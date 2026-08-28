Tlalpan se llena de sabor: arranca la Feria Nacional del Elote 2026 con esquites, garnachas y shows en vivo

¿Antojo de un elote? Del 12 al 16 de septiembre, la Feria Nacional del Elote en San Miguel Topilejo te espera con sabores típicos, música y tradiciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las calles de San Miguel Topilejo ya se preparan para recibir a miles de visitantes con motivo de la 39ª Feria Nacional del Elote 2026.

Este evento, que reúne gastronomía, cultura y música, se celebrará del sábado 12 al miércoles 16 de septiembre en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.

El festejo tiene como objetivo principal apoyar la economía local y promover el consumo de maíz producido en la capital, convirtiéndose en una cita obligada para quienes desean celebrar las fiestas patrias con auténtico sabor mexicano.

San Miguel Topilejo: el epicentro del maíz en la capital

Ubicada en una zona reconocida por sus maizales y paisajes boscosos, San Miguel Topilejo es sede de una de las tradiciones culinarias más antiguas de la ciudad.

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Desde 1986, la comunidad organiza este encuentro para dar a conocer la riqueza del campo y la labor de las familias productoras.

En esta edición, la feria ocupará dos sedes principales: el Auditorio Ejidal y el Predio Comunal. El lugar se transforma, durante cinco días, en un espacio donde el maíz es el protagonista absoluto y donde la historia y la identidad local se celebran con orgullo.

El festejo tiene como objetivo principal apoyar la economía local y promover el consumo de maíz producido en la capital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elotes, esquites y antojitos: una fiesta para el paladar

Quienes asistan a la feria podrán disfrutar de una variedad única de platillos elaborados con elote como ingrediente principal.

Desde los tradicionales elotes hervidos y asados, hasta versiones acompañadas con chile, queso y otros ingredientes, la oferta busca conquistar todos los gustos.

La carta de esquites sorprende por su creatividad: se pueden encontrar combinaciones con champiñones, longaniza, suadero, tuétano y más.

A esto se suman quesadillas, pambazos, tlacoyos, gorditas, sopes, huaraches, tamales, atole, chileatole, pan de elote y pozole.

Cada receta rinde homenaje a la diversidad de la cocina mexicana y al trabajo de quienes cultivan el maíz en la región.

Además de estos platillos, los visitantes podrán adquirir productos frescos de la zona y conocer de cerca los procesos de producción agrícola que mantienen vivas las tradiciones del campo capitalino.

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Música, danza y Guelaguetza: el programa cultural

La feria no solo destaca por su propuesta gastronómica. A diario, el escenario recibirá a grupos y bandas de géneros como mariachi, cumbia, rock y ska.

El ambiente festivo estará acompañado por presentaciones de danza y actividades familiares pensadas para todas las edades.

Uno de los momentos más esperados será la representación de la Guelaguetza, una tradición oaxaqueña que llega a Tlalpan para enriquecer la programación y acercar al público a otras expresiones culturales del país.

El evento se convierte así en un espacio de encuentro donde la comida y las artes se complementan.

Quienes asistan a la feria podrán disfrutar de una variedad única de platillos elaborados con elote como ingrediente principal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fiestas patrias y apoyo al campo local

La realización de la feria durante las fiestas patrias no es casualidad. El evento se enmarca en la conmemoración de la independencia nacional, invitando a los asistentes a celebrar el orgullo de ser mexicanos a través de su gastronomía y sus tradiciones.

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La organización subraya que el propósito central es fortalecer el vínculo entre la ciudad y el campo, reconociendo la importancia de conservar los suelos de cultivo y apoyar a quienes dependen de la actividad agrícola. Esta iniciativa busca que el consumo de maíz capitalino se traduzca en una mejora directa para la economía de las comunidades rurales.

Historia y legado de la Feria Nacional del Elote

La historia de esta feria se remonta a mediados de los años ochenta, cuando un grupo de campesinos decidió organizar la primera edición para difundir sus productos.

El evento surgió como una respuesta solidaria tras el sismo de 1985, cuando las y los productores regalaron su cosecha a quienes resultaron afectados.

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Desde entonces, la feria se ha consolidado como la más antigua y grande de la ciudad dedicada al elote, superando a otros encuentros similares en Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta.

Hoy, la cita es un referente para quienes buscan tradición, sabor y convivencia en la capital.

Horarios, sedes y acceso

Las actividades de la feria se desarrollarán del 12 al 16 de septiembre, con un horario de 11:00 a 20:00 horas. Las sedes serán el Auditorio Ejidal y el Predio Comunal de San Miguel Topilejo, ubicados en la alcaldía Tlalpan.

El acceso es gratuito, por lo que se espera una gran afluencia de visitantes a lo largo de los cinco días.

La invitación está abierta para familias, grupos de amigos y todo aquel que desee disfrutar de una experiencia auténticamente mexicana en el sur de la ciudad.

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Una invitación a celebrar la identidad mexicana

La Feria Nacional del Elote promete ser una oportunidad para redescubrir el valor del maíz en la vida cotidiana y celebrar la independencia nacional en un ambiente de música, danza y convivencia.

Entre el aroma del elote asado, la música en vivo y la calidez de la comunidad, San Miguel Topilejo se prepara para recibir a quienes busquen una forma diferente de vivir las fiestas patrias en la Ciudad de México.