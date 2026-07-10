El incómodo momento que Canelo Álvarez protagonizó con Harry Kane y la selección de Inglaterra que se viralizó

El incómodo momento que Canelo protagonizo por intentar saludar a Harry Kane (REUTERS/ Captura redes sociales)

El cruce entre Saúl Canelo Álvarez y Harry Kane previo al México vs Inglaterra de los octavos de final del Mundial 2026 desató polémica en redes sociales después de que se difundiera un video del momento en que Canelo buscó saludar a Harry Kane antes de que entrara a la cancha de juego en el Estadio Ciudad de México.

Rápidamente el momento se volvió viral y causó una serie de críticas al excampeón mexicano, pues la grabación evidenció el incómodo momento además de la desesperada reacción de Álvarez por intentar llamar la atención del delantero británico.

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Cabe recordar que Canelo fue uno de los invitados estelares del medio tiempo, pues el pugilista presentó a la agrupación Maná, quien dio un show en la pausa del juego. Saúl siguió de cerca la participación del Tri hasta el último juego que tuvieron en el Mundial 2026.

Así fue el encuentro entre Canelo y Harry Kane

El boxeador Canelo Álvarez extiende el brazo para saludar al futbolista Harry Kane en el Azteca y el momento generó polémica (Captura redes sociales)

El video mostró al boxeador mexicano a un costado de la salida de vestidores, mientras esperaba el paso de la selección de Inglaterra. Kane iba al frente del grupo junto con Jude Bellingham; Canelo le extendió la mano pero el personal de seguridad impidió que se acercara más a los jugadores, aunque el pugilista lo alcanzó a sostenerle del brazo, el delantero siguió su camino sin responder de inmediato, pero cuando sintió el jalón contestó al saludo.

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En las imágenes se observa a la selección inglesa cuando salía de los vestidores. En ese punto, Canelo esperaba a un costado con la intención de saludar al delantero. Después, el jalisciense bromeó con su idea de intimidar a los ingleses con fintas de boxeo.

Harry Kane no reconoció a Canelo Álvarez (Captura redes sociales)

La escena cobró fuerza después de la eliminación de México frente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial. El episodio ocurrió fuera del terreno de juego, aunque se convirtió en una de las imágenes más comentadas alrededor del partido.

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Canelo acudió al estadio como invitado especial y también participó en el espectáculo de medio tiempo, donde presentó a Maná. Después, el foco se trasladó al video que comenzó a circular en plataformas digitales.

El boxeador Canelo Álvarez extiende el brazo para saludar al futbolista Harry Kane en el Azteca y el momento generó polémica (Captura redes sociales)

Reacciones divididas en redes sociales por la actitud de Canelo

El episodio dividió opiniones entre usuarios de redes sociales. Algunos consideraron que Harry Kane no reconoció al mexicano, mientras otros criticaron la insistencia del boxeador para obtener el saludo.

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Entre los mensajes que se multiplicaron aparecen frases como: “Y el Harry de ‘y este quién es’”, “Canelo, por él perdimos”, “Nos traicionó” y “Por ese saludito Canelo saló a México”.

También circularon comentarios como “Kane ni siquiera peló al Canelo”, “En Inglaterra nadie conoce al Canelo” y “Ni saben quién es”. En otra parte de las reacciones, aficionados mexicanos señalaron que el gesto del jalisciense fue grosero y tosco.

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Kane dijo que el Azteca quedó entre sus recuerdos favoritos con Inglaterra

Harry Kane colocó la victoria de Inglaterra sobre México en el Azteca entre sus noches favoritas con la selección, un partido que además metió a su equipo a los cuartos de final del Mundial 2026 tras el 3-2. El delantero y capitán inglés dijo que la atmósfera del estadio y la forma en que su equipo resistió durante los 90 minutos lo convierten en uno de los recuerdos más altos de su carrera internacional.

“La atmósfera, el estadio, todo el mundo estaba muy emocionado solo por estar ahí y jugar en este partido icónico”, dijo el atacante en un video difundido tras el encuentro. Más adelante agregó que el grupo supo responder en un duelo que ya esperaban complicado: “Sabíamos la prueba a la que íbamos. Sabíamos lo difícil que sería, y hemos salido adelante y estamos en la siguiente ronda”.

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Kane también atribuyó el resultado al esfuerzo colectivo de su plantel. “Superar las adversidades durante el partido y pelear como lo hicimos, dejar el cuerpo en la cancha y los muchachos cubriendo cada centímetro de césped fue increíble, increíble ser parte de eso, siendo sincero”, expresó.

El resultado también dejó a Harry Kane con 6 goles en el torneo, a uno de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland. Inglaterra avanzó a la siguiente ronda y quedó emparejada con Noruega, que eliminó a Brasil por 2-1 con dos tantos de Haaland.

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