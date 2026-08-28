México

IPN vuelve al examen presencial después de cuatro años luego del escándalo en la UNAM

La institución utilizaba navegadores seguros para el proceso en línea

Imagen compuesta por un edificio escolar con personas, el escudo del Instituto Politécnico Nacional y una hoja de examen rellenada con lápiz.
El proceso de selección del Instituto Politécnico Nacional integra la prueba presencial (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizará de manera presencial su examen de admisión para el semestre 27/2, cuyas clases comienzan en enero del próximo año.

El proceso había sido en línea desde 2022 para el sistema escolarizado, la modificación surge a pocos días de que la UNAM de a conocer los resultados de su examen de control, el cual se tuvo que realizar tras presuntas trampas con IA y suplantación de identidad.

De acuerdo con la convocatoria publicada el 15 de julio, el examen de admisión se realizaría en línea con sistemas de navegador seguro como Lockdown Browser, utilizado por la UNAM.

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Este cambio en el proceso de admisión se dio a conocer durante la décimo Primera Sesión Ordinaria del XLIV Consejo General Consultivo el 27 de agosto.

Con 181 votos a favor, la Comisión Especial del XLIV Consejo general consultivo aprobó los criterios del proceso de admisión de alumnos de nivel superior.

Cómo quedan las fechas clave del examen del IPN

(YouTube/@videoconferenciaipn5198)
(YouTube/@videoconferenciaipn5198)
  • 15 de julio - publicación de la convocatoria
  • 15 de julio al 30 de agosto - obtención de solicitud de registro
  • 31 de agosto al 4 de septiembre - entrega de solicitud de registro y expedición de ficha de examen
  • 26 de septiembre - Examen de admisión presencial
  • 24 de octubre - Publicación de Resultados
  • 27 y 28 de octubre - Revisión y Digitalización de documentos
  • 25 de enero - inicio del periodo escolar

Cuántos aspirantes entrarán a la UNAM tras examen de control

Más de la mitad de quienes se presentaron al examen de control para ingresar a la UNAM podrían ocupar un lugar en las aulas a partir del 31 de agosto, según anticipó Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la máxima casa de estudios.

La expectativa se fundamenta en los datos preliminares que arrojaron las dos pruebas aplicadas: una en línea y otra presencial.

La Universidad Nacional Autónoma de México realizó este año el examen de admisión en línea para los aspirantes a licenciatura.

Sin embargo, tras detectarse fallas en la plataforma que permitieron vulnerar el sistema, una Comisión Técnica evaluó el proceso y ordenó que más de 58.000 aspirantes repitieran la prueba presencialmente en solo tres sedes del país.

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La medida se adoptó luego de identificar “comportamientos anómalos” en los puntajes, especialmente en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED).

El rector reconoció que los resultados de la prueba piloto en línea también reflejaron irregularidades. Sobre este punto, explicó que la Comisión Técnica sigue revisando los resultados de noviembre de 2025.

Los resultados definitivos del examen de control se darán a conocer entre el 29 y 30 de agosto, poco antes del inicio de clases.

Según Lomelí Vanegas, la segunda prueba presencial busca garantizar mayor certeza en la asignación de los lugares disponibles.

La Comisión Técnica instaurada por la UNAM prepara un informe detallado sobre los incidentes ocurridos durante la aplicación en línea y presentará recomendaciones para futuros exámenes en la semana del 7 al 11 de septiembre.

UNAM examen de control 2026 licenciatura
UNAM examen de control 2026 licenciatura (foto: UNAM)

Solo tras recibir ese informe, la universidad decidirá si mantiene la modalidad presencial o regresa al formato en línea.

En respuesta a la petición de la presidenta Claudia Sheinbaum para ampliar la matrícula, el rector mencionó como ejemplo la apertura de más de 300 lugares en la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad León.

No se contemplan sanciones que puedan afectar la inscripción de quienes ya ingresaron mediante el examen, ya que el marco normativo actual de la UNAM no lo permite. Lomelí Vanegas aclaró que, si se comprueban ayudas indebidas, los estudiantes deberán enfrentarse a la exigencia académica correspondiente a la licenciatura.

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