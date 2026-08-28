Jefe de la DEA agradece a Harfuch la bienvenida y hospitalidad que le dan a sus agentes en México

El jefe de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos agradeció Harfuch en entrevista conjunta. REUTERS/Brendan McDermid

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El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, agradeció al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, la bienvenida y hospitalidad que el gobierno mexicano brinda a los agentes de la agencia que operan en territorio nacional.

El reconocimiento quedó registrado en una entrevista conjunta que la DEA publicó este 27 agosto en el marco del IDEC 40, la Conferencia Internacional de Aplicación de la Ley en materia de Drogas celebrada en Argentina.

El agradecimiento de Cole no fue un gesto diplomático aislado, sino que se produjo en el contexto de una cooperación bilateral que, según ambos funcionarios, incluyó visitas mutuas, intercambio de información diario e investigaciones conjuntas contra el narcotráfico.

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La DEA tiene presencia permanente en México a través de una oficina nacional en la Ciudad de México y oficinas residentes en otras nueve ciudades del país, según un mapa publicado en el sitio institucional de la agencia.

Cole agradeció a Harfuch el respaldo a sus agentes: el secretario no replicó

Al responder sobre los aspectos que más valora del trabajo conjunto con Omar García Harfuch, Cole dirigió un agradecimiento directo al secretario: “Realmente quiero agradecer a Omar y a su equipo por dar la bienvenida a los agentes de la DEA que trabajan en México. Dice mucho su compromiso, pero también dice mucho la hospitalidad que nos brindan mientras estamos allá”.

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En un video compartido por la DEA, el jefe de la agencia antidrogas reveló la reunión que tuvo con Harfuch. Crédito: DEA

Antes de ese mensaje, señaló que ambas instituciones necesitan evolucionar al mismo ritmo que cambian la tecnología y las drogas sintéticas, y que por eso siguen invirtiendo en sus hombres y mujeres.

Cole cerró esa intervención con una perspectiva de largo plazo: “Esto es solo el comienzo de esta relación”. Cabe señalar que Harfuch no respondió ni aludió al agradecimiento de Cole sobre los agentes. Su intervención a la misma pregunta se centró en la trayectoria compartida con Cole y en la Operación Frontera Norte como detonador del acercamiento institucional.

Agentes de la DEA cooperan a las instituciones mexicanas. (Joe Burbank/Orlando Sentinel vía AP, Archivo)

La presencia de la DEA en México no es nueva ni menor. Según el sitio institucional de la agencia, sus oficinas en el país combaten los métodos de operación de los cárteles mediante investigaciones bilaterales con homólogos mexicanos, asistencia en materia de investigación, capacitación y suministro de equipo técnico a autoridades del país, y apoyo en la elaboración de leyes y regulaciones para el control de drogas.

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La DEA tiene una oficina nacional en la Ciudad de México y oficinas residentes en nueve ciudades más

Mapa de la DEA con las ubicaciones de oficinas en territorio mexicano. Crédito: DEA

El mapa del sitio institucional de la DEA muestra que la agencia opera en México con una Country Office, es decir, una oficina nacional, en la Ciudad de México, que funciona como sede principal de la agencia en el país. Además cuenta con Resident Offices, oficinas residentes, en Tijuana, Nogales, Hermosillo, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Monterrey, Matamoros, Guadalajara y Mérida.

Las organizaciones de narcotráfico y grupos delictivos mexicanos son, según la propia agencia, los principales contrabandistas, transportistas y distribuidores mayoristas de cocaína, marihuana, metanfetamina y heroína producida en México hacia Estados Unidos.

El mapa de operaciones en Norteamérica y Centroamérica de la DEA revela que en CDMX existe una sede central. Crédito: DEA

Según los datos oficiales, las oficinas de la DEA en México realizan investigaciones bilaterales, aportan pistas a las oficinas nacionales de la agencia y otras dependencias estadounidenses, imparten capacitación a sus homólogos mexicanos y les suministran equipamiento técnico para que inicien y conduzcan investigaciones penales complejas.

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Cole y García Harfuch describieron una relación construida desde el trabajo en campo

En la misma entrevista, Terry Cole atribuyó la solidez del vínculo a una trayectoria compartida: los dos comenzaron como policías de patrulla.

“Empezamos como policías de patrulla, y es a través de esa experiencia que tenemos un vínculo en común”, dijo. Agregó que ambos comparten información a diario, se comunican con frecuencia y respetan las instituciones del otro.

Omar García Harfuch coincidió. “Aunque él ha estado más tiempo en la policía, ese respeto y esa confianza se valoran enormemente”, dijo entre risas. El secretario atribuyó parte de la solidez del vínculo al acuerdo entre el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, alcanzado un mes después del inicio de la administración Trump: la Operación Frontera Norte, que derivó en el despliegue de 11 mil guardias nacionales.

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“Después de ese gran despliegue, que fue un despliegue preventivo, se trató de que fortaleciéramos los lazos en investigación y pudiéramos intercambiar información con el único objetivo de arrestar personas, ampliar investigaciones y lograr mejores resultados”, dijo Harfuch.

Cole y Harfuch se reunieron en CDMX

En la misma entrevista, Terry Cole reveló que viajó a la Ciudad de México para reunirse con Omar García Harfuch, un encuentro que ninguna de las dos instituciones había anunciado ni documentado públicamente.

Cole no precisó fecha ni motivo. Lo que sí detalló fue el contenido del encuentro: los dos visitaron a fallecidos en México, sin especificar a quiénes ni en qué circunstancias.

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La entrevista también confirmó un gesto similar por parte de Harfuch, cuando visitó las oficinas centrales de la DEA en Washington, ambos recorrieron juntos el memorial de víctimas del fentanilo.

Cole equiparó los dos momentos con la misma frase: “Así es como luce una verdadera relación”. Los encuentros públicos entre ambos funcionarios, previos a la publicación del video, se limitaban a una reunión en Washington documentada por la DEA el 16 de marzo de 2026 y el encuentro que tuvieron este mes en Argentina. El viaje de Cole a México no había trascendido.