México

Necropsia revela asfixia y más de 40 lesiones en joven hallado muerto en clínica de la Patrulla Espiritual en Tijuana

Richard Damián tenía 28 años y llevaba tres días internado en el Centro Jireh cuando fue encontrado sin vida; la fiscalía cambió la indagatoria tras conocer asfixia por sofocación y más de 40 heridas

Necropsia revela asfixia y más de 40 lesiones en joven hallado muerto en clínica de la Patrulla Espiritual en Tijuana. RRSS
Necropsia revela asfixia y más de 40 lesiones en joven hallado muerto en clínica de la Patrulla Espiritual en Tijuana. RRSS
Guardar

El cadáver de Richard Damián, de 28 años, fue hallado el 21 de agosto dentro del Centro de Rehabilitación Jireh, en Tijuana, vinculado a la Patrulla Espiritual. La necropsia reveló asfixia mecánica por sofocación y más de 40 lesiones en el cuerpo. La Fiscalía General del Estado de Baja California investiga el caso como homicidio.

El cuerpo fue encontrado en el interior del inmueble ubicado sobre la avenida Melchor Ocampo número 22868, en la colonia Matamoros, zona este de Tijuana. Damián llevaba apenas tres días internado: sus padres lo habían ingresado el 18 de agosto para recibir tratamiento por alcoholismo.

PUBLICIDAD

Fue Jesús Arce, encargado del centro, quien reportó el hallazgo al número de emergencias 911. Al llegar, el personal médico confirmó la muerte.

Más de 40 lesiones y asfixia: los hallazgos forenses

César Raúl González Vaca, director estatal del Semefo en Baja California, informó que la necropsia determinó como causa de muerte la asfixia mecánica por sofocación, producida por la obstrucción externa de los orificios respiratorios.

El cuerpo presentaba más de 40 lesiones distribuidas principalmente en las piernas y el tórax, además de heridas en la frente y la barbilla. González Vaca precisó que esas lesiones habrían ocurrido antes de la asfixia.

El director del Semefo advirtió que ese tipo de asfixia “se asocia más hacia un homicidio”, aunque aclaró que existe la posibilidad, menos frecuente, de que sea accidental. El certificado de necropsia fue entregado a la Fiscalía.

PUBLICIDAD

La Fiscalía investiga por homicidio

El caso fue clasificado inicialmente como homicidio culposo. Tras conocerse los resultados forenses, la FGE BC modificó la línea de investigación hacia un posible homicidio doloso y abrió la carpeta correspondiente.

Una litera metálica vacía permanece en el centro de una habitación desierta con paredes de pintura desgastada y una ventana con barrotes.
Necropsia revela asfixia y más de 40 lesiones en joven hallado muerto en clínica de la Patrulla Espiritual en Tijuana (Imagen Ilustrativa Infobae)

No hay personas detenidas. El Centro de Rehabilitación Jireh continúa en funcionamiento.

La Patrulla Espiritual, sin pronunciamiento

El Centro Jireh, cuyo nombre completo es Jireh Centro de Rehabilitación El Señor Proveerá, A.C., está identificado por el Ayuntamiento de Tijuana como parte de la red de la Patrulla Espiritual, organización liderada por Jesús Ignacio Osuna Torres, conocido como “El Chiquilín”.

La agrupación no ha emitido ningún pronunciamiento público sobre el hallazgo del cuerpo ni sobre la investigación en curso. De acuerdo con El Financiero, sus canales de difusión continuaron activos tras el suceso.

En abril de 2026, el Ayuntamiento de Tijuana —entonces encabezado por el alcalde con licencia Ismael Burgueño— otorgó 7.2 millones de pesos a la Patrulla Espiritual para continuar sus operaciones, en medio de cuestionamientos previos sobre su modo de funcionamiento.

Camioneta blanca con letreros de Patrulla Espiritual y Ayuda y oración estacionada en un camino de tierra cerca de casas rurales de adobe.
Necropsia revela asfixia y más de 40 lesiones en joven hallado muerto en clínica de la Patrulla Espiritual en Tijuana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Burgueño, quien aspira a la Coordinación en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California —antesala a la candidatura por la gubernatura en los comicios de 2027—, apareció en videos públicos junto a Osuna Torres semanas antes del hallazgo.

Irregularidades detectadas por autoridades de salud

Desde enero de 2025, la Secretaría de Salud de Baja California y el Instituto de Psiquiatría del Estado detectaron irregularidades en los tres centros Jireh de Tijuana por incumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 028, que regula la atención integral de adicciones.

Los centros operaban sin registro ante la Secretaría de Salud estatal. Víctor Salvador Rico Hernández, director del Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California (Ipebc), declaró que la Patrulla Espiritual “ha operado sin regularización ni permisos en Baja California”. La organización sí contaba con registro ante el SAT y la Secretaría de Bienestar como asociación civil sin fines de lucro.

Clausura en Mexicali

En marzo de 2025, las autoridades de Mexicali clausuraron las instalaciones que la Patrulla Espiritual intentaba abrir en esa ciudad, por los antecedentes de irregularidades y denuncias de abusos documentados en sus centros de Tijuana.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) advirtió que las acciones del grupo podrían constituir privación ilegal de la libertad, dado que en reiteradas ocasiones trasladaban personas a sus centros sin su consentimiento.

Tres muertos en 2024 vinculados a sus instalaciones

En marzo de 2024, tres internos murieron en circunstancias vinculadas a inmuebles de Jireh. Uno fue baleado contra la fachada de uno de sus centros. Los otros dos fueron hallados muertos dentro de una furgoneta de la Patrulla Espiritual que transportaba los cadáveres a medianoche.

La organización guardó silencio sobre los tres fallecimientos, de la misma forma en que no ha emitido pronunciamiento alguno tras la muerte de Richard Damián.

Temas Relacionados

TijuanaBaja CaliforniaHomicidioRehabilitaciónLa patrulla espiritualseguridadmexico-seguridasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 27 de agosto: alerta por fuertes lluvias ingresando en la capital

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 27 de agosto: alerta por fuertes lluvias ingresando en la capital

Kalimba confiesa matrimonio secreto y presenta a su esposa tras un año juntos

El cantante mexicano, conocido por su paso por OV7, explicó que la música fue el vínculo que los llevo al matrimonio en septiembre del 2025

Kalimba confiesa matrimonio secreto y presenta a su esposa tras un año juntos

La activista Angela Davis recibe las llaves de la CDMX tras visita a la UNAM

Los admiradores de la académica hicieron filas en el CCU para escuchar la charla magistral

La activista Angela Davis recibe las llaves de la CDMX tras visita a la UNAM

La doble nacionalidad “no es doble lealtad”, PRI rechaza propuesta de la Presidencia

El partido afirma que se busca poner “bajo sospecha” a millones de personas

La doble nacionalidad “no es doble lealtad”, PRI rechaza propuesta de la Presidencia

Máynez arremete contra fallo de la Corte sobre candidaturas independientes y defiende a Grecia Quiroz

El líder nacional de Movimiento Ciudadano cuestionó las restricciones a candidaturas independientes y denunció una presunta “guerra sucia” contra la alcaldesa de Uruapan

Máynez arremete contra fallo de la Corte sobre candidaturas independientes y defiende a Grecia Quiroz
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 27 de agosto: esposa de Fernando Farías denuncia que fue perseguida y amenazada tras dar entrevistas

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 27 de agosto: esposa de Fernando Farías denuncia que fue perseguida y amenazada tras dar entrevistas

Jefe de la DEA agradece a Harfuch la bienvenida y hospitalidad que le dan a sus agentes en México

Así fue como Terry Cole supo que "El Mencho" había caído: Harfuch lo llamó personalmente

La DEA difunde entrevista con Terry Cole y Omar García Harfuch: el jefe de la agencia antidrogas confiesa reunión secreta en la CDMX

Defensa de Fernando Farías Laguna revela apodos clave en la investigación de huachicol fiscal: “Andy” y un político de Tabasco

ENTRETENIMIENTO

José Eduardo Derbez defiende a Victoria Ruffo por los polémicos comentarios sobre el físico de Aitana

José Eduardo Derbez defiende a Victoria Ruffo por los polémicos comentarios sobre el físico de Aitana

Danna y Belinda festejan el lanzamiento de “Dolce Vita”, su primera colaboración juntas

Festival Vivan los Grandes Corazones de Plata en la CDMX: fecha, sede y todos los artistas confirmados

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Definidos los finalistas del robo de salvación de este jueves 27 de agosto

Alfredo Adame estrena nuevo romance con Benicia, la mamá del influencer Fernando Lozada

DEPORTES

El castigo que Santiago Giménez recibiría si no llega al Porto

El castigo que Santiago Giménez recibiría si no llega al Porto

Histórica participación de la Liga MX: clasifica a nueva equipos a la Concacaf Champions Cup 2027

Cruz Azul toma decisión sobre Erik Lira: no estaría en el siguiente partido

Javier Alarcón cuestiona a Cruz Azul por ausencia de Erik Lira en las convocatorias de Joel Huiqui

Hernán Crespo podría llegar a River: esto necesita para dejar al Atlas y volver al club argentino