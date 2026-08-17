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Playoffs Liga Mexicana de Beisbol: quedaron definidos los cruces de las Series de Zona

Después de los encuentros de este domingo, ya se conocen a los ocho equipos que siguen con vida en la postemporada

Después de los encuentros de este domingo, ya se conocen a los ocho equipos que siguen con vida en la postemporada. (Infobae México: Jovani Pérez)
Después de los encuentros de este domingo, ya se conocen a los ocho equipos que siguen con vida en la postemporada. (Infobae México: Jovani Pérez)
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Los cruces de las Series de Zona en los Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol quedaron definidos tras la conclusión este domingo de la primera ronda, por lo que ya se conocen los equipos que siguen en la pelea por el campeonato.

Cruces de las Series de Zona

La semifinal se vivió de manera intensa en el Estadio Yu'Va.
Diablos Rojos del México busca el tricampeonato. (IG Diablos Rojos / Guerreros Oaxaca)

La primera ronda de Playoffs presentó encuentros memorables que nos regalaron grandes emociones hasta los últimos instantes.

Zona Sur

Pericos de Puebla vs Diablos Rojos del México

Diablos Rojos del México sufrieron de más para imponerse a los Guerreros de Oaxaca en siete juegos.

Después de irse con desventaja de 2-3 en la serie, los Pingos vinieron de atrás y aprovecharon la localía del Estadio Alfredo Harp Helú en los últimos dos enfrentamientos para darle vuelta a la serie.

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Por su parte, los Pericos de Puebla no tuvieron mayor inconvenientes en imponerse a los Piratas de Campeche en cinco juegos.

Guerreros de Oaxaca vs Olmecas de Tabasco

El conjunto bélico logró su boleto a la siguiente ronda gracias a la regla del Mejor Perdedor tras caer en siete juegos ante los Diablos.

Dentro de la otra serie de la Zona Sur, los Olmecas de Tabasco vencieron en seis juegos a los Bravos de León para conseguir su pase.

Zona Norte

Charros de Jalisco vs Toros de Tijuana

Los Toros de Tijuana se enfilan como uno de los equipos para ser campeón. (Instagram: Toros de Tijuana)
Los Toros de Tijuana se enfilan como uno de los equipos para ser campeón. (Instagram: Toros de Tijuana)

A los Charros de Jalisco les bastó solamente una victoria para asegurar su boleto a la siguiente ronda. Después de haberse complicado la serie tras ir 0-3 frente a los Sultanes de Monterrey, el equipo tapatío rescató un triunfo que le valió para instalarse en las Series de Zona.

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Los Toros de Tijuana reflejaron su poderío y confirmaron su estatus como uno de los equipos favoritos para quedarse con el título tras imponerse en cinco juegos a los Algodoneros de Unión Laguna.

Generales de Durango vs Sultanes de Monterrey

Los Sultanes de Monterrey tuvieron una gran serie al anular a los Benjamín Gil en cinco encuentros.

Por su parte, los Generales de Durango llegaron a esta instancia tras pasarle por encima a los Acereros de Monclova en cinco juegos.

Cuándo y dónde ver cada uno de los encuentros

La semifinal se vivió de manera intensa en el Estadio Yu'Va.
Los Guerreros de Oaxaca consiguieron su boleto como mejor perdedor. (IG Diablos Rojos / Guerreros Oaxaca)

A continuación, te presentamos el calendario completo de encuentros para que no pierdas detalles de cada uno de los juegos:

Zona Sur

Pericos de Puebla vs Diablos Rojos del México

  • Juego 1 | miércoles 19 de agosto | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas
  • Juego 2 | jueves 20 de agosto | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas
  • Juego 3 | sábado 22 de agosto | Estadio Hermanos Serdán | 16:00 horas
  • Juego 4 | domingo 23 de agosto | Estadio Hermanos Serdán | 14:00 horas
  • *Juego 5 | lunes 24 de agosto | Estadio Hermanos Serdán | 19:00 horas
  • *Juego 6 | miércoles 26 de agosto | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas
  • *Juego 7 | jueves 27 de agosto | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas
  • *En caso de ser necesario

Guerreros de Oaxaca vs Olmecas de Tabasco

  • Juego 1 | miércoles 19 de agosto | Estadio Centenario del 27 de febrero | 19:30 horas
  • Juego 2 | jueves 20 de agosto | Estadio Centenario del 27 de febrero | 19:30 horas
  • Juego 3 | sábado 22 de agosto | Estadio Yu’Va | 17:00 horas
  • Juego 4 | domingo 23 de agosto | Estadio Yu’Va | 17:00 horas
  • *Juego 5 | lunes 24 de agosto | Estadio Yu’Va | 19:00 horas
  • *Juego 6 | miércoles 26 de agosto | Estadio Centenario del 27 de febrero | 19:30 horas
  • *Juego 7 | jueves 27 de agosto | Estadio Centenario del 27 de febrero | 19:30 horas
  • *En caso de ser necesario

Zona Norte

Charros de Jalisco vs Toros de Tijuana

  • Juego 1 | martes 18 de agosto | Toros Mobil Park | 20:35 horas
  • Juego 2 | miércoles 19 de agosto | Toros Mobil Park | 20:35 horas 
  • Juego 3 | viernes 21 de agosto | Estadio Panamericano | 19:30 horas
  • Juego 4 | sábado 22 de agosto | Estadio Panamericano | 18:00 horas 
  • *Juego 5 | domingo 23 de agosto | Estadio Panamericano | 17:00 horas
  • *Juego 6 | martes 25 de agosto | Toros Mobil Park | 20:35 horas
  • *Juego 7 | miércoles 26 de agosto | Toros Mobil Park | 20:35 horas
  • *En caso de ser necesario

Generales de Durango vs Sultanes de Monterrey

  • Juego 1 | martes 18 de agosto | Estadio Francisco Villa | 19:30 horas
  • Juego 2 | miércoles 19 de agosto | Estadio Francisco Villa | 19:30 horas
  • Juego 3 | viernes 21 de agosto | Walmart Park | 19:30 horas
  • Juego 4 | sábado 22 de agosto | Walmart Park | 17:00 horas
  • *Juego 5 | domingo 23 de agosto | Walmart Park | 17:00 horas
  • *Juego 6 | martes 25 de agosto | Estadio Francisco Villa | 19:30 horas
  • *Juego 7 | miércoles 26 de agosto | Estadio Francisco Villa | 19:30 horas
  • *En caso de ser necesario

*Las televisoras donde se transmitirá cada una de las series está por definir.

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