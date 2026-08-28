Coparmex confiesa que el cobro de piso tiene “de rodillas” a los empresarios

El presidente de la Coparmex, Juan José Sierra, reveló que el cobro de piso es el delito que más afecta a los empresarios. Crédito: X/ @Coparmex

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Este jueves, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reveló que el cobro de piso se convirtió en el delito de mayor impacto entre las empresas que tiene afiliadas.

De acuerdo con datos de la Coparmex, el 18 por ciento de sus socios encuestados se ha visto afectado por el cobro de piso, mientras que el robo de mercancías en tránsito, llegó al 17.9 por ciento.

Extorsión mantiene “de rodillas” a los empresarios

La organización empresarial presentó los resultados de Data Coparmex 2026, donde explica que la extorsión telefónica fue la modalidad más frecuente, al concentrar seis de cada 10 casos.

Desde el punto de vista del presidente de la Coparmex, Juan José Sierra, el delito de la extorsión mantiene “de rodillas” a los empresarios.

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“Extorsión es el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios y ciudadanos en todo el país y es el delito que mata a la MiPyME (micro, pequeña y mediana empresa)”, dijo el líder de la Confederación.

El presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez. Imagen de archivo. EFE/ José Méndez

Autoridades también son responsables de cometer este delito

Además, el estudio detalló que en casi 20 por ciento de los casos de extorsión, los responsables fueron autoridades o presuntos delincuentes que se hicieron pasar por servidores públicos.

“El 19.58 por ciento de los casos, la extorsión fue realizada por autoridades o por personas que aparentaban serlo, lo que representa que una de cada cinco empresas ha sido afectada por este tipo de extorsión”, agregó Sierra.

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En términos generales, 45.6 por ciento de las empresas afiliadas fue víctima de algún delito durante el último año, es decir, una de cada dos.

Estados con mayor victimización empresarial

Por otro lado, la Coparmex informó cuáles fueron los estados con el nivel más alto de victimización empresarial:

Michoacán , con 58.7 por ciento

Nayarit , con 56.9 por ciento

Jalisco, con 56.7 por ciento

No sorprende este dato, dado que las tres entidades antes mencionadas son de las más afectadas por organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otros grupos delictivos más regionales.

En contraste, Campeche, Oaxaca y Coahuila reportaron los niveles más bajos sobre victimización empresarial.

Un joven sentado en una habitación a oscuras consulta su teléfono inteligente en una representación sobre el aislamiento y la vulnerabilidad ante los delitos digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Empresas deben cuidarse de actos de corrupción

Asimismo, en materia de corrupción, según la Coparmex, tres de cada 10 socios reportaron haber enfrentado directamente algún acto de este tipo.

La entidad más afectada por la incidencia de corrupción atribuida a autoridades fue Quintana Roo, con 50 por ciento, seguido de Guerrero, con 43 por ciento, y Tlaxcala, con 42 por ciento.

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“Los estados con mayor incidencia, Quintana Roo con 50 por ciento, Guerrero 43 por ciento, Tlaxcala con el 42 por ciento y los de menor incidencia está Campeche con el 11.8 por ciento, Morelos con el 12.9 por ciento y Oaxaca con el 20.3 por ciento”, sostuvo Ximena Céspedes, vicepresidenta de la Coparmex.

Confianza para invertir por los suelos

El indicador de confianza empresarial cayó a su nivel más bajo desde 2020: apenas 23 por ciento de los socios de la Coparmex considera que este es un buen momento para invertir en México, en un contexto marcado por la inseguridad y la corrupción.

Juan José Sierra informó que el índice retrocedió 16.5 puntos porcentuales respecto a la medición anterior, el descenso más pronunciado desde que comenzó el registro hace cinco años.

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Coparmex revela que el 62% de empresas reporta irregularidades y corrupción en gobiernos municipales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El ánimo para invertir entre los socios de Coparmex que fueron encuestados se desplomó 16.5 por ciento y cayó hasta el 23 por ciento, su nivel más bajo desde que iniciamos esta medición en 2020, en la mayor caída anual registrada por data Coparmex”, concluyó José Sierra.

Cabe señalar que el estudio Data Coparmex 2026 se elaboró con cuatro mil 021 encuestas aplicadas entre el 31 de marzo y el 12 de junio de 2026. La muestra incluyó empresas de distintos tamaños y sectores en las 32 entidades del país.