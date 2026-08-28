Necropsia revela asfixia y más de 40 lesiones en joven hallado muerto en clínica de la Patrulla Espiritual en Tijuana. RRSS

Guardar

El cadáver de Richard Damián, de 28 años, fue hallado el 21 de agosto dentro del Centro de Rehabilitación Jireh, en Tijuana, vinculado a la Patrulla Espiritual. La necropsia reveló asfixia mecánica por sofocación y más de 40 lesiones en el cuerpo. La Fiscalía General del Estado de Baja California investiga el caso como homicidio.

El cuerpo fue encontrado en el interior del inmueble ubicado sobre la avenida Melchor Ocampo número 22868, en la colonia Matamoros, zona este de Tijuana. Damián llevaba apenas tres días internado: sus padres lo habían ingresado el 18 de agosto para recibir tratamiento por alcoholismo.

PUBLICIDAD

Fue Jesús Arce, encargado del centro, quien reportó el hallazgo al número de emergencias 911. Al llegar, el personal médico confirmó la muerte.

Más de 40 lesiones y asfixia: los hallazgos forenses

César Raúl González Vaca, director estatal del Semefo en Baja California, informó que la necropsia determinó como causa de muerte la asfixia mecánica por sofocación, producida por la obstrucción externa de los orificios respiratorios.

El cuerpo presentaba más de 40 lesiones distribuidas principalmente en las piernas y el tórax, además de heridas en la frente y la barbilla. González Vaca precisó que esas lesiones habrían ocurrido antes de la asfixia.

El director del Semefo advirtió que ese tipo de asfixia “se asocia más hacia un homicidio”, aunque aclaró que existe la posibilidad, menos frecuente, de que sea accidental. El certificado de necropsia fue entregado a la Fiscalía.

PUBLICIDAD

La Fiscalía investiga por homicidio

El caso fue clasificado inicialmente como homicidio culposo. Tras conocerse los resultados forenses, la FGE BC modificó la línea de investigación hacia un posible homicidio doloso y abrió la carpeta correspondiente.

Necropsia revela asfixia y más de 40 lesiones en joven hallado muerto en clínica de la Patrulla Espiritual en Tijuana (Imagen Ilustrativa Infobae)

No hay personas detenidas. El Centro de Rehabilitación Jireh continúa en funcionamiento.

La Patrulla Espiritual, sin pronunciamiento

El Centro Jireh, cuyo nombre completo es Jireh Centro de Rehabilitación El Señor Proveerá, A.C., está identificado por el Ayuntamiento de Tijuana como parte de la red de la Patrulla Espiritual, organización liderada por Jesús Ignacio Osuna Torres, conocido como “El Chiquilín”.

La agrupación no ha emitido ningún pronunciamiento público sobre el hallazgo del cuerpo ni sobre la investigación en curso. De acuerdo con El Financiero, sus canales de difusión continuaron activos tras el suceso.

PUBLICIDAD

En abril de 2026, el Ayuntamiento de Tijuana —entonces encabezado por el alcalde con licencia Ismael Burgueño— otorgó 7.2 millones de pesos a la Patrulla Espiritual para continuar sus operaciones, en medio de cuestionamientos previos sobre su modo de funcionamiento.

Necropsia revela asfixia y más de 40 lesiones en joven hallado muerto en clínica de la Patrulla Espiritual en Tijuana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Burgueño, quien aspira a la Coordinación en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California —antesala a la candidatura por la gubernatura en los comicios de 2027—, apareció en videos públicos junto a Osuna Torres semanas antes del hallazgo.

Irregularidades detectadas por autoridades de salud

Desde enero de 2025, la Secretaría de Salud de Baja California y el Instituto de Psiquiatría del Estado detectaron irregularidades en los tres centros Jireh de Tijuana por incumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 028, que regula la atención integral de adicciones.

PUBLICIDAD

Los centros operaban sin registro ante la Secretaría de Salud estatal. Víctor Salvador Rico Hernández, director del Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California (Ipebc), declaró que la Patrulla Espiritual “ha operado sin regularización ni permisos en Baja California”. La organización sí contaba con registro ante el SAT y la Secretaría de Bienestar como asociación civil sin fines de lucro.

Clausura en Mexicali

En marzo de 2025, las autoridades de Mexicali clausuraron las instalaciones que la Patrulla Espiritual intentaba abrir en esa ciudad, por los antecedentes de irregularidades y denuncias de abusos documentados en sus centros de Tijuana.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) advirtió que las acciones del grupo podrían constituir privación ilegal de la libertad, dado que en reiteradas ocasiones trasladaban personas a sus centros sin su consentimiento.

PUBLICIDAD

Tres muertos en 2024 vinculados a sus instalaciones

En marzo de 2024, tres internos murieron en circunstancias vinculadas a inmuebles de Jireh. Uno fue baleado contra la fachada de uno de sus centros. Los otros dos fueron hallados muertos dentro de una furgoneta de la Patrulla Espiritual que transportaba los cadáveres a medianoche.

La organización guardó silencio sobre los tres fallecimientos, de la misma forma en que no ha emitido pronunciamiento alguno tras la muerte de Richard Damián.