Máynez arremete contra fallo de la Corte sobre candidaturas independientes y defiende a Grecia Quiroz

Máynez a favor de Grecia Quiroz.

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El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, criticó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la reforma electoral de Michoacán y expresó su respaldo a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y figura vinculada al Movimiento del Sombrero.

A través de un video difundido en redes sociales, Máynez calificó como un “pésimo precedente” la decisión del máximo tribunal, al considerar que mantiene restricciones para las candidaturas independientes y, desde su perspectiva, vulnera derechos humanos de los ciudadanos michoacanos.

La Corte, sin embargo, invalidó únicamente una parte de la reforma. El Pleno determinó que no pueden imponerse sanciones a candidaturas independientes con base en conceptos ambiguos como “generar la percepción” de actuar como un bloque, debido a que no establecen parámetros objetivos y podrían derivar en decisiones arbitrarias.

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Fallo mantiene candados para candidatos independientes

La resolución corresponde a la acción de inconstitucionalidad 69/2026, promovida por Movimiento Ciudadano contra modificaciones al Código Electoral de Michoacán.

Fallo de la Corte mantiene restricciones para candidaturas independientes en Michoacán. (SCJN)

Aunque el tribunal eliminó las disposiciones consideradas subjetivas, mantuvo la prohibición de que candidaturas independientes coordinen campañas, propaganda o estructuras para operar de manera conjunta como si fueran un partido, coalición o candidatura común.

En ese sentido, las autoridades electorales sí podrán sancionar acuerdos indebidos, pero deberán contar con elementos objetivos y verificables que demuestren la coordinación.

Entre los principales puntos de la sentencia destacan:

Se eliminan criterios basados únicamente en la “ percepción ” del electorado.

Se mantienen las campañas individuales y autónomas .

Continúa prohibida la coordinación de propaganda y estructuras entre independientes .

Las sanciones deberán sustentarse en pruebas objetivas y verificables.

Máynez acusa “guerra sucia” contra Grecia Quiroz

Tras conocer la resolución, Máynez sostuvo que el fallo afecta los derechos políticos de los michoacanos y anunció que MC continuará defendiendo el caso, incluso ante instancias internacionales.

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Máynez acusa al gobierno de Michoacán de una “guerra sucia” contra Grecia Quiroz.

El dirigente emecista aprovechó además para respaldar públicamente a Grecia Quiroz, quien en las últimas semanas ha enfrentado señalamientos y cuestionamientos relacionados con su actividad política.

Máynez acusó a sectores vinculados con el gobierno estatal de participar en una presunta “guerra sucia” contra la alcaldesa y el Movimiento del Sombrero. Afirmó que existen intereses políticos detrás de las críticas y sostuvo que estas se intensificaron conforme se aproxima el proceso electoral de 2027.

El líder de MC también aseguró que su partido permanecerá cercano al movimiento surgido tras el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Grecia Quiroz mantiene postura independiente rumbo a 2027

La cercanía entre Quiroz y Movimiento Ciudadano ha generado especulaciones sobre una eventual candidatura al gobierno de Michoacán. No obstante, la alcaldesa ha insistido en que, por ahora, su proyecto se mantiene fuera de los partidos políticos.

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Grecia Quiroz mantiene su postura independiente rumbo a las elecciones de 2027.

Quiroz ha explicado que las invitaciones a su informe de gobierno fueron generales y que representantes de distintas fuerzas políticas acudieron por decisión propia. También ha señalado que el respaldo recibido por parte de integrantes de MC responde principalmente a una relación de solidaridad.

En particular, ha mencionado su vínculo con Luis Donaldo Colosio Riojas, quien, según explicó, se acercó a ella después del asesinato de Carlos Manzo debido a la experiencia personal de su propia familia.

La alcaldesa ha sostenido que, si decide competir por la gubernatura, buscaría hacerlo mediante el Movimiento Independiente del Sombrero.

La sucesión de Michoacán entra en terreno de disputa

La figura de Quiroz ha cobrado relevancia rumbo a las elecciones de 2027, debido a que distintas mediciones la colocan como una posible competidora con capacidad para disputar espacios al oficialismo.

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La sucesión de Michoacán se calienta rumbo a 2027. (@AlvarezMaynez)

Su crecimiento político también ha provocado choques con integrantes de Morena y con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. La presencia de Máynez y Colosio en actividades públicas de Quiroz alimentó las versiones sobre una posible alianza, aunque la alcaldesa ha rechazado que exista actualmente un acuerdo electoral formal.

El escenario, sin embargo, permanece abierto. MC ha dejado claro que continuará respaldando a Quiroz, mientras ella busca preservar el carácter independiente del movimiento.

Con la resolución de la SCJN, la disputa jurídica sobre las candidaturas independientes tiene ahora nuevos límites: no podrán sancionarse percepciones o semejanzas sin sustento, pero tampoco podrán utilizarse estructuras coordinadas que conviertan a varios candidatos independientes en una fuerza política común.

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