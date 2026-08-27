México

Javier Alarcón cuestiona a Cruz Azul por ausencia de Erik Lira en las convocatorias de Joel Huiqui

El comentarista deportivo quiere ver al futbolista mexicano junto a sus compañeros mientras no se concrete el traspaso al AS Mónaco

Imagen dividida con el rostro de un analista a la izquierda y un futbolista con el uniforme azul del equipo Cruz Azul a la derecha.
El comentarista no comprende que Huiqui deje fuera al jugador cuando no está cerrado su traspaso al Mónaco. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Erik Lira se aproxima al AS Mónaco para convertirse en el siguiente mexicano en volar a Europa, después de su sensacional participación con la Selección Mexicana de Futbol en la Copa del Mundo 2026,

El jugador de Cruz Azul espera que la directiva llegue a un acuerdo con el equipo monegasco para cumplir su sueño. Sin embargo, mientras la negociación no se haya concretado, el analista mexicano, Javier Alarcón, de la cadena ESPN, quiere ver a Lira en las convocatorias de la Máquina.

En una vigente publicación de X, otrora Twitter, el comentarista deportivo criticó a Cruz Azul por dejar fuera a Lira de las convocatorias oficiales del entrenador Joel Huiqui, tal como sucedió en el último partido del club ante los Rojinegros del Atlas FC.

PUBLICIDAD

“Sigo sin entender que Lira no entre en las convocatorias de Cruz Azul si la operación con el Mónaco no se ha cerrado”, lanzó Javier Alarcón y la respuesta de la afición no se hizo esperar al estar pendientes de la situación del mediocampista mexicano.

¿Por qué Erik Lira no jugó contra Atlas FC?

Un hombre con camiseta negra firma un objeto azul desde la ventana de un vehículo, mientras otra persona permanece sentada al lado.
La afición arropó al mexicano que está próximo a emigrar al futbol de Europa con el AS Mónaco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Han surgido versiones acerca de la baja de Erik Lira en la última convocatoria de Cruz Azul. El reportero de ESPN, César Caballero, comunicó que la decisión se debió a que el mexicano se encuentra ansioso y desconcentrado ante los acercamientos del AS Mónaco.

En contraparte, Santiago Fourcade, conductor del programa Cuadro Titular, de la cadena Fox One, afirma que la ausencia de Erik Lira tendría relación con ciertas diferencias con Joel Huiqui.

PUBLICIDAD

“Pasaron cosas dentro del plantel con las cuales (Joel) Huiqui no está de acuerdo con ciertas posturas que tomó (Erik) Lira, frustrado en todo esto porque no se está dando la negociación, que Huiqui decidió sentarlo”, aseguró el periodista argentino.

Por otro lado, Erik Lira no jugó contra Atlas FC porque en la escuadra celeste optaron por no arriesgar a su capitán mientras definen los detalles de su probable transferencia al futbol de Europa, ya que la negociación con el AS Mónaco está muy avanzada tras presentar tres ofertas por el mexicano.

Cruz Azul recibió una serie de ofertas crecientes por el fichaje de Erik Lira

El mexicano reportó en La Noria después de participar en el Mundial 2026
El mexicano reportó en La Noria después de participar en el Mundial 2026 (X / Cruz Azul)

El campeón Cruz Azul se estaría despidiendo de Erik Lira tras estar en la parte final de las pláticas con el AS Mónaco, escuadra que empujó hasta el último instante para estar cerca de fichar al jugador de 26 años, luego de tres propuestas que indicaron lo siguiente:

Primera oferta: El AS Mónaco ofreció aproximadamente 8 millones de euros, incluyendo variables. La directiva del Club Cruz Azul la rechazó porque consideraba insuficiente para el valor de Erik Lira.

Segunda oferta: El equipo de la Ligue 1 mejoró su propuesta que alcanzaría al menos 10 millones de euros (entre monto fijo, variables y porcentaje de una futura venta), según reportes desde La Noria, pero dicho ofrecimiento no convenció del todo a la directiva celeste, aunque acercó posturas entre ambas partes.

Tercera oferta: El 25 de agosto, el AS Mónaco envió una tercera y última oferta por Erik Lira: se trata de 7 millones de euros como un pago fijo y 3 millones más en variables, además Cruz Azul conservaría el 20% de una plusvalía en caso de reventa, ya sea en Europa o un hipotético regreso a la Liga Mx.

Dispuesto a reducir su sueldo para llegar al AS Mónaco

Tras tener un buen Mundial, Erik Lira busca seguir su carrera en Europa (REUTERS)
Tras tener un buen Mundial, Erik Lira busca seguir su carrera en Europa (REUTERS)

Erik Lira pone de su parte para ir a jugar a Europa y con los reportes de César Caballero, el nacido en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México sacrificaría hasta un 40% de su salario actual con Cruz Azul para facilitar su traspaso al AS Mónaco.

Y es que Erik Lira es uno de los futbolistas mejor pagados del conjunto cementero, no obstante, se arriesgaría a ganar menos dinero con tal de cumplir el sueño de jugar en el futbol europeo. Dicha postura ha sido clave para que el AS Mónaco mantenga el interés de ficharlo.

¿Lira fue convocado para enfrentar a Necaxa?

El mexicano se ausentó de la convocatoria pasada y está en suspenso su actuación vs Necaxa. Credit: Hannah Foslien-USA TODAY Sports
El mexicano se ausentó de la convocatoria pasada y está en suspenso su actuación vs Necaxa. Credit: Hannah Foslien-USA TODAY Sports

Este viernes la Máquina de Cruz Azul a los Rayos del Club Necaxa. A esta hora, el club de la Capital no ha difundido la lista de jugadores que harán el viaje a Aguascalientes para enfrentar a los hidrocálidos en el marco de la jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Mx,

Lira participó en cuatro de los cinco juegos oficiales del campeón Cruz Azul en el presente torneo, tres de ellos desde el inicio para sumar 286 minutos en cancha. Por ahora, no suma goles y tampoco ha recibido tarjetas amarillas ni rojas.

Temas Relacionados

Cruz AzulJavier AlarcónLiga MXmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 27 de agosto: esposa de Fernando Farías denuncia que fue perseguida y amenazada tras dar entrevistas

Mónica Gámez Grijalva aseguró que fue seguida por una camioneta en Hermosillo y recibió advertencias de que podrían abrirle una carpeta de investigación a ella y a su abogado si continúa hablando del caso

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 27 de agosto: esposa de Fernando Farías denuncia que fue perseguida y amenazada tras dar entrevistas

Suprema Corte mantiene aranceles temporales: avala decretos para textiles y confección

El Pleno sostiene que la ley permite aumentar, disminuir o suprimir tarifas

Suprema Corte mantiene aranceles temporales: avala decretos para textiles y confección

Maratón CDMX 2026: qué estaciones del Metrobús cerrarán durante la competencia

Las autoridades de movilidad implementarán un operativo para cerrar calles y avenidas para proteger a los competidores

Maratón CDMX 2026: qué estaciones del Metrobús cerrarán durante la competencia

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 27 de agosto? MB cambia de horarios el fin de semana

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 27 de agosto? MB cambia de horarios el fin de semana

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 27 de agosto: manifestantes cierran circulación en Calzada Legaria y Presa la Angostura

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 27 de agosto: manifestantes cierran circulación en Calzada Legaria y Presa la Angostura
MÁS NOTICIAS

NARCO

La DEA difunde entrevista con Terry Cole y Omar García Harfuch: el jefe de la agencia antidrogas confiesa reunión secreta en la CDMX

La DEA difunde entrevista con Terry Cole y Omar García Harfuch: el jefe de la agencia antidrogas confiesa reunión secreta en la CDMX

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 27 de agosto: esposa de Fernando Farías denuncia que fue perseguida y amenazada tras dar entrevistas

Defensa de Fernando Farías Laguna revela apodos clave en la investigación de huachicol fiscal: “Andy” y un político de Tabasco

Óscar Soto, la historia del policía de la CDMX que recibió siete disparos y despertó de un coma de casi dos meses

Mexicano se declara culpable en EEUU de fabricar fentanilo para el Cártel de Sinaloa: cabildeaba ingreso de precursores químicos

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana la medalla femenil hoy 27 de agosto

Exatlón México: quién gana la medalla femenil hoy 27 de agosto

Manelyk habría adelantado su llegada a La Granja VIP 2026 con un audio misterioso para sus seguidores

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Definidos los finalistas del robo de salvación de este jueves 27 de agosto

Hijo de Paco Stanley menosprecia versión del testigo de la DEA: “Es muy trillado, quieren hacer lana”

Homenaje gratis a Juan Gabriel en CDMX por los diez años de su muerte: dónde y cuándo es

DEPORTES

Hernán Crespo podría llegar a River: esto necesita para dejar al Atlas y volver al club argentino

Hernán Crespo podría llegar a River: esto necesita para dejar al Atlas y volver al club argentino

Maratón CDMX 2026: qué estaciones del Metrobús cerrarán durante la competencia

Chino Huerta confiesa que vio la final Pumas vs Cruz Azul y así la vivió

Ruso Brailovsky se lanza contra los críticos del América: “Hay que comer y entonces hablan del equipo”

Brian Rodríguez lanza indirecta a la afición americanista de la CDMX: “Es una lástima”