La DEA difunde entrevista con Terry Cole y Omar García Harfuch: el jefe de la agencia antidrogas confiesa reunión secreta en la CDMX

En un video compartido por la DEA, el jefe de la agencia antidrogas reveló la reunión que tuvo con Harfuch. Crédito: DEA

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La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) publicó este jueves 27 de agosto una entrevista conjunta con su director, Terry Cole, y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, grabado en el marco del IDEC 40, la Conferencia Internacional de Aplicación de la Ley en materia de Drogas celebrada en Argentina.

El material, disponible desde la página oficial del evento, reveló detalles inéditos de la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.

En el video, Cole admitió que viajó a la Ciudad de México para reunirse con Harfuch, un encuentro que nunca fue anunciado ni cubierto por la prensa. La visita no tuvo comunicado oficial, no generó fotografías públicas y no fue confirmada por ninguna de las dos instituciones antes de la publicación del material. Cole la mencionó de pasada, como un hecho conocido, al describir la profundidad de su relación con el titular de la SSPC.

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En la Ciudad de México, Cole y Harfuch rindieron homenaje a oficiales caídos

La revelación surgió en respuesta a una pregunta sobre cómo comenzó la relación entre ambos funcionarios. Cole respondió enumerando evidencias del vínculo: la trayectoria compartida como policías de patrulla, la comunicación diaria y los encuentros presenciales. Fue en esa respuesta donde mencionó el viaje: “Visité a Omar en la Ciudad de México. Él me ha visitado dos veces en las oficinas centrales de la DEA”. No precisó fecha ni motivo y pasó de inmediato al siguiente punto.

En una de ellas, ambos recorrieron el memorial de víctimas del fentanilo. Cole describió ese gesto como una muestra de lo que, en sus palabras, “luce una verdadera relación”. El paralelismo con lo que ocurrió en la Ciudad de México fue explícito: durante su visita a México, Cole dijo que los dos rindieron homenaje a personal de seguridad fallecido, sin precisar a quiénes ni en qué circunstancias. “Eso es importante. Así es como luce una verdadera relación”, dijo.

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Cole también subrayó que ambos respetan las instituciones del otro y agradeció al secretario y a su equipo la hospitalidad brindada a los agentes de la DEA que trabajan en México. “Dice mucho su compromiso, pero también dice mucho la hospitalidad que nos brindan mientras estamos allá”, dijo.

Esta fue la imagen que compartió la DEA en sus redes sociales tras la reunión de marzo de 2026. Foto IG: deahq

Cole cerró su intervención con una perspectiva de largo plazo: afirmó que lo ocurrido hasta ahora entre ambas instituciones “es solo el comienzo de esta relación”.

Según reportes previos de Infobae México, el registro público de los encuentros entre ambos incluye una reunión en Washington el 16 de marzo de 2026, documentada por la propia DEA en redes sociales. La visita de Cole a la capital del país no aparece en ninguna de esas coberturas previas.

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Harfuch también atribuyó la solidez del vínculo a la trayectoria compartida

En respuesta a la misma pregunta, Omar García Harfuch coincidió en que la relación de respeto y confianza estuvo presente desde el principio. “Aunque él ha estado más tiempo en la policía, ese respeto y esa confianza se valoran enormemente”, dijo entre risas.

Agregó que un elemento determinante fue el acuerdo entre el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, alcanzado un mes después del inicio de la administración Trump: la Operación Frontera Norte.

11 mil elementos de la Guardia Nacional fueron desplegados en la operación Frontera Norte. (X/GN_Carreteras)

Ese acuerdo derivó en el despliegue de 11 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera por parte de la Secretaría de la Defensa, junto con elementos de la Secretaría de Marina. “Después de ese gran despliegue, que fue un despliegue preventivo, se trató de que fortaleciéramos los lazos en investigación y pudiéramos intercambiar información con el único objetivo de arrestar personas, ampliar investigaciones y lograr mejores resultados”, dijo.

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