Nitazenos se extienden por 37 países y amenazan con sustituir al fentanilo: México ya los contempla como estupefacientes

La UNODC advierte que los nitazenos pueden aparecer como tabletas, cristales, polvo o recargas para vapeadores, además de ser vendidos como medicamentos falsificados o mezclados con otras drogas. (Crédito: Especial)

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Los nitazenos, una familia de opioides sintéticos que incluye compuestos más potentes que el fentanilo, se han extendido a nuevos mercados y ya fueron detectados en al menos 37 países, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

La advertencia internacional fue emitida el 25 de febrero de 2026, cuando la UNODC informó que había recibido reportes sobre 34 análogos de nitazenos identificados en muestras de drogas incautadas y casos toxicológicos en al menos 37 países.

El fenómeno representa una nueva preocupación para las autoridades sanitarias y de seguridad debido a que algunos de estos compuestos pueden tener una potencia superior a la del fentanilo y provocar intoxicaciones graves cuando los consumidores desconocen su presencia.

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Una familia de opioides sintéticos

Los nitazenos no corresponden a una sola sustancia, sino a una familia de compuestos químicos. El primero de este grupo reportado al sistema de alerta temprana de la UNODC fue el isotonitazeno, identificado en 2019.

Desde entonces, Naciones Unidas ha recibido notificaciones sobre 34 análogos. Entre ellos se encuentran sustancias como el protonitazeno y otros compuestos que han aparecido en muestras de drogas ilícitas.

La diversidad de estas moléculas representa un desafío adicional para su detección. La UNODC advirtió que algunas pruebas rápidas diseñadas para identificar determinados nitazenos no necesariamente detectan todos los compuestos de la familia. Por ello, un resultado negativo en una prueba específica no permite descartar la presencia de otro análogo.

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La preocupación también está relacionada con la manera en que estas sustancias pueden llegar al mercado. Los nitazenos han sido encontrados en distintas presentaciones y pueden aparecer mezclados con otras drogas, lo que aumenta el riesgo de que una persona consuma un opioide sintético sin saberlo.

Los nitazenos avanzan mientras el fentanilo sigue presente

El crecimiento de estos compuestos no significa que el fentanilo haya desaparecido del mercado de opioides sintéticos. La relevancia de los nitazenos está en que representan una alternativa cada vez más presente para los mercados ilícitos y algunos pueden producir efectos considerablemente más intensos.

Algunos nitazenos pueden ser más potentes que los fentanilos y su aparición ya ha provocado emergencias y muertes en distintos países, aunque el fentanilo continúa concentrando la mayor parte de los daños asociados a opioides sintéticos. (Crédito: DEA)

La expansión geográfica registrada por Naciones Unidas muestra la velocidad con la que estas sustancias pueden aparecer en distintos países. La UNODC ha advertido que los mercados de drogas sintéticas pueden adaptarse rápidamente mediante la incorporación de nuevas moléculas.

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En ese escenario, la aparición de nitazenos plantea el riesgo de que estos opioides ocupen espacios dentro de los mercados donde otras sustancias comienzan a ser controladas o presentan mayores dificultades para su producción y distribución.

México ya los contempla como estupefacientes

Mientras Naciones Unidas documenta la expansión internacional de los nitazenos, México ya incorporó el nitazeno a su marco jurídico como sustancia controlada.

El Diario Oficial de la Federación publicó el 15 de enero de 2026 una actualización del listado correspondiente de la Ley General de Salud, en el que aparece expresamente “NITAZENO” dentro del capítulo de estupefacientes.

La disposición permite que las autoridades mexicanas cuenten con un marco legal para controlar esta sustancia, independientemente de que exista o no una expansión comprobada de los nitazenos en el mercado nacional.

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La inclusión también debe distinguirse de la familia completa de nitazenos. La UNODC identifica decenas de análogos diferentes, mientras que la legislación mexicana señala expresamente al nitazeno dentro de su listado.

México no ha reportado públicamente un decomiso en 2026

La expansión internacional documentada por Naciones Unidas no significa que los nitazenos ya estén presentes de manera comprobada en el mercado mexicano.

Hasta ahora, con la información pública emitida por autoridades federales mexicanas, no aparece un reporte de decomiso de nitazenos en territorio nacional durante 2026 que permita confirmar su circulación en el mercado ilícito del país.

Sin embargo, esta ausencia de un aseguramiento reportado no permite concluir que las sustancias no estén presentes en México. Tampoco descarta que puedan existir casos no identificados o que alguna muestra haya sido analizada sin que sus resultados hayan sido difundidos públicamente. Lo que sí puede establecerse es que México ya cuenta con una disposición legal para controlar el nitazeno.

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La alerta sobre una nueva generación de opioides

El avance de los nitazenos ocurre dentro de una transformación más amplia del mercado de drogas sintéticas. La aparición constante de nuevas moléculas permite a los grupos que producen estas sustancias modificar sus fórmulas y buscar alternativas frente a los controles existentes.

Para las autoridades, uno de los principales desafíos consiste en identificar rápidamente los nuevos compuestos y determinar si están presentes en sustancias que circulan bajo otros nombres.

La propia UNODC advirtió que las pruebas de detección disponibles tienen limitaciones debido a la diversidad química de los nitazenos. Algunos análogos pueden no ser detectados por pruebas diseñadas para otros integrantes de la misma familia.

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