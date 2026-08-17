Conoce a las 12 jugadoras que hicieron historia con la Selección Mexicana de Flag Football

México obtuvo su clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 tras subirse al podio en el Campeonato Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Selección Mexicana de Flag Football Femenil hizo historia este domingo al conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 tras vencer a Gran Bretaña en el duelo por el tercer lugar del Campeonato Mundial.

Después de este logro, al tratarse de la primera ocasión que esta disciplina se incluye en el programa olímpico, resulta relevante conocer la historia de cada una de las jugadoras que integran la selección nacional.

Historia de las jugadoras

A continuación, te presentamos la historia de cada una de las jugadoras que integra a la Selección Mexicana:

Diana Flores (Quarterback)

La Federación Internacional de Fútbol Americano (IFAF) anunció que, por primera vez en la historia, la Selección Mexicana Femenil de Flag Football cerrará el año como la mejor selección del ranking mundial. Crédito: Instagram: Federación Mexicana de Fútbol Americano

Sin duda la jugadora más reconocida de todo el plantel. Diana Flores Arenas es la quarterback y capitana de la Selección mexicana femenil, reconocida por abrir camino a más mujeres y por su liderazgo en el campo.

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Desde los 16 años ha representado a México en campeonatos mundiales de flag football, donde ha conseguido medallas y se ha consolidado como referente internacional.

Destaca su papel al frente del equipo nacional que logró la medalla de oro en los World Games de Birmingham 2022 y en los Juegos Mundiales de Chengdú 2025, ambos con victorias sobre Estados Unidos.

Además de su trayectoria deportiva, Diana Flores ha tenido presencia en campañas internacionales. En 2023, fue protagonista del comercial “Run With It”, transmitido durante el Super Bowl LVII, donde la NFL destacó el talento femenino en el flag football.

También fue la primera jugadora de la especialidad con artículos en el Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional y ha sido incluida entre las mujeres más influyentes del deporte en México,.

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Tania Rincón (Quarterback)

(Tania Rincón)

Una de las principales cualidades del sistema mexicano es la utilización de sus dos mariscales de campo y Tania Rincón es parte importante de ello.

Comenzó a jugar desde los seis años y se formó en equipos de Ciudad Nezahualcóyotl y Jardín Balbuena, siguiendo el ejemplo de su madre. En la UNAM, lideró a las Pumas en la obtención de dos oros y un bronce en la Universiada Nacional-

A nivel de clubes, Rincón destacó con los Pioners LH México y los Bulldogs de la Liga Mexicana de Tocho. En 2025, se integró a las Osas de Monterrey en la liga profesional de flag football, donde ayudó al equipo a llegar a la final.

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Su debut internacional fue en el Mundial de Finlandia 2024, donde se consolidó como pieza clave al lanzar y anotar touchdowns en las etapas decisivas, contribuyendo a que México obtuviera la medalla de plata.

En 2025, Tania Rincón protagonizó un anuncio dirigido por Peter Berg que se transmitió justo después del show de medio tiempo del Super Bowl LIX, como parte de la campaña “NFL Flag 50” para impulsar el flag football femenino de cara a su debut olímpico.

Ximena Cuate (Quarterback)

Ximena Cuate

Ximena Cuate es la jugadora más joven de la selección nacional, con apenas 18 años. Su desempeño le ha valido campeonatos, becas académicas y reconocimientos individuales, entre ellos el premio a Jugadora Más Valiosa en el Mundial Sub 23 de Tampa, Florida.

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De pequeña practicaba patinaje artístico, pero tras mudarse de casa, dejó el hielo y eligió un nuevo reto: el flag football. Su acercamiento al deporte fue por invitación familiar, ya que su padre, Juventino Cuate, jugó futbol americano en Liga Mayor y la animó a integrarse al flag desde los siete años.

Desde sus inicios, Ximena mostró talento para lanzar, recibir y correr, destacando en equipos mixtos por su fuerza y agilidad.

Gracias a sus habilidades, obtuvo una beca para la preparatoria con Borregas Santa Fe y, tras concluir esa etapa, continuará su formación con Borregos Monterrey, luego de representar a México a nivel internacional.

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Silvia Contreras (Receptora)

Silvia Contreras

La historia de Silvia Contreras con el flag football comenzó casi por accidente. Desde pequeña practicaba gimnasia y su sueño era convertirse en porrista.

De acuerdo con información del Imparcial, al ingresar a la preparatoria en CETYS Tijuana en 2009, buscaba una mayor beca a través del deporte. Fue entonces cuando se abrió por primera vez un equipo de flag football en la escuela. Una amiga la animó a integrarse, aunque Silvia nunca había atrapado un balón.

Con el tiempo, el flag football se convirtió en una parte fundamental de su vida. Silvia encontró en este deporte la oportunidad de transmitir su experiencia a nuevas generaciones.

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Actualmente, participa en clínicas y actividades para impulsar el desarrollo del deporte entre niñas y jóvenes.

Su objetivo es que su recorrido motive a futuras jugadoras de Baja California y de México. Silvia sostiene que, además de aprender, es importante compartir el conocimiento para que el camino se abra a más mujeres interesadas. “Quiero dejar una semillita por este deporte”, afirmó para el Imparcial.

Mónica Rangel (Receptora)

Mónica Rangel

Mónica Rangel es una de las receptoras más destacadas de la Selección Mexicana Femenil de Flag Football.

Como WR sobresale por su velocidad, agilidad y precisión en las rutas, lo que la convierte en un objetivo clave para la quarterback Diana Flores.

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A lo largo de su trayectoria, Rangel ha sido bicampeona mundial en los World Games de 2022, celebrados en Birmingham, Alabama, y en la edición de 2025 en Chengdu, China. También obtuvo la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Flag Football 2024 en Pajulahti, Finlandia.

En el ámbito nacional, ha jugado para equipos como Raptors y Bulldogs BENM LMT, consolidando su experiencia en el flag football competitivo. Además de su desempeño en el campo, Rangel es activa en redes sociales, donde comparte momentos de su carrera y competencias internacionales, inspirando a mujeres de todas las edades.

Participa en iniciativas que promueven el flag football femenino y la igualdad de género en el deporte, contribuyendo al legado de un equipo que ha roto barreras y es referente a nivel mundial.

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Andrea Martínez (Receptora)

Andrea Martínez

Andrea Martínez forma parte de la Selección Mexicana Femenil de Flag Football. Como receptora destaca por su habilidad para ganar yardas después de la recepción y hacer atrapadas inimaginables.

Originaria de la Ciudad de México, Martínez ha construido una trayectoria exitosa en el ámbito nacional e internacional. Fue campeona mundial en los World Games 2025, celebrados en Chengdu, y obtuvo la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Flag Football 2024, realizado en Pajulahti, Finlandia.

A nivel universitario, compitió con Borregos Santa Fe (ITESM) y con el equipo Sirenas, logrando el Campeonato Nacional CONADEIP 2024.

Su versatilidad y liderazgo la han consolidado como una de las receptoras más talentosas del roster mexicano, aportando de manera significativa al desarrollo y reconocimiento del flag football femenino en México.

Yaritza Morales y Victoria Chávez (D-Back)

Yaritza Chávez

Ambas defensivas son oriundas de Chihuahua y son una pieza fundamental en el perímetro mexicano. Además, también se involucran a menudo en la ofensiva con recepciones importantes como la de Morales en el duelo por la medalla de bronce frente a Gran Bretaña.

Ely Bourde (D-Back)

Elizabeth Bourde

Elizabeth Bourde es una de las defensoras más sobresalientes de la Selección Mexicana Femenil de Flag Football

Como defensive back destaca por su velocidad, inteligencia táctica y habilidad para interceptar pases, siendo un dolor de cabeza para la ofensiva contraria.

Además, ejerce liderazgo tanto dentro como fuera del campo, condición que también la llevó a ser capitana de las Reinas en competencias nacionales.

Además de su rendimiento deportivo, Bourde tiene una presencia activa en redes sociales, donde comparte momentos destacados de su carrera y promueve el flag football femenino.

Allison Salazar (D-Back)

Allison Salazar

Allison Salazar ocupa la posición de cornerback. Su desempeño defensivo se caracteriza por la velocidad, agresividad e instinto para anticipar las jugadas, cualidades que la han consolidado como una de las jugadoras más explosivas y decisivas del equipo.

Aunque al inicio de su carrera fue percibida como corredora, Salazar ha sobresalido en el sector defensivo, donde es una amenaza constante para las ofensivas rivales.

Su rendimiento profesional le abrió las puertas de la selección nacional en 2024, y desde su debut se convirtió en una pieza clave para el equipo.

Entre sus logros destaca el campeonato mundial de Flag Football Femenil obtenido en los World Games 2025, celebrados en Chengdu, China y la recién medalla de bronce obtenida en el Campeonato Mundial.

Angela Funes (D-Back)

Angela Funes

Ángela Funes es una de las defensoras más versátiles y prometedoras de la Selección Mexicana Femenil de Flag Football. Forma parte de los Borregos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Santa Fe.

Su carrera deportiva inició hace aproximadamente tres años, tras su regreso de Canadá, donde tuvo su primer acercamiento al deporte a través del flag rugby.

Desde entonces, Funes ha destacado por su disciplina y capacidad de adaptación, lo que le permitió consolidarse rápidamente en la élite del flag football nacional.

Funes ha jugado en diversas posiciones defensivas, comenzando como safety y sobresaliendo después como linebacker y rusher.

Esta versatilidad y su entendimiento del juego la han posicionado como una pieza clave tanto en su equipo universitario como en la selección nacional.

Entre sus logros se encuentran la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Flag Football 2024, celebrado en Pajulahti, Finlandia, y el campeonato mundial en los World Games 2025 en Chengdu, China.

Haniel Reza (Rush)

Haniel Reza

La oportunidad de convertirse en profesional llegó para Haniel Reza en 2023, con la creación de la Liga Femenil de Flag Football. Diversos equipos comenzaron a buscar talento mediante visorias, torneos y selectivos.

Haniel participó en uno de estos torneos y, gracias a su desempeño, recibió una invitación para integrarse al equipo Raptors.

Con Raptors, Haniel logró el bicampeonato de la Liga, enfrentándose a las mejores jugadoras del país y compitiendo también ante rivales internacionales.