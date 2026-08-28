La activista Angela Davis recibe las llaves de la CDMX tras visita a la UNAM

(X/@ClaraBrugadaM)

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La activista feminista Angela Davis dio una clase magistral en Ciudad Universitaria de la UNAM y recibió las llaves de la CDMX de parte de Clara Brugada, jefa de Gobierno.

La ceremonia de entrega se realizó este 27 de agosto:

“Es un honor entregar las Llaves de la Ciudad a la muy querida Angela Davis, un símbolo viviente de lucha, pensamiento revolucionario y resistencia”, expresó la funcionaria sobre la escritora.

Por qué se entregan las llaves de la CDMX

Este tipo de distinciones no es nuevo en la capital mexicana: hace unos meses, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, recibió el mismo honor. Según Brugada, la Ciudad de México busca consolidarse como un espacio abierto al mundo y comprometido con los derechos humanos.

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En su texto, Clara Brugada mencionó que hacer entrega de dichas llaves es una manera de reconocer la lucha social que ha realizado la activista.

“En esta capital abrimos las puertas con orgullo a una militante universal que nos ha enseñado que ninguna opresión está aislada de las demás y que la solidaridad no conoce fronteras.”

(X/@ClaraBrugadaM)

La entrega de las llaves de la ciudad a Angela Davis simboliza el reconocimiento de una trayectoria que ha influido en generaciones de activistas y que hoy encuentra eco en la Ciudad de México.

Qué dijo Clara Brugada

Este fue parte del mensaje de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Desde el corazón de la Ciudad de México reconocemos tu legado por unir pensamiento y acción, romper el alma frente a los poderosos y convertir las ideas en una forma de vida y de lucha.

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Construimos una ciudad feminista y de cuidados para desmercantilizar la vida y transformar los privilegios en derechos. Las mujeres han sostenido al mundo y es momento de que el mundo sostenga a las mujeres.¡Bienvenida a tu casa, Angela! Tu voz y tu rebeldía siguen guiando el camino hacia la emancipación.

Angela Davis en la UNAM

El auditorio de la UNAM vivió un ambiente de efervescencia feminista ante la presencia de Davis, quien ha sido referente global por su activismo antirracista y feminista.

Durante el conversatorio, la filósofa norteamericana lamentó la violencia persistente en México y advirtió que “la desesperanza no es una opción” en contextos de crisis.

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Davis insistió en orientar la energía colectiva hacia la transformación social, especialmente con miras a la abolición del capitalismo y el sistema carcelario.

(X/@ClaraBrugadaM)

El evento formó parte de la presentación del libro ‘Abolición, feminismo, ¡Ahora!’, donde Davis y Gina Dent subrayaron la necesidad de que el feminismo actual emplee todos los recursos para comprender y enfrentar las causas de la opresión global. Ambas remarcaron la importancia de la esperanza como motor de cambio. Davis recordó:

“El primer trabajo del activismo radical es generar esperanza y convencer a la gente de que un mundo mejor es posible”.

Davis aprovechó el espacio para denunciar la continuidad del racismo y el colonialismo tanto en México como en Estados Unidos, y alertó sobre el avance de tendencias autoritarias y del “capitalismo racial”.

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La presidenta de México,Claudia Sheinbaum, dedicó elogios contundentes a Davis tras su visita. “Angela Davis es una institución en la defensa de los derechos de las mujeres y los derechos civiles”, expresó la mandataria en su conferencia matutina.

Enfatizó que la activista ha dedicado su vida a la lucha por las libertades y la igualdad, y citó una de sus frases recurrentes: “¿Qué es el feminismo? Es considerar una mujer persona. Así de simple y sencillo”.