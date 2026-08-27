Javier Alarcón cuestiona a Cruz Azul por ausencia de Erik Lira en las convocatorias de Joel Huiqui

El comentarista no comprende que Huiqui deje fuera al jugador cuando no está cerrado su traspaso al Mónaco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Erik Lira se aproxima al AS Mónaco para convertirse en el siguiente mexicano en volar a Europa, después de su sensacional participación con la Selección Mexicana de Futbol en la Copa del Mundo 2026,

El jugador de Cruz Azul espera que la directiva llegue a un acuerdo con el equipo monegasco para cumplir su sueño. Sin embargo, mientras la negociación no se haya concretado, el analista mexicano, Javier Alarcón, de la cadena ESPN, quiere ver a Lira en las convocatorias de la Máquina.

En una vigente publicación de X, otrora Twitter, el comentarista deportivo criticó a Cruz Azul por dejar fuera a Lira de las convocatorias oficiales del entrenador Joel Huiqui, tal como sucedió en el último partido del club ante los Rojinegros del Atlas FC.

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“Sigo sin entender que Lira no entre en las convocatorias de Cruz Azul si la operación con el Mónaco no se ha cerrado”, lanzó Javier Alarcón y la respuesta de la afición no se hizo esperar al estar pendientes de la situación del mediocampista mexicano.

¿Por qué Erik Lira no jugó contra Atlas FC?

La afición arropó al mexicano que está próximo a emigrar al futbol de Europa con el AS Mónaco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Han surgido versiones acerca de la baja de Erik Lira en la última convocatoria de Cruz Azul. El reportero de ESPN, César Caballero, comunicó que la decisión se debió a que el mexicano se encuentra ansioso y desconcentrado ante los acercamientos del AS Mónaco.

En contraparte, Santiago Fourcade, conductor del programa Cuadro Titular, de la cadena Fox One, afirma que la ausencia de Erik Lira tendría relación con ciertas diferencias con Joel Huiqui.

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“Pasaron cosas dentro del plantel con las cuales (Joel) Huiqui no está de acuerdo con ciertas posturas que tomó (Erik) Lira, frustrado en todo esto porque no se está dando la negociación, que Huiqui decidió sentarlo”, aseguró el periodista argentino.

Por otro lado, Erik Lira no jugó contra Atlas FC porque en la escuadra celeste optaron por no arriesgar a su capitán mientras definen los detalles de su probable transferencia al futbol de Europa, ya que la negociación con el AS Mónaco está muy avanzada tras presentar tres ofertas por el mexicano.

Cruz Azul recibió una serie de ofertas crecientes por el fichaje de Erik Lira

El mexicano reportó en La Noria después de participar en el Mundial 2026 (X / Cruz Azul)

El campeón Cruz Azul se estaría despidiendo de Erik Lira tras estar en la parte final de las pláticas con el AS Mónaco, escuadra que empujó hasta el último instante para estar cerca de fichar al jugador de 26 años, luego de tres propuestas que indicaron lo siguiente:

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Primera oferta: El AS Mónaco ofreció aproximadamente 8 millones de euros, incluyendo variables. La directiva del Club Cruz Azul la rechazó porque consideraba insuficiente para el valor de Erik Lira.

Segunda oferta: El equipo de la Ligue 1 mejoró su propuesta que alcanzaría al menos 10 millones de euros (entre monto fijo, variables y porcentaje de una futura venta), según reportes desde La Noria, pero dicho ofrecimiento no convenció del todo a la directiva celeste, aunque acercó posturas entre ambas partes.

Tercera oferta: El 25 de agosto, el AS Mónaco envió una tercera y última oferta por Erik Lira: se trata de 7 millones de euros como un pago fijo y 3 millones más en variables, además Cruz Azul conservaría el 20% de una plusvalía en caso de reventa, ya sea en Europa o un hipotético regreso a la Liga Mx.

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Dispuesto a reducir su sueldo para llegar al AS Mónaco

Tras tener un buen Mundial, Erik Lira busca seguir su carrera en Europa (REUTERS)

Erik Lira pone de su parte para ir a jugar a Europa y con los reportes de César Caballero, el nacido en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México sacrificaría hasta un 40% de su salario actual con Cruz Azul para facilitar su traspaso al AS Mónaco.

Y es que Erik Lira es uno de los futbolistas mejor pagados del conjunto cementero, no obstante, se arriesgaría a ganar menos dinero con tal de cumplir el sueño de jugar en el futbol europeo. Dicha postura ha sido clave para que el AS Mónaco mantenga el interés de ficharlo.

¿Lira fue convocado para enfrentar a Necaxa?

El mexicano se ausentó de la convocatoria pasada y está en suspenso su actuación vs Necaxa. Credit: Hannah Foslien-USA TODAY Sports

Este viernes la Máquina de Cruz Azul a los Rayos del Club Necaxa. A esta hora, el club de la Capital no ha difundido la lista de jugadores que harán el viaje a Aguascalientes para enfrentar a los hidrocálidos en el marco de la jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Mx,

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Lira participó en cuatro de los cinco juegos oficiales del campeón Cruz Azul en el presente torneo, tres de ellos desde el inicio para sumar 286 minutos en cancha. Por ahora, no suma goles y tampoco ha recibido tarjetas amarillas ni rojas.