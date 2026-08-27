Maratón CDMX 2026: qué estaciones del Metrobús cerrarán durante la competencia (Jefatura Gobierno CDMX)

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La capital mexicana se prepara para la XLIII edición del Maratón de la Ciudad de México 2026, miles de competidores nacionales e internacionales se adueñarán de avenidas y calles principales a lo largo de 42 kilómetros para hacer el recorrido desde el Estadio Olímpico Universitario hasta la plancha del Zócalo.

Se prevé que el próximo domingo 30 de agosto haya una serie de afectaciones viales y al servicio del Metrobús CDMX, razón por la que la Secretaría de Movilidad de la CDMX (Semovi) pidió a la población tomar precauciones.

La edición 43 del Maratón de la Ciudad de México 2026 se realizará este domingo convocando a alrededor de 30 mil corredores en un recorrido de 42.195 kilómetros. El evento comenzará a las 05:45 hrs con la salida del primer bloque de participantes, lo que implicará cierres viales desde la madrugada en varios puntos de la capital.

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¿Qué estaciones del Metrobús suspenderán servicio por el Maratón CDMX 2026?

Una infografía del Metrobús de la Ciudad de México detalla las líneas sin servicio y los tramos operativos durante la celebración del Maratón. (X/ @MetrobusCDMX)

A través de su cuenta oficial, el Metrobús CDMX informó detalles sobre las estaciones que permanecerán sin servicio durante la competencia, las Líneas 1, 2, 3, 4 y 7 serán las principales con afectaciones, debido a que su recorrido interfiere con la ruta oficial del Maratón.

Línea 1 Reforma - Villa Olímpica

De acuerdo con las autoridades del Metrobús, los cierres empezarán desde las 05:00 horas y se extenderán hasta las 14:00 hrs., estas son las estaciones afectadas:

Reforma

Hamburgo

Insurgentes

Durango

Álvaro Obregón

Sonora

Campeche

Chilpancingo

Nuevo León

La Piedad

Poliforum

Nápoles

Colonia del Valle

CD de los Deportes

Parque Hundido

Félix Cuevas

Río Churubusco

Teatro Insurgentes

José María Velasco

Francia

Olivo

Altavista

La Bombilla

Doctor Gálvez

Ciudad Universitaria

C.C.U

Perisur

Villa Olímpica

Línea 2: Tacubaya - Amores

El servicio se verá afectado de 05:00 hrs a 10:00 hrs, además, no habrá corridas que operan de Tepalcates/ Colonia del Valle y Rojo Gómez /Dr. Gálvez durante ese mismo tiempo.

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Tacubaya

Antonio Maceo/ Parque Lira

De La Salle

Patriotismo

Escandón

Nuevo León

Viaducto

Amores

Línea 3

Las estaciones afectadas son: Mina, Hidalgo, Juárez, Balderas de 05:00 hrs a 14:30 hrs.

Línea 4

En la ruta Norte el tramo afectado será Buenavista IV - Bellas Artes en un horario de 05:00 horas a 14:30 hrs y en la ruta Sur será de Buenavista IV - Pino Suárez de 05:00 hrs a 17:00 horas, es decir que esta ruta tendrá afectaciones por la tarde.

Línea 7

El Metrobús aseguró que el tramo afectado comprenderá de Garibaldi a Campo Marte, la suspensión del servicio será de las 05:00 hrs a las 14:30 hrs. Estas son las estaciones afectadas:

Garibaldi/ Lagunilla

Glorieta Violeta

Hidalgo

El Caballito

Amajac

París

Reforma

Hamburgo

El Ahuehuete

El Ángel

La Diana

Chapultepec

Gandhi

Antropología

Auditorio

Campo Marte

Además, el servicio Alameda Tacubaya - París no estará operando.

Ruta del Maratón CDMX 2026

El trayecto iniciará en Ciudad Universitaria y avanzará por Avenida de los Insurgentes Sur hasta Insurgentes Centro, donde los corredores girarán en la Glorieta de Insurgentes con dirección a la Roma Norte. El circuito seguirá por las calles de Oaxaca y Nuevo León, atravesando el Parque España, para continuar por Sonora y Avenida Chapultepec. Posteriormente, el recorrido pasará por Florencia y se dirigirá a la glorieta del Ángel de la Independencia.

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El trayecto iniciará en Ciudad Universitaria y avanzará por Avenida de los Insurgentes Sur (GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

Tras superar este punto, los participantes avanzarán hacia el poniente por Reforma, adentrándose en la primera sección del Bosque de Chapultepec. Saldrán a Chivatito y continuarán por Julio Verne, Luis G. Urbina y Presidente Masaryk, transitando en ambos sentidos de esta avenida. El trayecto incluirá las calles de Moliere, Ferrocarril de Cuernavaca, pasando frente al Museo Soumaya, y tomando Ejército Nacional hasta Thiers, para seguir por Darwin y Rubén Darío, retornando a Reforma a la altura de la Torre Mayor.

En el tramo final, el maratón recorrerá Paseo de la Reforma rumbo al centro de la ciudad, desviándose en Ignacio Ramírez para pasar frente al Monumento a la Revolución. Los corredores regresarán a Reforma a través de Avenida de la República, continuando hasta la Glorieta de Simón Bolívar. Finalmente, el recorrido seguirá por Avenida Juárez, Madero, Bolívar, República de El Salvador y 20 de Noviembre, concluyendo en la plancha del Zócalo capitalino, donde se ubicará la meta.

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