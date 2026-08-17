UNAM evalúa cambios al examen de admisión en línea y revela fecha de resultados

El secretario general, Javier de la Fuente, señala que la difusión se dará cuando se integren los datos, se ponderen puntajes y se asignen lugares, a días del arranque del ciclo el lunes 31 de agosto

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dará a conocer los resultados de su examen de admisión a licenciatura hacia el último fin de semana de agosto, informó Javier de la Fuente, secretario general de la institución. El anuncio se da a menos de dos semanas del inicio de clases para alumnos de primer ingreso, programado para el lunes 31 de agosto.

Un proceso que se define en cascada

De la Fuente explicó que los resultados no se publican de manera individual conforme se procesan, sino que deben esperar a que se reúna la totalidad de los datos antes de iniciar la siguiente etapa. Según detalló:

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Primero deben concentrarse todos los resultados del examen antes de avanzar.

Después se realiza la ponderación y clasificación de los aspirantes conforme a los espacios disponibles por escuela, facultad y turno.

Posteriormente viene una fase adicional que toma más tiempo: distribuir a los aspirantes aceptados entre las distintas sedes de la Ciudad de México, la zona metropolitana y los planteles ubicados en otros estados.

El funcionario precisó que, por este encadenamiento de etapas, la publicación final se estima hacia el último fin de semana de agosto, apenas días antes del arranque del ciclo escolar.

La SEP establece en el Diario Oficial de la Federación que la etapa de preparación y capacitación del magisterio se extiende hasta el 28 de agosto, antes del reinicio de actividades escolares en educación básica

¿Cambios a futuro en el modelo de examen?

Consultado sobre si esta experiencia llevaría a la UNAM a descartar los exámenes en línea, De la Fuente evitó un pronunciamiento definitivo, aunque reconoció la necesidad de ajustes. Señaló que la comisión especial instrumentada por el rector —encargada de revisar el proceso— continúa trabajando y que, presuntamente, emitirá recomendaciones al respecto en las próximas semanas.

“Yo sí creo que tiene que cambiar”, afirmó el secretario general, sin especificar qué elementos del modelo actual podrían modificarse ni si esto implicaría abandonar la modalidad en línea para futuras convocatorias.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que se sabe hasta ahora

Inicio de clases para primer ingreso: 31 de agosto .

Resultados del examen: se esperan hacia el último fin de semana de agosto .

Una comisión especial , designada por el rector, evalúa el proceso y podría proponer cambios al esquema de exámenes en línea.

El proceso de clasificación de aspirantes abarca planteles de la Ciudad de México, la zona metropolitana y los estados.

Hoy arranca la fase previa al regreso a clases en la CDMX

Este 17 de agosto comienza, a nivel nacional y en la Ciudad de México, el Periodo de Planeación y Habilitación Docente, que se extiende hasta el 28 de agosto, según el calendario oficial publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el Diario Oficial de la Federación. Se trata de la etapa previa obligatoria antes del regreso a clases de educación básica, programado para el lunes 31 de agosto de 2026, la misma fecha en que la UNAM prevé recibir a sus alumnos de primer ingreso a licenciatura.

La SEP establece en el Diario Oficial de la Federación que la etapa de preparación y capacitación del magisterio se extiende hasta el 28 de agosto, antes del reinicio de actividades escolares en educación básica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El examen de admisión 2026 de la UNAM, marcado por polémica

El contexto detrás de la pregunta sobre el futuro del examen en línea no es menor. De acuerdo con un análisis estadístico del matemático Raúl Rojas, de la Universidad Libre de Berlín, plantea que alrededor del 91% de los aspirantes que alcanzaron el puntaje de ingreso en 2026 presentaría resultados atípicos, compatibles con la hipótesis de haber recibido ayuda externa durante la prueba —la primera aplicada de forma totalmente en línea—. El estudio, cabe precisar, es una hipótesis estadística y no una confirmación oficial de fraude.

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En esta edición 21 mil 962 jóvenes fueron aceptados —2 mil 408 más que en 2025—, pese a que 86.17% de los 158 mil 712 aspirantes que presentaron el examen no obtuvo un lugar. En carreras de alta demanda, como médico cirujano en Ciudad Universitaria, el número mínimo de aciertos requeridos subió de 114 a 117 entre 2025 y 2026.