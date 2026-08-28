Condenan a 14 años de prisión a “Don Arturo”, integrante del CJNG detenido con arsenal bélico en León. FGR

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Arturo Cuevas Ortega, alias “Don Arturo” e integrante de una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue condenado a 14 años de prisión por la justicia federal tras ser detenido con un arsenal bélico y múltiples drogas en León, Guanajuato.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Guanajuato, obtuvo la sentencia mediante un procedimiento abreviado. El Ministerio Público de la Federación (MPF) acreditó su responsabilidad penal en los delitos de acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y delitos contra la salud.

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Cuevas Ortega cumplirá la condena en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 12, ubicado en Ocampo, Guanajuato.

Quién era “Don Arturo” en la estructura del CJNG

Las autoridades identificaron a Cuevas Ortega, de 46 años, como presunto distribuidor de droga y probable generador de violencia en los municipios de León, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón, en el Bajío guanajuatense.

Era señalado como parte de una célula delictiva vinculada al CJNG en el estado de Jalisco. Dos gorras con leyendas alusivas a un grupo criminal, junto con un chaleco táctico, fueron parte del equipo decomisado en su domicilio, elementos que reforzaron ante la autoridad judicial su vinculación con la organización.

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Un hombre permanece detenido con esposas Condenan a 14 años de prisión a “Don Arturo”, integrante del CJNG detenido con arsenal bélico en León. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su detención formó parte de un operativo más amplio ejecutado el mismo día en la zona de Jardines de Jerez, donde también fue arrestada Gisela Viridiana, de 37 años, señalada por las autoridades como una de las principales distribuidoras de droga para la misma célula criminal.

El cateo que llevó a su detención

En febrero de 2025, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), bajo la conducción del MPF y con apoyo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, ejecutaron una orden de cateo en dos inmuebles ubicados en la calle Volcán Jorullo 505 y 507, en la colonia Cerrito de Jerez, León.

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La acción derivó de labores de inteligencia que identificaron los inmuebles como casas de seguridad del grupo delictivo. La coordinación entre fuerzas federales y estatales fue determinante para la ejecución simultánea de los cateos en distintos puntos de la misma zona.

En el domicilio de Cuevas Ortega también fue detenido un menor de 17 años, quien fue presentado ante la autoridad competente para deslindar su responsabilidad conforme a la legislación aplicable. Según informó la FGR, la inteligencia del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México fue el eje que articuló la operación.

Arsenal y drogas decomisados

El operativo dejó al descubierto un arsenal de considerable dimensión: nueve armas largas, seis cortas, 2 mil 232 cartuchos útiles y cargadores de distintos calibres. A eso se sumaron dos escopetas de fabricación artesanal y dos rifles de aire, uno de ellos con cargador para balines.

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Condenan a 14 años de prisión a “Don Arturo”, integrante del CJNG detenido con arsenal bélico en León. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En materia de estupefacientes, se incautaron clorhidrato de metanfetamina, clorhidrato de cocaína, marihuana y semillas de la misma sustancia. El aseguramiento incluyó además cuatro vehículos y una motocicleta, bienes que quedaron bajo resguardo de la autoridad ministerial.

La variedad y volumen del material decomisado, armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, equipo táctico y distintas categorías de drogas, fue uno de los elementos centrales que el MPF presentó ante el juez para acreditar la responsabilidad penal de Cuevas Ortega.

El proceso judicial y la vía abreviada

La FGR optó por el procedimiento abreviado, figura del sistema penal acusatorio que permite resolver un caso de forma expedita. El MPF adscrito a la FECOR en Guanajuato aportó las pruebas necesarias para que la autoridad judicial dictara la condena.

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La pena de 14 años de prisión fue fijada considerando la concurrencia de delitos: acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de distribución.

Cuevas Ortega fue remitido al CEFERESO número 12 de Ocampo, Guanajuato, donde cumplirá íntegramente la sentencia dictada por la autoridad judicial federal.