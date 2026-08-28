Qué líneas del STC Metro ofrecerán servicio gratuito a participantes del Maratón CDMX 2026 (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

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El próximo domingo 30 de agosto se llevará a cabo la edición 43 del Maratón de la Ciudad de México, competencia que reunirá a un estimado de 30 mil corredores en un recorrido de 42.195 kilómetros. La carrera partirá desde el Estadio Olímpico Universitario hasta el Zócalo Capitalino.

La edición XLIII del Maratón de la Ciudad de México 2026 presentará una modificación en su ruta con un marcado sentido patriótico. Los organizadores anunciaron que la línea de meta se desplazará unos metros, ubicándose ahora frente al asta bandera en la plancha del Zócalo capitalino. Esta decisión busca dotar a la llegada de un simbolismo nacionalista, aportando un nuevo atractivo visual y emocional para los corredores que completen el recorrido.

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Debido a que la competencia empezará desde muy temprano —el banderazo de salida será a las 05:55 horas del domingo—, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) ofrecerá servicio gratuito a todos los competidores y así facilitar su traslado hasta la línea de salida.

El Maratón CDMX 2026 empezará en el Estadio Olímpico Universitario (X/ @MaratonCDMX)

Estas líneas del Metro CDMX ofrecerán servicio gratuito a competidores del Maratón 2026

A través de las redes sociales oficiales del Maratón CDMX 2026 informaron que cuatro líneas del STC Metro operarán desde temprano para que los competidores tengan opciones de transporte. Además, cabe destacar que el servicio del Metrobús suspenderá operaciones a consecuencia del Maratón CDMX, por lo que la red del STC Metro se convirtió en la única opción para viajar temprano.

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Por ello, el Metro CDMX explicó que las Líneas 1, 2, 3 y 9 iniciarán operaciones desde las 05:00 horas para que los participantes del Maratón puedan viajar en ella, los corredores podrán ingresar a las estaciones de manera gratuita siempre y cuando porten su número visible.

Estas son las líneas que abrirán temprano para el Maratón CDMX:

Línea 1 Observatorio - Pantitlán

Línea 2 Tasqueña - Cuatro Caminos

Línea 3 Universidad - Indios Verdes

Línea 9 Pantitlán - Tacubaya

Un cartel del Gobierno de la Ciudad de México anuncia que las líneas 1, 2, 3 y 9 del Metro darán servicio gratuito a los participantes del Maratón 2026. (FB/ Maratón de la Ciudad de México Telcel﻿)

Cabe recordar que el horario habitual del Metro CDMX en día domingo empieza a las 07:00 horas, por lo que para el Maratón CDMX el servicio empezará dos horas antes únicamente en las líneas que brindarán servicio auxiliar para los competidores, el resto de la red se mantendrá con su horario habitual de 07:00 hrs a 24:00 horas.

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La ruta del maratón cruza Insurgentes, Reforma y el Centro Histórico

La carrera arrancará en Ciudad Universitaria y seguirá por Avenida de los Insurgentes Sur hasta Insurgentes Centro. Ahí, los corredores girarán en la Glorieta de Insurgentes con dirección a la Roma Norte.

Después pasarán por Oaxaca y Nuevo León, cruzarán el Parque España y continuarán por Sonora y Avenida Chapultepec. Más adelante avanzarán por Florencia hasta la glorieta del Ángel de la Independencia.

El próximo domingo 30 de agosto se llevará a cabo la edición 43 del Maratón de la Ciudad de México (Crédito: Cuartoscuro)

El trayecto seguirá por Paseo de la Reforma hacia el poniente y entrará a la primera sección del Bosque de Chapultepec. Luego continuará por Chivatito, Julio Verne, Luis G. Urbina y Presidente Masaryk, en ambos sentidos de esa avenida.

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La ruta también incluye Moliere, Ferrocarril de Cuernavaca, el paso frente al Museo Soumaya y la incorporación a Ejército Nacional hasta Thiers. Después seguirá por Darwin y Rubén Darío para regresar a Reforma a la altura de la Torre Mayor.

En la parte final, los participantes avanzarán otra vez por Reforma rumbo al centro y se desviarán en Ignacio Ramírez para pasar frente al Monumento a la Revolución. Luego volverán a Reforma por Avenida de la República, seguirán hasta la Glorieta de Simón Bolívar y continuarán por Avenida Juárez, Madero, Bolívar, República de El Salvador y 20 de Noviembre.

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La meta estará instalada en la plancha del Zócalo capitalino. El recorrido total será de 42.195 kilómetros.