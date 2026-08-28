Que abandone el Senado y pida licencia: suman firmas en Change.org contra Inzunza

Ahora juntan firmas en Change.org para que Inzunza abandone el Senado de la República. (Foto: redes sociales)

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Al senador Enrique Inzunza Cazárez le llueven las peticiones para que abandone el Senado de la República, ahora en Change.org crearon una petición para exigir que el legislador sin partido pida licencia, ante la investigación que mantiene abierta la Fiscalía General de la República (FGR) por las acusaciones de Estados Unidos que lo vinculan con el crimen organizado en Sinaloa.

Senaduría “no puede convertirse en refugio”, advierten en Change.org

La petición creada por la ciudadana Vania Pérez Morales, bajo el nombre “Exigimos que Enrique Inzunza deje el Senado”, ya acumula 200 firmas, y advierte que la representación popular no puede convertirse en un refugio frente a la justicia. El texto exige que el senador se separe de su cargo de forma inmediata y se someta a las investigaciones en curso, tanto en México como en Estados Unidos, sin la protección del fuero político.

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La petición señala que la confianza en las instituciones democráticas se erosiona cuando sus integrantes no enfrentan las mismas leyes y escrutinios que el resto de la población. Para sus firmantes, la existencia de mecanismos que pueden obstruir un debido proceso resulta inaceptable en situaciones donde se requiere transparencia y rendición de cuentas.

Sobre el fuero que ampara a Inzunza Cázarez como senador, el texto es directo: no debería funcionar como un escudo para eludir la justicia, sino reforzar la noción de que nadie está por encima de la ley. La petición hace un llamado expreso al Senado de la República para que tome las medidas necesarias y garantice que el sistema de justicia opere sin excepciones.

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La petición en Change.org ya acumula 200 firmas para que Inzunza abandone el Senado de la República.

Pérez Morales convoca a los ciudadanos a sumarse a la causa y dejar su firma para exigir que Inzunza Cázarez enfrente las investigaciones y muestre un compromiso real con la legalidad y la ética. Para los impulsores de la petición, la transparencia en el gobierno es un principio que debe protegerse sin condiciones.

Morena cierra filas y presionan a Inzunza: él deja la bancada pero permanece en el cargo

Pese a que Morena hubiese preferido que el senador Enrique Inzunza pidiera licencia para hacerle frente a las acusaciones que lo vinculan a él y nueve personas más en Sinaloa —incluido el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya—, el legislador tomó una salida distinta: abandonó el Grupo Parlamentario del partido guinda en el Senado el este 26 de agosto, pero conservó su escaño.

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La decisión, anunciada de forma unilateral a través de redes sociales, repite el patrón de Rocha Moya, quien tampoco consultó a la dirigencia nacional antes de sus propios movimientos el fin de semana pasado.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, aclaró que Inzunza actuará como senador independiente y que sus expresiones y acciones futuras no serán responsabilidad del partido. Subrayó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia le da seguimiento al caso y que la instancia determinará si el sinaloense puede seguir siendo militante: “Nosotros consideramos que debió pedir licencia para sujetarse a las investigaciones sin fuero”, dijo Montiel a medios en el World Trade Center de la Ciudad de México.

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El diputado Ricardo Monreal consideró que Morena sí corre el riesgo de perder la mayoría calificada en el Senado tras la separación de Enrique Inzunza. Crédito: X/ @xevtfm

El costo legislativo de la salida de Inzunza lo puso en números el diputado Ricardo Monreal: con 86 votos, el bloque de Morena, PT y PVEM apenas roza el mínimo de dos terceras partes necesario para aprobar reformas constitucionales en el Senado.

“En un extremo estricto se pierde. Apenas es un voto, es una ausencia. Pero debe preocupar”, advirtió Monreal en conferencia de prensa.