja California
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Querétaro
- Hidalgo