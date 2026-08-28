Canelo Álvarez destapa lo que pasó antes de intimidar a los jugadores de Inglaterra en el partido contra México

Rumbo a su pelea contra Christian Mbilli por el campeonato mundial supermediano, Saúl confesó que su escena frente a las estrellas de los Tres Leones fue espontánea y sin mala intención. (Redes Sociales)

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La presencia de Saúl “Canelo” Álvarez en el Estadio Azteca durante el México vs Inglaterra de los octavos de final del Mundial 2026 fue mucho más que una aparición protocolaria.

El boxeador tapatío se convirtió en protagonista inesperado de la jornada, primero por su mensaje de ánimo a la afición y después por un gesto que generó atención internacional: los gestos intimidantes que realizó hacia Harry Kane y Jude Bellingham, máximos referentes actuales de los Tres Leones.

La escena en el Mundial 2026 abrió diversas interpretaciones de intimidación o provocación contra los ingleses. REUTERS/Eloisa Sanchez

Lo que para muchos representó un acto para “provocarlos” se transformó en un debate mediático que duró semanas. Hoy, finalmente el propio Canelo destapó lo que realmente ocurrió, aclarando que todo fue un gesto espontáneo y sin malas intenciones.

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Los gestos del Canelo contra Inglaterra en el Estadio Azteca

Aquel 5 de julio, Inglaterra se fue al descanso con ventaja de 2-1 y la afición mexicana vivía momentos de gran tensión.

Fue entonces cuando Álvarez apareció en la cancha del Coloso de Santa Úrsula para lanzar un mensaje que encendió las gradas: “Hoy estoy aquí para que sepan lo chingones que somos y se den cuenta de lo que es México”. El discurso levantó la moral de los más de 80 mil aficionados presentes y reforzó la atmósfera de identidad nacional.

El campeón lanzó un emotivo mensaje a la afición mexicana y levantó la moral de más de 80 mil asistentes en el Coloso de Santa Úrsula. REUTERS/Eloisa Sanchez

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el instante en el que Canelo saludó a Kane y realizó movimientos propios del boxeo frente a los ingleses.

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La escena fue interpretada como un intento de intimidación y se convirtió en uno de los virales más comentados del Mundial 2026. Para algunos, fue un gesto de orgullo nacional; para otros, una provocación innecesaria que rompía con la etiqueta deportiva.

Lo que pasó entre el boxeador y Harry Kane

La polémica se mantuvo viva durante semanas, hasta que, en entrevista con TUDN, Canelo fue consultado directamente sobre el episodio.

En medio de su respuesta a Emilio Azcárraga sobre la posibilidad de pelear en el Azteca, soltó de manera improvisada: “Kane y yo jugamos contra Estados Unidos en el golf, por eso lo conozco… lo demás fue cotorreo. Me gusta cotorrear a la gente”.

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Canelo afirma que conoce a Kane por el golf y descartó que existiera mala intención contra él. REUTERS/Eloisa Sanchez

Con esa frase breve, el tapatío cerró el debate. No hubo mal intención. Su propósito era convivir y aportar un toque de humor en un escenario cargado de tensión.

La aclaración mostró a un Saúl dispuesto a desactivar la polémica con naturalidad. El gesto, que había sido interpretado como presión psicológica, quedó reducido a un acto de camaradería y espontaneidad.

La invitación de Azcárraga para pelear en el Azteca

El mismo espacio mediático sirvió para que Álvarez respondiera a la propuesta de Emilio Azcárraga, quien lo invitó recientemente a protagonizar una pelea en el Coloso de Santa Úrsula, evocando lo que hizo Julio César Chávez en 1993.

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La respuesta fue contundente y llenó de esperanzas a más de uno: “Para mí siempre será un honor pelear en México y más en un estadio como lo es el Azteca. La energía de ese lugar es muy bonita”.

Emilio Azcárraga invitó al Canelo a pelear en el Estadio Azteca y el tapatío repondió que sería un honor combatir en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con ello, Canelo dejó abierta la posibilidad de un evento histórico que uniría nuevamente al boxeo con el recinto más emblemático del país.

El Azteca, objeto de su mensaje y de la polémica con Inglaterra, podría convertirse también en el lugar de su despedida como campeón. La idea de verlo subir al ring en ese histórico recinto conecta con la memoria colectiva en México.

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La actualidad del campeón

Hoy, Canelo se encuentra en plena preparación para su combate contra Christian Mbilli, programado para el 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita.

Momento particular : será la primera vez en seis años que suba al ring como retador .

Título en juego : campeonato mundial supermediano del CMB .

Preparación estratégica : trasladó parte de su campamento a España para adaptarse mejor al horario y evitar problemas de jet lag.

Contexto deportivo : busca reivindicarse tras la derrota ante Terence Crawford en 2025 y la cirugía de codo.

Récord profesional: 63 victorias, 3 derrotas y 2 empates, con 39 nocauts.

Canelo se prepara para enfrentar a Christian Mbilli este 31 de octubre en Riad por el campeonato mundial supermediano del CMB. (Instagram | Canelo)

Entre la polémica futbolera, la invitación al Azteca y su regreso al ring, Canelo se mantiene como símbolo de identidad y resiliencia mexicana.

De esta manera, mientras se prepara para enfrentar a Christian Mbilli en Riad y contempla la posibilidad de pelear en el Estadio Azteca, Saúl Álvarez demuestra que su figura trasciende el boxeo como ícono que conecta con la identidad mexicana en los escenarios más importantes.