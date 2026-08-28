Receta para preparar chocolate Dubái de forma casera: el postre viral de internet que todos quieren probar

VisualesIA Chocolate Dubai- chocolate-tabletas de chocolate- pistachos-chocolate con pistachos (imagen ilustrativa de Infobae)

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¡Prepárate para sorprender a todos con el chocolate Dubai, el postre viral que ha conquistado las redes sociales en 2026!

Su combinación de chocolate intenso, pistachos, dátiles y fideos árabes crujientes es pura tendencia y, además, súper fácil de hacer en casa lo cual es ideal debido a que su costo puede ser elevado en tiendas.

Inspirado en la repostería de lujo de los Emiratos Árabes Unidos, el chocolate Dubai mezcla tradición y ostentación.

Perfecto para regalar, compartir con amigos o acompañar un café fuerte, su toque de agua de rosas y azafrán recuerda a los sabores clásicos del Mediterráneo Oriental, mientras que el pistacho y el oro comestible elevan el resultado a un nivel superior.

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Una barra de chocolate rellena con pistachos y masa crujiente reposa en un plato junto a dátiles y una cafetera tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de chocolate Dubái

El chocolate Dubai es una tableta gruesa de chocolate amargo rellena con pistachos troceados, dátiles y fideos árabes (kataifi) tostados, aromatizada con cardamomo y un toque de agua de rosas. El resultado es un postre crujiente, aromático y con una textura única, gracias al contraste entre los frutos secos, el chocolate y el punto crujiente de los fideos.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora y 15 minutos

Preparación: 15 minutos

Reposo en nevera: 1 hora

Ingredientes

300 g de chocolate amargo (mínimo 70 % cacao) 50 g de dátiles sin hueso, picados 30 g de pistachos pelados y sin sal 30 g de fideos árabes finos (kataifi o cabello de ángel) 1 pizca de hebras de azafrán ½ cucharadita de cardamomo molido 1 cucharadita de agua de rosas (opcional) Láminas o polvo de oro comestible para decorar (opcional)

Cómo hacer chocolate Dubai, paso a paso

Derrite el chocolate al baño María o en el microondas en intervalos de 20 segundos, removiendo entre cada uno para evitar que se queme. Tuesta los fideos árabes en una sartén seca a fuego medio hasta que estén dorados y crujientes. Reserva una pequeña parte para la decoración. Trocea los pistachos en pedazos pequeños, sin llegar a molerlos del todo. Mezcla el chocolate derretido con el cardamomo, el azafrán y el agua de rosas. Incorpora los dátiles, los pistachos y los fideos tostados a la mezcla de chocolate, reservando un poco de cada uno para decorar la superficie. Vierte la mezcla en un molde para tabletas, bombones o una fuente pequeña forrada con papel vegetal. Alisa bien la superficie. Decora con los pistachos, fideos y, si tienes, oro comestible por encima. Lleva a la nevera durante al menos 1 hora, hasta que el chocolate esté completamente firme antes de desmoldar y cortar.Consejos técnicos clave: Usa chocolate de calidad para un resultado espectacular.

No sobrecalientes el chocolate para que no pierda brillo.

El kataifi se puede sustituir por cabello de ángel seco (no dulce).

Una infografía explicativa de Infobae detalla las instrucciones e ingredientes necesarios para elaborar chocolate Dubai. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 porciones (tabletas o bombones generosos).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: aproximadamente 220 kcal

Grasas: 13 g

Hidratos de carbono: 20 g

Proteínas: 3 g

Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El chocolate Dubai se conserva hasta 10 días en la nevera, dentro de un recipiente hermético. Evita dejarlo a temperatura ambiente para que no se reblandezca ni pierda textura.

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Cuál es la historia y el origen del chocolate Dubái

El chocolate Dubái surge en 2021, cuando la empresaria británico-egipcia Sarah Hamouda crea la receta original en Dubái. El producto combina chocolate (en su versión original, chocolate con leche), crema de pistacho y knafeh, un hilo de masa phyllo típico de la repostería árabe.

El fenómeno se populariza a nivel mundial a partir de un video viral en TikTok que supera los 100 millones de visualizaciones, lo que provoca un aumento en la demanda de pistacho y adapta la receta en diferentes países. En España, la fórmula comercial lleva 52% de chocolate blanco, 13.7% de pistacho y 6.4% de masa filo tostada, aunque existen otras versiones según el país.

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VisualesIA Chocolate Dubai- chocolate-tabletas de chocolate- pistachos-chocolate con pistachos (imagen ilustrativa de Infobae)

El chocolate Dubái se distingue por su sabor a Medio Oriente, resaltando ingredientes como pistacho, cardamomo, azafrán y dátiles, además de su textura crujiente gracias a los fideos árabes tostados o masa phyllo.

Su éxito viral lleva a la creación de variantes como helados, alfajores y otros dulces inspirados en la receta original.