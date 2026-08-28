México

La doble nacionalidad “no es doble lealtad”, PRI rechaza propuesta de la Presidencia

El partido afirma que se busca poner “bajo sospecha” a millones de personas

Composición dividida: Claudia Sheinbaum en un podio con el escudo de Estados Unidos Mexicanos; Alejandro Moreno Cárdenas frente a un logo del PRI
El partido sostuvo que la doble nacionalidad “no es doble lealtad” y la defiende como un derecho constitucional. ((Presidencia | PRI))
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El PRI rechazó la iniciativa que la Presidencia anunció para cancelar derechos políticos a mexicanos con doble nacionalidad, al considerar que sería un retroceso en derechos humanos y democracia.

En el posicionamiento, el PRI sostuvo que la doble nacionalidad “no es doble lealtad y advirtió que la propuesta pondría “bajo sospecha a millones de personas. “La doble nacionalidad es un derecho, no un motivo para la discriminación, afirmó.

Señaló el PRI que, de aprobarse, la medida convertiría el uso de underecho constitucional” en motivo de discriminación. Además, acusó a Morena de buscar “distraer la atención y generar confusión ante lo que calificó como un desastre monumental” en su gobierno y “múltiples crisisen el país.

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Claudia Sheinbaum anuncia una reforma para exigir una sola nacionalidad a candidatos a cargos ejecutivos

Claudia Sheinbaum
La propuesta condiciona el registro para la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno capitalina a abandonar la ciudadanía extranjera previa a la inscripción. (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una reforma constitucional para obligar a quienes tengan doble nacionalidad a renunciar a la extranjera antes de registrarse como candidatos a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la CDMX, según EFE.

“El objetivo es garantizar que toda persona mexicana que desee ser presidente o presidenta de la República, gobernador o gobernadora, jefe o jefa de Gobierno, debe ser solo mexicano, afirmó en su conferencia matutina.

La iniciativa se planteó en medio de tensiones recurrentes entre México y Estados Unidos por advertencias de Washington sobre posibles acciones contra cárteles mexicanos y por los señalamientos de Sheinbaum contra cualquier forma de intervención extranjera. “Frente a injerencias, es indispensable que los gobernantes sean mexicanas o mexicanos, sostuvo.

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Consejera Jurídica Luisa plantea cambios a tres artículos para cerrar un vacío sobre doble nacionalidad

Luisa María Alcalde, Consejera jurídica
La iniciativa modifica los artículos 82, 116 y 122 para precisar requisitos de elegibilidad y evitar interpretaciones sobre mexicanos por nacimiento que ya cuentan con otra ciudadanía. (Archivo Infobae)

Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, explicó que la propuesta busca modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, relativos a los requisitos para ocupar la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno capitalina.

La Consejera detalló que el artículo 32 ya reserva ciertos cargos a mexicanos por nacimiento que “no adquieran otra nacionalidad”, pero advirtió que esa redacción deja dudas para quienes ya cuentan con una segunda nacionalidad.

“Esta redacción genera un vacío que ha dado lugar a confusiones interpretativas, afirmó Alcalde. La reforma establecería que, para aspirar a esos cargos, será necesario “no tener ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de poseerla, renunciar a ella antes de solicitar el registro como candidato.

“Si uno tiene doble nacionalidad y quiere ser gobernador, antes de inscribirse a la candidatura por el partido político o como independiente debe renunciar a su otra nacionalidad”, enfatizó Sheinbaum.

La mandataria matizó que contar solo con nacionalidad mexicana no garantiza que un gobernante no favorezca intereses extranjeros, pero insistió en que la medida busca asegurar que “no tengan otro interés más que el interés supremo de México.

Una vez aprobada la reforma constitucional, el Ejecutivo propone cambios a la Ley de Nacionalidad para establecer el procedimiento de renuncia ante México y el otro país. La iniciativa, elaborada por Alcalde y Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, se enviará este 27 de agosto al Congreso.

Presidenta cuestiona que García Cabeza de Vaca busque la Presidencia desde Estados Unidos

La mandataria afirmó que “está muy difícil” impulsar una aspiración desde el extranjero. (Archivo Infobae)
La mandataria afirmó que “está muy difícil” impulsar una aspiración desde el extranjero. (Archivo Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó este 27 de agosto la aspiración presidencial de Francisco García Cabeza de Vaca al afirmar que “está muy difícillanzar una candidatura desde otro país, en un debate que también exhibió que una orden de aprehensión no aparece en la Constitución como causa automática de inelegibilidad rumbo a 2030.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria respondió a una pregunta sobre si la reforma sobre doble nacionalidad que prepara su gobierno cerraría la puerta al exgobernador de Tamaulipas.

El señalamiento ocurrió mientras el panista reside en Estados Unidos y enfrenta una orden de aprehensión por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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