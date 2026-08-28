Festival Vivan los Grandes Corazones de Plata en la CDMX: fecha, sede y todos los artistas confirmados

La jornada dedicada a las personas mayores Iztacalco contará con acceso libre, baile al ritmo de cumbia y rock and roll, concursos y presentaciones de Acerina y su Danzonera, Teen Tops y más. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Festival Vivan los Grandes Corazones de Plata se prepara para reunir a miles de familias en la Ciudad de México con una jornada gratuita de música, baile y actividades dedicadas a los adultos mayores.

Este evento, impulsado por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, se suma a una red de celebraciones en distintas alcaldías, posicionando a la capital como un referente nacional en el reconocimiento social a este sector.

El Festival Vivan los Grandes Corazones de Plata en la Ciudad de México promete una jornada gratuita llena de música, baile y actividades para los adultos mayores. (X/ @SEBIEN_cdmx)

El festival se realizará el sábado 29 de agosto, con motivo del Día del Abuelo, celebración ampliamente arraigada a la cultura mexicana.

El festival central en Iztacalco: fecha, sede y horarios

El principal punto de encuentro para el Día de las Personas Mayores será la Ciudad Deportiva en la alcaldía Iztacalco.

La sede será Canchas del Lago , ubicada en la colonia Granjas México, con entrada por la Puerta 6 .

El evento se llevará a cabo el sábado 29 de agosto .

El horario oficial es de 9:00 a 14:00 horas y la entrada es completamente gratuita .

Se recomienda llegar en transporte público, ya que la estación Metro Ciudad Deportiva (Línea 9) se encuentra a pocos minutos caminando.

El festival por el Día del Abuelo se realizar´s el sábado 29 de agosto en Ciudad Deportiva, en la alcaldía Iztacalco. (Photo by ALFREDO ESTRELLA / AFP)

En este sentido, el acceso sin costo y la facilidad de traslado hacen que el festival sea una opción ideal y accesible para la celebración familiar.

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Artistas confirmados: música en vivo para todas las generaciones

La cartelera musical reunirá a exponentes históricos de la música popular mexicana, diseñados para invitar al baile y la convivencia.

Acerina y su Danzonera abrirán la jornada a las 9:00 horas , llevando ritmos de danzón y música tropical.

Teen Tops subirán al escenario a las 10:50 horas con su repertorio de rock and roll clásico.

Sonora Dinamita presentará su espectáculo a las 13:00 horas , con una selección de cumbias reconocidas internacionalmente.

Todas las agrupaciones han preparado repertorios especiales, enfocados en animar la pista de baile y celebrar a las personas adultas mayores.

La Sonora Dinamita cerrará la jornada musical del evento al ritmo de la cumbia.

De esta manera, la diversidad de géneros y la presencia de artistas emblemáticos destacan al festival como uno de los principales atractivos del calendario cultural de la CDMX.

Actividades sorpresa, talleres y regalos para los asistentes

Además, el festival ofrecerá mucho más que conciertos; se ha diseñado toda una experiencia completa para los asistentes.

Habrá pista de baile disponible durante toda la mañana, abierta a personas adultas mayores y familiares.

La organización contempla actividades recreativas , juegos y talleres pensados para el entretenimiento y la integración social.

Se entregarán sorpresas y obsequios a quienes participen en las dinámicas y concursos en el recinto.

Áreas de atención e información estarán disponibles para orientar a las personas adultas mayores y sus familias.

El evento sumará pista de baile, juegos, talleres, sorpresas y áreas de atención para los adultos mayores. (Imagen ilustrativa Infobae)

La jornada buscará fortalecer los lazos familiares y promover el bienestar, en un entorno seguro y festivo.

Festejos paralelos en otras alcaldías

El Día de las Personas Mayores se celebrará en distintos puntos de la capital, con una variedad de agendas culturales y deportivas.

En Benito Juárez , el 4º Encuentro de Personas Mayores tendrá talleres de yoga, Tai Chi, manualidades, espectáculos de mariachi, jazz, rock, rondalla, coro y conferencias especializadas, los días 27 y 28 de agosto.

En Azcapotzalco , el Gran Baile del Día Nacional de los Adultos Mayores será el 29 de agosto, de 10:00 a 14:00 horas, con Orquesta Pérez Prado y Danzonera Criolla de Adolfo Vega , con entrada libre mediante boletos recogidos previamente en la Casa de Cultura o SECOM.

Otras alcaldías contarán con actividades deportivas, encuentros recreativos y eventos culturales que amplían la oferta capitalina para la celebración.

Benito Juárez y Azcapotzalco también programaron festejos paralelos por el Día de las Personas Mayores. (X/ @AzcapotzalcoMx)

Así, la suma de estos festejos consolida a la Ciudad de México como un referente en el reconocimiento social y la promoción de actividades para adultos mayores.

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