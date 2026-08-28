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Segob mantiene cuatro líneas prioritarias en la investigación por la desaparición de los 43 de Ayotzinapa

La dependencia detalla avances en el encuentro con madres y padres de los estudiantes

La Segob detalló cuatro líneas prioritarias de diligencias: nuevas detenciones, análisis de comunicaciones telefónicas y revisión de hechos y actores relevantes de Iguala. 2025. REUTERS/Oscar Guerrero
La Segob detalló cuatro líneas prioritarias de diligencias: nuevas detenciones, análisis de comunicaciones telefónicas y revisión de hechos y actores relevantes de Iguala. 2025. REUTERS/Oscar Guerrero
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El Gobierno de México informó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este 27 de agosto una reunión con madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en la que se presentaron avances de la investigación y acciones para esclarecer los hechos, localizar a los jóvenes y garantizar justicia.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob), en el encuentro se detallaron cuatro líneas prioritarias que guían las investigaciones recientes: nuevas detenciones, análisis de comunicaciones telefónicas y revisión de hechos y actores relevantes para fortalecer la investigación sobre lo ocurrido en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.

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En la reunión participaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina; el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán; además de integrantes de la CEAV y la representante adjunta de ONU-DH en México Maia Campbell.

También asistieron representantes de Tlachinollan, Centro Prodh, Fundar y Serapaz, precisó la dependencia, que añadió que las familias plantearon sus observaciones sobre la información expuesta y sobre actividades previstas por el 12.º aniversario de la desaparición.

Reconoce el Gobierno “herida abierta” por Ayotzinapa y promete intensificar búsquedas

Las familias expusieron observaciones sobre la información presentada y sobre actividades previstas por el 12.º aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
Las familias expusieron observaciones sobre la información presentada y sobre actividades previstas por el 12.º aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

La Segob indicó que, ante las familias, el Gobierno reconoce que Ayotzinapa es “una herida abierta y se comprometió a agotar todas las líneas de investigación, fortalecer las tareas de búsqueda, agilizar el análisis de la información e intensificar gestiones ante gobiernos extranjeros para concretar extradiciones pendientes, incluida la de Ulises Bernabé, quien se desempeñó como juez de Barandilla en Iguala en 2014.

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Según la dependencia, antes de la movilización prevista para el 26 de septiembre, se presentará a las familias un informe con avances y resultados recientes, y se mantiene comunicación directa, permanente y transparente con madres y padres de los estudiantes.

Padres de los 43 piden a Sheinbaum reforzar la investigación contra Ángel Aguirre

El exmandatario de Guerrero está vinculado a proceso por su probable participación en desaparición forzada. Crédito: FGR
El exmandatario de Guerrero está vinculado a proceso por su probable participación en desaparición forzada. Crédito: FGR

Las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum reforzar la investigación y la acusación contra el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, con la intención de conocer nuevos avances antes del 26 de septiembre, cuando se cumplen 12 años de la desaparición.

Después de una reunión de casi tres horas y media en Palacio Nacional este 27 de agosto, los familiares también solicitaron que se les informe primero a ellos si el Fobierno Federal decide hacer pública nueva información sobre el caso.

La propuesta, según el propio planteamiento expuesto en el encuentro, es que Segob pueda comunicar avances y detenciones si la fiscalía autoriza la difusión y esa exposición no pone en riesgo las indagatorias.

El abogado de los padres señaló que, en los cuatro meses de investigación complementaria, la Fiscalía debe fortalecer los elementos que sostienen la acusación contra el exmandatario estatal. (Archivo Infobae)
El abogado de los padres señaló que, en los cuatro meses de investigación complementaria, la Fiscalía debe fortalecer los elementos que sostienen la acusación contra el exmandatario estatal. (Archivo Infobae)

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la situación jurídica de Ángel Aguirre Rivero, quien ya fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de desaparición forzada relacionada con los hechos de Iguala de septiembre de 2014 y permanece en prisión preventiva en el penal del Altiplano.

El abogado de los padres explicó ante medios que, durante los cuatro meses de investigación complementaria concedidos en el proceso, la Fiscalía debe fortalecer los elementos que sostienen la acusación contra el exmandatario estatal.

Otro de los asuntos tratados fueron los avances en líneas de investigación ligadas a registros de telefonía celular de la noche y la madrugada en que desaparecieron los estudiantes. Los familiares evitaron dar detalles por el sigilo de las pesquisas, pero señalaron que esa ruta ofrece elementos para reconstruir lo ocurrido y establecer posibles responsabilidades.

Sheinbaum ya había adelantado que existen registros telefónicos que no fueron analizados a profundidad en las primeras investigaciones. La revisión de ese material permitió identificar a personas que hasta ahora no habían sido involucradas formalmente en el caso.

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