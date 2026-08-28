México

José Eduardo Derbez y Paola Dalay reaparecen juntos y dejan atrás los rumores de separación

La pareja asistió a una alfombra roja en medio de las especulaciones sobre el final de su historia de amor

Un hombre con barba y chaqueta azul a rayas posa junto a una mujer de cabello oscuro con vestido verde.
La pareja asistió a la alfombra roja de Hotel todo incluido en medio de rumores de rompimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)
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José Eduardo Derbez regresó a México el miércoles 26 de agosto después de estar varios días en el extranjero, donde los rumores de su presunta separación, con Paola Dalay, lo acompañaron hasta el día de hoy al volver a estar junto a su pareja en medio de la alfombra roja de “Hotel todo incluido”.

Al hablar con los medios de comunicación, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo aseguró que esta noche asistiría a un evento con Paola Dalay, tras afirmar que su relación “está bien” y marcha de manera “sólida” pese a los rumores de ruptura.

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Las palabras de José Eduardo Derbez fueron respaldadas con la imagen que él mismo publicó en sus redes sociales junto a Paola Dalay. “Llegamos a la alfombra roja de este maravilloso proyecto “Hotel todo incluido” ¡No se lo pierdan!“, escribió el actor mexicano.

José Eduardo asistió a la gala con un tipo traje de doble botonadura en color azul marino y delgadas líneas verticales blancas, Debajo del saco lleva puesta una camiseta blanca y en el cuello una cadena de eslabones medianos, de diseño sencillo y clásico.

Por su parte, Paola Dalay se presentó a la alfombra roja con un vestido largo de color verde, de tela satinada y con cuello tipo drapeado. Su cabello suelto estuvo ondulado y en sus accesorios, la modelo trae puesta una pulsera dorada y una roja, aparte de traer una bolsa de mano tipo clutch color oro y con cuello estilo drapeado.

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Cabe resaltar que en la foto tanto Paola Dalay como José Eduardo Derbez lucen felices de compartir esta velada juntos causando revuelo entre sus fans, dado que las suposiciones de su rompimiento agarraron fuerza en los últimos días, pero ellos se encargaron de desmentir esa información.

“Felicitaciones para este maravilloso proyecto y muchas bendiciones para ustedes y su hermosísima nena”. “Bonita pareja. Paola súper bella mamá de Tessa, linda pareja”. “Eso, que belleza, bendiciones para ustedes siempre de todo corazón están hermosos. saludos desde Guayaquil Ecuador un fuerte abrazo, felicidades”, son algunos mensajes que envió el público a la pareja mexicana.

José Eduardo Derbez aclara rumores de rompimiento

Un hombre con barba, saco azul y camiseta blanca posa junto a una mujer con vestido verde frente a una pared azul decorada.
El actor José Eduardo Derbez asiste acompañado por Paola Dalay en medio de rumores de separación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las especulaciones sobre el fin de la relación entre Paola Dalay y José Eduardo Derbez surgió por dos motivos: el primero estar lejos por un tiempo mientras el actor grabó parte de la serie cómica, “Hotel todo incluido, en España y la diseñadora de belleza se quedó en México.

La otra razón es que Paola Dalay eliminó las fotografías que subió a sus medios sociales junto a José Eduardo Derbez, quien en su regreso al país detuvo los rumores y aclaró que su vínculo amoroso con la influencer “está bien” y ambos están “contentos”.

No, no, no, no, todo es... a ver, yo me fui como dijo ella (Paola Dalay), ella tenía cosas de trabajo. Mañana (hoy), de hecho, tengo una alfombra roja, ella va a estar conmigo, me va a acompañar... no, no, todo está muy bien”, dijo José Eduardo Derbez.

“Estamos muy bien, estamos muy contentos”, reiteró el actor. “Yo tenía ya este viaje planeado desde hace mucho tiempo, y a ella le salió trabajo y a mí me interesa que ella siga creciendo en su trabajo y en lo que a ella le gusta”, subrayó José Eduardo Derbez.

“Yo venía de estar fuera de México grabando otras cosas y le expliqué como de: ‘Oye, pues me llevo a la niña, luego nos alcanzas’. Nos iba a alcanzar, pero pues ya no le dio tiempo en esas series, pero estamos muy bien, nuestra relación está sólida”. agregó.

¿Qué dijo José Eduardo Derbez sobre las fotos eliminadas por Paola Dalay?

José Eduardo Derbez y Paola Dalay tienen una hija y aclararon los rumores sobre una supuesta separación (Redes Sociales)
José Eduardo Derbez y Paola Dalay tienen una hija y aclararon los rumores sobre una supuesta separación (Redes Sociales)

Al ser cuestionado sobre el surgimiento de ciertos rumores y la polémica sobre las fotos que Paola Dalay borró de sus redes sociales, José Eduardo Derbez aseguró nos las quitó de su muro por alguna razón específica,

Pues yo creo que (los rumores comenzaron) porque yo me fui, Tessa se fue conmigo, como después también, pues ella borró fotos, pero no las borró por algo en específico, las borró porque quiere... No sé cómo se llama esto pero en su Instagram como que lo hacen más de colores”, sentenció.

¿Cuántos años llevan juntos José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

Paola Dalay y José Eduardo Derbez deciden no mostrar el rostro de su hija Tessa en redes sociales para protegerla de comentarios negativos. (RS)
Paola Dalay y José Eduardo Derbez deciden no mostrar el rostro de su hija Tessa en redes sociales para protegerla de comentarios negativos. (RS)

El amor entre José Eduardo Derbez y Paola Dala inició alrededor del año 2020. Los dos se conocieron a través de Instagram cuando José Eduardo tomó la iniciativa y le envió un mensaje a la creadora de contenido al estar cautivado por ver una foto suya.

Al confirmar que ya eran una pareja, los dos aseguraron que no tenían en cuenta la oportunidad de convertirse en mamá y papá, sin embargo en junio de 2024 nació su hija Tessa, consolidando aún más su conexión amorosa.

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