José Eduardo Derbez defiende a Victoria Ruffo por los polémicos comentarios sobre el físico de Aitana (Redes Sociales)

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José Eduardo Derbez salió en defensa de su madre Victoria Ruffo, luego de los polémicos comentarios que realizó la actriz en contra de Aitana, la hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, tras su debut artístico junto a su madre en una presentación de Sentidos Opuestos.

El actor y comediante pidió que no se “dilapidara” a su mamá por los comentarios que hizo sobre el físico de Aitana, al asegurar que su madre “jamás tuvo una mala intención”, en una declaración transmitida en Ventaneando de TV Azteca.

El actor dijo que, al tratarse de su familia, no tomó partido y defendió a todos por igual, incluida Alessandra Rosaldo, luego de que en el programa se mencionó que a ella “no le gustó mucho el comentario”.

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“Estamos hablando de mi familia, tanto mi mamá, mi hermana, Alessandra, todos ellos son mi familia. Yo no puedo tomar parte por nadie”, dijo José Eduardo Derbez respecto a la polémica.

(Foto: Instagram/@jose_eduardo92)

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre Aitana Derbez?

La polémica se desató cuando la prensa le preguntó a Victoria Ruffo sobre los comentarios negativos que recibió Aitana Derbez, de 12 años, hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, tras su debut artístico junto a su madre en una presentación de Sentidos Opuestos.

“Ah, está en la peor edad, están re feos a esa edad. Muy feítos. No sabe uno si van o vienen. Están flacos, gordos o panzones”, señaló Ruffo.

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Los comentarios generaron críticas en redes sociales porque varios usuarios los interpretaron como una opinión sobre el físico de la menor.

Victoria Ruffo defiende a hija de Eugenio Derbez tras ataques por el físico similar a él: “Están refeos a esa edad” (RS)

Ante la ola de críticas, Victoria Ruffo salió a aclarar que sus palabras fueron malinterpretadas y que no se refería específicamente a Aitana, sino a la etapa de crecimiento en general. También se defendió con humor: “Yo tengo un humor muy bonito, la verdad.”

Incluso reconoció que ella misma pasó por esa etapa: “Yo estaba también muy feíta”. La actriz también señaló que anda “muy regañada” tras la polémica.

José Eduardo Derbez defendió el “humor negro” de Victoria Ruffo y negó un ataque contra Aitana

José Eduardo Derbez sostuvo que Victoria Ruffo suele ser “muy bromista” y que su estilo de humor podía prestarse a que ciertas frases se sacaran de contexto o rebasaran “una línea”, sin que eso implicara una intención directa contra Aitana.

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Foto: Instagram/@victoriaruffo

“Creo que mi mamá muchas veces es muy bromista, tiene un humor negro y estamos en una época donde de repente hay comentarios que se salen de contexto o rebasan muchas veces una línea”, aseguró el hijo de Eugenio Derbez.

En la misma conversación, el actor recordó que tiempo atrás él defendió a Aitana por otra situación relacionada con un video de Vadhir Derbez, y subrayó que su postura era respaldar a su familia “por igual”.

“Hace no mucho yo defendí a Aitana en una cuestión del video de Vadhir. Entonces no va por ahí. Yo defiendo a mi familia y amo a mi familia por igual”, sentenció José Eduardo.

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Los rumores sobre Aislinn y Ochmann, y la denuncia contra Vadhir Derbez

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann revolucionan las redes con su reencuentro en la película Hasta el Fin del Mundo, tras su divorcio en 2020. - (Instagram)

En otro momento de la entrevista, José Eduardo habló de versiones que circularon tras el filme de una película de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, en las que se sugirió que ellos habrían retomado su relación.

“No sé, pues si quieren regresar, que regresen, si no, no. Yo le dije: ‘Entonces ¿sí o no?’”, compartió José Eduardo Derbez a la prensa.

También se refirió al tema legal que enfrenta su hermano Vadhir Derbez por una denuncia de abuso sexual, sin entrar en detalles y con un mensaje de respaldo personal.

“Yo hablé con él. Él sabe que tiene mi apoyo y mi cariño y espero que todo se esté solucionando como deba solucionarse”, señaló José Eduardo.

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