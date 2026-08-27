Hernán Crespo podría llegar a River: esto necesita para dejar al Atlas y volver al club argentino

El entrenador del Atlas tendría que esperar hasta 2027.

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El futuro de Hernán Crespo podría dar un giro inesperado apenas unas semanas después de haber comenzado su etapa como entrenador del Atlas.

El estratega argentino aparecería entre las opciones que analiza River Plate para ocupar su banquillo, aunque actualmente existe un vínculo contractual que dificulta una salida inmediata y que podría ser determinante para definir si el movimiento puede concretarse.

La millonaria cláusula que separa a Hernán Crespo de River

La principal dificultad para que Hernán Crespo pueda abandonar al Atlas rumbo a River Plate está relacionada con las condiciones de su contrato.

En caso de que River busque acelerar el movimiento y hacerse con los servicios del técnico antes de que entre en vigor dicha condición, tendría que afrontar una compensación económica cercana a los 7 millones de dólares.

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Se trata de una cantidad considerable que convierte cualquier intento de contratación inmediata en una operación mucho más compleja.

La cifra adquiere todavía mayor relevancia si se toma en cuenta que Crespo apenas comenzó su proyecto con el Atlas.

El argentino llegó al futbol mexicano con la responsabilidad de encabezar una nueva etapa para el conjunto rojinegro, por lo que una salida prematura obligaría a ambas instituciones a resolver un escenario que no estaba contemplado como parte del proceso deportivo inicial.

Crespo tiene el Atlas en los primeros lugares de la table general de la Liga MX. (Ilustración: Jovani Pérez)

La existencia de esta cláusula, sin embargo, mantiene abierta una posibilidad a mediano plazo.

A partir de 2027, las condiciones para que Crespo pueda acercarse a River Plate serían distintas, aunque eso no significa que actualmente exista un acuerdo para que el entrenador regrese al futbol argentino.

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La segunda opción que tendría que pasar para que Crespo vuelva a River

Para que Hernán Crespo regrese a River, primero tendría que existir una decisión concreta del conjunto argentino de apostar por él como su próximo entrenador.

Su nombre aparece en el escenario debido a su vínculo histórico con la institución y a la experiencia que ha adquirido en los últimos años, pero todavía tendría que avanzar una negociación entre todas las partes involucradas.

El primer camino sería que River Plate decida asumir el costo de su salida durante 2026.

En ese escenario, los aproximadamente 7 millones de dólares representarían el principal obstáculo económico para concretar el fichaje, además de que habría que negociar con un Atlas que perdería a su entrenador poco tiempo después de haber iniciado el proyecto.

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El entrenador cuenta con una cláusula que contempla una posibilidad favorable para el conjunto argentino, pero esta tendrá validez a partir de 2027, por lo que la situación cambia considerablemente si el club pretende contratarlo durante este año. Cuando entre en vigor la cláusula contemplada específicamente en favor de River.

Esto permitiría que el club argentino tenga una alternativa contractual para intentar incorporar a Crespo en condiciones diferentes a las actuales, aunque para entonces también podrían haber cambiado las necesidades deportivas, la dirigencia y hasta los candidatos disponibles para ocupar el banquillo.

Hernán Crespo y Ronaldo durante su paso por el futbol saudí. REUTERS/Stringer

Por ahora, Crespo tiene contrato con Atlas y su prioridad está relacionada con el proyecto que comenzó en México. La posibilidad de regresar a Argentina depende de que River convierta el interés en una negociación formal y encuentre la fórmula para resolver su situación contractual.

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El escenario coloca al entrenador argentino ante una situación particular: su nombre vuelve a aparecer alrededor de River Plate, pero su salida del Atlas no sería sencilla. Si el club argentino pretende acelerar el regreso durante 2026, tendría que realizar una inversión cercana a los 7 millones de dólares; de lo contrario, la cláusula que tendrá vigencia desde 2027 podría convertirse en el elemento que mantenga abierta esa posibilidad para el futuro.