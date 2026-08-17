Gobierno de México preguntará a maestros antes de regular celulares en aulas

Estudiantes de primaria en Guatemala aprenden geografía con tabletas y laptops en un aula mientras la maestra observa la pantalla proyectada con un mapa mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El debate sobre el uso de teléfonos celulares en las escuelas toma un nuevo impulso, pues la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció en conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de este lunes 17 de agosto que se recogerá la opinión de las y los docentes acerca de la convivencia y el impacto de estos dispositivos en el entorno educativo.

El gobierno busca evitar imposiciones y planea que la consulta a más de un millón de maestros se realice los próximos días 24 y 25 de agosto durante el Consejo Técnico intensivo, previo al ciclo escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

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Pese a que dieciséis estados del país ya tienen alguna regulación sobre el uso de dispositivos móviles en planteles. El objetivo, de acuerdo con la presidenta Sheinbaum, es construir un esquema nacional que considere la experiencia de maestras y maestros, quienes mantienen contacto con familias y estudiantes.

La mandataria expone que la preocupación central gira en torno a los riesgos para la salud mental de niñas, niños y adolescentes por el uso excesivo de plataformas digitales. Entre los problemas identificados están la exposición a contenidos no aptos, el contacto de adultos con menores y delitos como el abuso sexual. “No queremos que venga desde el gobierno, sino que la sociedad lo discuta y juntos definamos la protección para las niñas y los niños”, dijo Sheinbaum.

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Mario Delgado, Secretario de Educación Pública de México, pronuncia un discurso en la Conferencia del Pueblo organizada por Canal ONCE. (Presidencia)

Por su parte, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, explicó que la consulta a docentes servirá para recabar opiniones sobre el manejo de dispositivos en las aulas y para definir los siguientes pasos en la agenda digital educativa. El debate nacional incluirá también la revisión de experiencias internacionales en la regulación de plataformas.

Sheinbaum descartó una prohibición total del acceso de menores a redes sociales, al considerarlo un planteamiento “muy problemático”. Recordó que en Estados Unidos tribunales han sancionado a plataformas digitales por los efectos comprobados en salud mental. El gobierno federal prevé que, tras la consulta inicial, se abra una discusión pública ampliada para la construcción de un entorno digital seguro, sin eliminar el acceso a la tecnología.

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