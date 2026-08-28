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Alfredo Adame estrena nuevo romance con Benicia, la mamá del influencer Fernando Lozada

El conductor sorprendió al llegar acompañado de la mamá del participante de La Granja VIP, Fernando Lozada

Alfredo Adame estrena nuevo romance con Benicia, la mamá del influencer Fernando Lozada (Redes Sociales)
Alfredo Adame estrena nuevo romance con Benicia, la mamá del influencer Fernando Lozada (Redes Sociales)
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Alfredo Adame sorprendió al confirmar su nueva relación con Benicia, la mamá del influencer Fernando Lozada, quien fue recientemente confirmado como nuevo participante de La Granja VIP, y quien parece que aprueba la relación de su madre con el polémica conductor.

El actor llegó acompañado de Benicia a un evento, y no se separó de él cuando fue a recibir su reconocimiento, ni cuando el siempre polémico “Golden Boy” dio algunas declaraciones sobre Lupillo Rivera y también sobre Aldo Rendón en La Casa de los Famosos México.

En sus redes sociales, Adame compartió varias fotos junto a la mamá de Fer Lozada, quien se lleva bien con el actor desde hace varios meses y parece que está de acuerdo con el romance de su madre, así lo ha dejado ver en las publicaciones del propio Adame.

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El nuevo romance de Alfredo Adame: La mamá de Fernando Lozada, ex Acapulco Shore

Alfredo Adame y Benicia, mamá de Fernando Lozada (Redes Sociales)
Alfredo Adame y Benicia, mamá de Fernando Lozada (Redes Sociales)

El propio Alfredo Adame compartió varias fotos y videos de la gala a la que acudió acompañado de Benicia, la mamá de Fernando Lozada, y no ocultó que sostienen una relación dándose un beso frente a toda la gala.

En los comentarios de las publicaciones se puede observar que Fernando está de acuerdo con la relación, ya que ha realizado comentarios como: “Que guapos!!” y “Toda una reina”, refiriéndose a su mamá. Algunos usuarios aseguran que Lozada y Adame tienen buena relación desde hace tiempo, el ex Acapulco Shore lo apoyó públicamente durante la participación del conductor en la primera temporada de La Granja VIP.

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De momento se desconoce la fecha exacta en la que Alfredo Adame y Benicia comenzaron la relación, pero esta es la primera vez que se les ve públicamente juntos.

¿Cuál es la relación de Alfredo Adame y Fernando Lozada?

Fernando Lozada conduce el programa "Al Extremo: Fin de semana"
Fernando Lozada conduce el programa "Al Extremo: Fin de semana"

Alfredo Adame y Fernando Lozada son amigos cercanos. El propio Lozada lo ha expresado públicamente: “Es más que un amigo para mí, lo quiero muchísimo”.

Ambos coincidieron en el reality La Casa de los Famosos de Telemundo, donde compartieron convivencia y forjaron ese vínculo. Ahora, Adame ha hecho pública la relación con la mamá de Fernando.

Alfredo Adame arremete contra Lupillo Rivera por subirse alcoholizado a un concierto

En el mismo evento, Alfredo Adame mandó un fuerte mensaje a Lupillo Rivera, con quien sostiene una rivalidad desde hace tiempo; el “Golden Boy” lo criticó por un video que circula en redes sociales donde se le ve al cantante alcoholizado en un concierto.

“Nostradame se lo dijo, es un alcohólico, es un drogadicto, es una basura que, pues imagínate el compromiso que tiene con el público, que además que canta espantoso y es una basura como cantante, todavía aparte se da el gusto de quedarle mal a su público”, aseguró Adame.

Tras el enfrentamiento verbal, la producción cortó la transmisión 24/7. Alfredo Adame, Lupillo Rivera
Así fue la fuerte pelea entre Alfredo Adame y Lupillo Rivera en LCDLF4. Crédito: Telemundo / TikTok

“Felicito a la señorita que lo mandó por un tubo, de la que se salvó. No es profesional, ¿cómo va a ser profesional un imbécil que se sube a cantar totalmente alcoholizado? Y que te bajen, qué vergüenza. Yo sería incapaz en una obra de teatro de subirme tomado o a un evento, a conducir un evento o algo así, sería incapaz de hacerlo", agregó.

Alfredo Adame también insultó a Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México

El actor, fiel a su estilo, repartió críticas e insultos para varias personas, una de ellas fue el fashion stylist Aldo Rendón, quien aseguró que no recuerda ninguna novela de Alfredo Adame, por lo que le respondió de manera fuerte.

“A la que no estoy apoyando es a la marrana botóxica de Aldo, que dice que es stylist y diseñador y que, por cierto, se viste en una boutique que se llama ‘Me cag* en la elegancia’”, dijo Adame, sobre el stylist.

Aldo Rendón
(Facebook La Casa de los Famosos México)

El actor continuó con su crítica y aseguró desconocer la trayectoria profesional de Aldo, cuestionando con quién ha trabajado como stylist y diseñador. “Gordo, feo, feo, naco, apestoso, hediondo, que habla como si fuera de Las Lomas; es un naco, es un naco vulgar”, agregó Alfredo Adame.

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