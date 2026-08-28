Festival Vivan los Grandes Corazones de Plata en la CDMX: fecha, sede y todos los artistas confirmados

El Festival Vivan los Grandes Corazones de Plata se prepara para reunir a miles de familias en la Ciudad de México con una jornada gratuita de música, baile y actividades dedicadas a los adultos mayores.
Este evento, impulsado por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, se suma a una red de celebraciones en distintas alcaldías, posicionando a la capital como un referente nacional en el reconocimiento social a este sector.
El festival se realizará el sábado 29 de agosto, con motivo del Día del Abuelo, celebración ampliamente arraigada a la cultura mexicana.
El festival central en Iztacalco: fecha, sede y horarios
El principal punto de encuentro para el Día de las Personas Mayores será la Ciudad Deportiva en la alcaldía Iztacalco.
- La sede será Canchas del Lago, ubicada en la colonia Granjas México, con entrada por la Puerta 6.
- El evento se llevará a cabo el sábado 29 de agosto.
- El horario oficial es de 9:00 a 14:00 horas y la entrada es completamente gratuita.
- Se recomienda llegar en transporte público, ya que la estación Metro Ciudad Deportiva (Línea 9) se encuentra a pocos minutos caminando.
En este sentido, el acceso sin costo y la facilidad de traslado hacen que el festival sea una opción ideal y accesible para la celebración familiar.
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Artistas confirmados: música en vivo para todas las generaciones
La cartelera musical reunirá a exponentes históricos de la música popular mexicana, diseñados para invitar al baile y la convivencia.
- Acerina y su Danzonera abrirán la jornada a las 9:00 horas, llevando ritmos de danzón y música tropical.
- Teen Tops subirán al escenario a las 10:50 horas con su repertorio de rock and roll clásico.
- Sonora Dinamita presentará su espectáculo a las 13:00 horas, con una selección de cumbias reconocidas internacionalmente.
- Todas las agrupaciones han preparado repertorios especiales, enfocados en animar la pista de baile y celebrar a las personas adultas mayores.
De esta manera, la diversidad de géneros y la presencia de artistas emblemáticos destacan al festival como uno de los principales atractivos del calendario cultural de la CDMX.
Actividades sorpresa, talleres y regalos para los asistentes
Además, el festival ofrecerá mucho más que conciertos; se ha diseñado toda una experiencia completa para los asistentes.
- Habrá pista de baile disponible durante toda la mañana, abierta a personas adultas mayores y familiares.
- La organización contempla actividades recreativas, juegos y talleres pensados para el entretenimiento y la integración social.
- Se entregarán sorpresas y obsequios a quienes participen en las dinámicas y concursos en el recinto.
- Áreas de atención e información estarán disponibles para orientar a las personas adultas mayores y sus familias.
La jornada buscará fortalecer los lazos familiares y promover el bienestar, en un entorno seguro y festivo.
Festejos paralelos en otras alcaldías
El Día de las Personas Mayores se celebrará en distintos puntos de la capital, con una variedad de agendas culturales y deportivas.
- En Benito Juárez, el 4º Encuentro de Personas Mayores tendrá talleres de yoga, Tai Chi, manualidades, espectáculos de mariachi, jazz, rock, rondalla, coro y conferencias especializadas, los días 27 y 28 de agosto.
- En Azcapotzalco, el Gran Baile del Día Nacional de los Adultos Mayores será el 29 de agosto, de 10:00 a 14:00 horas, con Orquesta Pérez Prado y Danzonera Criolla de Adolfo Vega, con entrada libre mediante boletos recogidos previamente en la Casa de Cultura o SECOM.
- Otras alcaldías contarán con actividades deportivas, encuentros recreativos y eventos culturales que amplían la oferta capitalina para la celebración.
Así, la suma de estos festejos consolida a la Ciudad de México como un referente en el reconocimiento social y la promoción de actividades para adultos mayores.
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