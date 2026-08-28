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Zona Cero: la nueva película del director de Train to Busan, ya tiene fecha de estreno en México

Zona Cero, la nueva película de Yeon Sang-ho, director de Train to Busan, llega a los cines de México

Película Zona Cero
Zona Cero llega a los cines de México. (Captura de tráiler oficial)
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Zona Cero, la nueva película de terror surcoreana dirigida por Yeon Sang-ho, el mismo cineasta detrás de Train to Busan ya tiene fecha de estreno para México.

La cinta, que ya acumula más de 43 millones de dólares en taquilla desde su lanzamiento en Corea del Sur, propone una nueva variante del género zombi con infectados que mutan de forma impredecible dentro de un edificio sellado.

La recaudación en Corea del Sur coloca a Zona Cero entre los estrenos de terror más rentables del año en ese país, antes de su expansión internacional.

En Estados Unidos, la película, presentada bajo el título Colony, llegó a salas el 28 de agosto de 2026, apenas días antes de su fecha en México.

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La cinta llegará a cines de México el 3 de septiembre de 2026, distribuida por Corazón Films y con una clasificación B15. Zona Cero viene a México como uno de los estrenos de terror más aguardados del año para el género zombi.

Película Zona Cero
Zona Cero llega a cines el 3 de septiembre. (Captura de tráiler oficial)

Cinemex confirma el 3 de septiembre como fecha de estreno

Según información de Cinemex, el estreno en México está programado para el 3 de septiembre de 2026, con una duración de dos horas y dos minutos.

La película tuvo su estreno mundial el 15 de mayo de 2026 en el Festival de Cannes, dentro de la sección Midnight Screenings, la misma que en 2016 acogió la premiere internacional de Train to Busan.

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Días después, el 21 de mayo, llegó a las salas de Corea del Sur.

Película Zona Cero
La película se centra en una infección durante una conferencia de biotecnología. (Captura de tráiler oficial)

Una conferencia de biotecnología desata el caos

La trama de Zona Cero arranca durante una conferencia de biotecnología celebrada en el Edificio Nido.

El científico Seo Yeong-cheol, quien guarda un profundo rencor contra el anfitrión del evento, libera de forma deliberada un virus que él mismo creó.

Antes de hacerlo, se inyecta la única vacuna existente, lo que lo convierte en el objetivo principal de las autoridades y los sobrevivientes.

La profesora de biotecnología Kwon Se-jeong, quien había llegado al edificio por sugerencia de su exmarido para explorar una nueva oportunidad laboral, queda atrapada junto con el resto de los asistentes cuando las autoridades sellan las instalaciones para contener el brote.

A partir de ese momento, Se-jeong asume el liderazgo del grupo para encontrar una salida.

Zona Cero (Captura de tráiler oficial)
Zona Cero (Captura de tráiler oficial)

Los infectados evolucionan y cambian las reglas de supervivencia

Lo que distingue a Zona Cero dentro del género es el comportamiento de sus infectados, a diferencia del zombi convencional, las criaturas de esta película mutan de forma continua, lo que obliga a los sobrevivientes a adaptar sus estrategias en tiempo real.

Un clip promocional reveló una de las reglas del brote: el olor humano atrae a los infectados, lo que añade una capa de tensión al encierro.

La premisa retoma la lógica de espacio confinado que Yeon Sang-ho exploró en Train to Busan, donde los pasajeros de un tren debían sobrevivir mientras el apocalipsis zombi se extendía por Corea del Sur.

En Zona Cero, el encierro se traslada a un edificio bloqueado tras un acto de bioterrorismo.

Zona Cero (Captura de tráiler oficial)
Zona Cero se distingue por el comportamiento de los infectados. (Captura de tráiler oficial)

Jun Ji-hyun y Ji Chang-wook encabezan el reparto

El elenco de la película reúne a figuras ampliamente reconocidas por el público que sigue las producciones coreanas en plataformas digitales.

Jun Ji-hyun, conocida internacionalmente por la serie My Love from the Star, interpreta a la protagonista Kwon Se-jeong, mientras que Ji Chang-wook, quien acumula créditos en Healer, The K2 y The Worst of Evil, da vida a Choi Hyun-seok, un miembro del equipo de seguridad del edificio que lucha por proteger a su hermana durante el brote.

Koo Kyo-hwan, quien ya participó en Península y en la serie D.P., encarna al científico responsable del ataque. El reparto se completa con Shin Hyun-been, Kim Shin-rok y Go Soo.

Jun Ji-hyun y Ji Chang-wook encabezan el reparto. REUTERS/Manon Cruz
Jun Ji-hyun y Ji Chang-wook encabezan el reparto. REUTERS/Manon Cruz

Yeon Sang-ho regresa al género que lo llevó al reconocimiento internacional

Yeon Sang-ho comenzó su carrera en la animación para adultos con The King of Pigs (2011) y The Fake (2013), antes de dar el salto al cine de acción real.

Train to Busan (2016) fue su primera película en imagen real y la primera producción surcoreana en superar los diez millones de espectadores en ese país, además de convertirse en referente global del cine de terror.

Invasión Zombie - Train to Busan (2016) Poster oficial
Invasión Zombie - Train to Busan (2016)

Ese mismo año dirigió Seoul Station, la precuela animada de Train to Busan.

En 2020 estrenó Península, secuela independiente ambientada en el mismo universo, y en 2023 dirigió Jung_E para Netflix.

Zona Cero, coescrita junto a Choi Gyu-seok, su colaborador en la serie Hellbound, es su regreso directo al terror zombi después de una década.

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