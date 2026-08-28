México

Así fue como Terry Cole supo que "El Mencho" había caído: Harfuch lo llamó personalmente

Terry Cole contó en Buenos Aires que supo del deceso de Nemesio Oseguera por contacto directo desde México, apenas media hora después del operativo y en plena celebración deportiva en Estados Unidos

Así fue como Terry Cole supo que “El Mencho” había caído: Harfuch lo llamó personalmente. Crédito: X - @OHarfuch
Así fue como Terry Cole supo que “El Mencho” había caído: Harfuch lo llamó personalmente. Crédito: X - @OHarfuch
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Terry Cole, administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, reveló que se enteró de la caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, a través de una llamada directa del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, minutos después de concretarse la operación.

El jefe de la DEA contó que, en ese momento, Estados Unidos celebraba la medalla de oro de hockey sobre hielo. “Como media hora después, recibí una llamada de Omar, diciéndome que habían tenido éxito en una operación contra El Mencho”, relató durante el foro realizado en el marco del IDEC 40, celebrado en Buenos Aires entre el 18 y el 20 de agosto de 2026, con la participación de delegados de 110 países.

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La euforia que se convirtió en duelo

La noticia llegó en medio de la celebración, pero el estado de ánimo cambió de inmediato. Cole describió que, en un momento festejaban la captura, y al siguiente se entristecieron al saber el costo humano de la misión.

Es importante que nunca olvidemos el servicio de quienes, a ambos lados de la frontera, hacen cosas extraordinarias por los dos países. En un momento celebramos, pero al siguiente recordamos el servicio a ambas naciones. Y con los opioides sintéticos, todo cambia rápidamente “, afirmó Cole.

Así fue como Terry Cole supo que “El Mencho” había caído: Harfuch lo llamó personalmente. (Anayeli Tapia/Infobae)
Así fue como Terry Cole supo que “El Mencho” había caído: Harfuch lo llamó personalmente. (Anayeli Tapia/Infobae)

“Por un momento estábamos celebrando la captura, pero al siguiente nos volvimos tristes, porque ese día perdieron elementos de seguridad, elementos que querían y en quienes confiaban, que estaban llevando a cabo una misión bilateral”, agregó.

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García Harfuch precisó que la operación fue encabezada por tres componentes del Ejército Mexicano: las Fuerzas Especiales, la Fuerza Aérea y un tercer grupo castrense. La misión contó, además, con apoyo significativo de tecnología estadounidense. Los registros oficiales del Ministerio de Defensa de México indican que tres militares resultaron heridos durante el operativo; los fallecidos en el enfrentamiento fueron miembros del propio CJNG.

“Respecto a lo que mencionó Terry sobre la operación de El Mencho, sentimos una enorme solidaridad con todo el personal militar que perdió la vida”, afirmó Garcia Harfuch.

Una llamada que refleja el canal directo entre ambos países

El episodio ilustra el nivel de comunicación directa que Cole y García Harfuch describieron ante el foro. Ambos funcionarios afirmaron mantener contacto diario y compartir información de forma constante, una dinámica que, según dijeron, se profundizó tras la Operación Frontera Norte, acordada entre el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum el 3 de febrero de 2025.

En un video compartido por la DEA, el jefe de la agencia antidrogas reveló la reunión que tuvo con Harfuch. Crédito: DEA
En un video compartido por la DEA, el jefe de la agencia antidrogas reveló la reunión que tuvo con Harfuch. Crédito: DEA

Ese acuerdo implicó el despliegue de 10 mil efectivos de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano en la frontera norte. García Harfuch se refirió a esa cifra como “once mil guardias nacionales” durante su intervención en el foro, aunque los registros oficiales del operativo consignan 10.000 elementos entre ambas fuerzas.

El vínculo personal detrás de la asociación institucional

Cole y García Harfuch subrayaron que su relación va más allá del protocolo. Ambos comenzaron sus carreras como policías de calle, un origen compartido que, según Cole, establece un vínculo que trasciende los cargos.

El administrador de la DEA recordó que, durante una visita a Ciudad de México, los dos funcionarios acudieron juntos a rendir homenaje a personas fallecidas en México. En Washington, García Harfuch caminó junto a Cole frente a los rostros de víctimas del fentanilo exhibidos en la sede central de la DEA. “Así es como se ve una relación verdadera”, sostuvo Cole.

García Harfuch, por su parte, destacó que el respeto y la confianza estuvieron presentes desde el primer contacto. “Aunque él lleva más tiempo en la policía”, dijo entre risas, ese antecedente común fue, a su juicio, la base sobre la que se construyó todo lo demás.

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