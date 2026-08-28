Cruz Azul toma decisión sobre Erik Lira: no estaría en el siguiente partido

Tras quedar fuera ante Atlas, el Pitbull sigue entrenando en La Noria y su presencia en Aguascalientes continúa en suspenso. REUTERS/Eloisa Sanchez

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El futuro en Europa, así como la participación de Erik Lira en el próximo partido de Cruz Azul frente a Necaxa están en duda por razones que trascienden lo deportivo.

La Máquina analizaría dejar fuera de la convocatoria al capitán celeste en medio de las negociaciones avanzadas con el AS Mónaco.

Cruz Azul se enfrentará a Necaxa este viernes 28 de agosto en el Estadio Victoria de Aguascalientes. (X/ @CruzAzul)

Aunque la institución aún no ha comunicado la decisión de forma oficial, la incertidumbre sobre su siguiente paso crece, ya que el jugador se mantiene entrenando en La Noria, pero su presencia en la cancha sería suspendida por segunda jornada consecutiva.

Cruz Azul prioriza evitar riesgos en la recta final del mercado

La directiva y el cuerpo técnico de Cruz Azul estudiarían la conveniencia de excluir a Lira de la competencia oficial para protegerlo de cualquier lesión o contratiempo físico que ponga en peligro su transferencia internacional.

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Esta precaución se hizo evidente en la fecha anterior ante Atlas, cuando el futbolista no figuró en la convocatoria. De acuerdo con diversos reportes de medios y periodistas especializados, la negociación con el equipo del Principado estaría avanzada en un 85%.

Lira fue descartado en la derrota contra el Atlas de la Jornada 5. REUTERS/Eloisa Sanchez

El club, por supuesto, ha optado por no exponer al jugador mientras se resuelven los últimos detalles de su posible traspaso, que representaría una de las operaciones más relevantes del verano para la institución cementera.

La decisión apuntaría a que el mediocampista permanezca en la Ciudad de México, enfocado en entrenar y a la espera de instrucciones, mientras la directiva y su entorno resguardan su integridad física.

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Si la transferencia se concreta, el “Pitbull” partiría con rumbo a Europa en las mejores condiciones posibles; si no, su regreso a la plantilla como referente estaría asegurado tras el cierre del mercado.

La situación del AS Mónaco que aún impide el traspaso de Lira

Aunque Cruz Azul y el AS Mónaco ya habrían alcanzado un acuerdo económico, la transferencia de Lira dependería de la liberación de una plaza de extranjero en el club francés, ocupada en este momento por Folarin Balogun.

Solamente con ese requisito cumplido, el mediocampista podría viajar a Europa, pasar los exámenes médicos y firmar contrato con el equipo de la Ligue 1.

La negociación con el AS Mónaco estaría cerrada en un 85%, con el movimiento de Folarin Balogun de por medio. REUTERS/Alexandre Dimou

La fecha límite para resolver esta condición es el 1 de septiembre, cuando termina el periodo de transferencias en Francia. Hasta entonces, el jugador sigue bajo la supervisión del cuerpo técnico en México y en contacto permanente con el club y su entorno.

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De esta manera, nadie en la directiva parece dispuesto a precipitar una incorporación sin contar con la seguridad de que podrá ser registrado de inmediato.

Segunda ausencia consecutiva y expectativa de un anuncio oficial

De confirmarse su baja ante Necaxa, sería la segunda vez seguida que Erik queda fuera de la convocatoria. La medida reafirma la prioridad que Cruz Azul otorga a la negociación internacional sobre los objetivos inmediatos.

El cuerpo técnico que encabeza Joel Huiqui ya prevé reincorporarlo a la dinámica del plantel si la transferencia no se concreta antes del plazo.

Joel Huiqui ya contempla la reintegración de Erik a la dinámica del plantel si el movimiento a Francia no se concreta. (Karol Torres / EMX imageStudio Sport)

Mientras tanto, el club no ha publicado la lista definitiva de convocados ni ha emitido un comunicado institucional sobre la situación del “Pitbull”. En este sentido, la definición sobre el futuro de Lira podría transformar completamente la estructura del equipo y abrirle una nueva puerta llena de sueños y aspiraciones.

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