Maxine Woodside reta a Ana María Alvarado a mostrar contrato de su despido en ‘Todo para la Mujer’ (RS)

Guardar

La disputa legal entre Maxine Woodside y Ana María Alvarado suma un nuevo episodio este agosto de 2026, luego de que la llamada “Reina de la Radio” pidiera públicamente a su excolaboradora mostrar el contrato que avale su despido y relación directa con ella en el programa Todo para la Mujer.

La petición surge después de que un tribunal falló a favor de Alvarado y ordenó el pago de una indemnización, proceso que sigue sin concretarse debido a recursos legales y desacuerdos persistentes.

Tribunal determina despido injustificado y ordena indemnización a favor de Ana María Alvarado

En mayo de 2025, un juez federal dictó sentencia definitiva a favor de Ana María Alvarado, quien colaboró durante 32 años en el programa conducido por Maxine Woodside en Radio Fórmula. El tribunal determinó que la salida de Alvarado representó un despido injustificado y ordenó su reinstalación o el pago de una liquidación que incluye sueldos caídos y prestaciones acumuladas.

PUBLICIDAD

La periodista ha denunciado que, pese a la sentencia, Woodside no ha realizado el pago correspondiente. Alvarado habló en Sale el Sol sobre las dificultades para ejecutar la resolución: “La verdad es que ya gané, la sentencia está dictada a mi favor... pero es otro lío la burocracia”. Relató que la falta de pago se debe a la ausencia de una fianza para sostener el amparo, lo que la faculta a exigir el cobro por la vía judicial.

Tribunal determina despido injustificado y ordena indemnización a favor de Ana María Alvarado (Foto: Instagram)

Maxine Woodside rechaza responsabilidad y pide prueba documental

En entrevista reciente con reporteros de diferentes medios en este agosto de 2026, Maxine Woodside reiteró que nunca contrató directamente a Ana María Alvarado. Señaló: “Yo era su jefa, pero no su patrona. Entonces, yo nunca la contraté, nunca le pagué. Si ella algún día presenta un recibo o un contrato firmado por mí, será otra cosa, pero nunca la contraté”.

PUBLICIDAD

Woodside explicó que la contratación de colaboradores corresponde a las empresas, no a los conductores. Agregó: “Es como: tú tienes un jefe, pero, ¿te contrató tu jefe o la estación? ¿Quién te contrató?”. La conductora insistió en que la demanda debería dirigirse contra la empresa responsable del vínculo laboral y no contra su persona.

Proceso judicial prolongado y contexto de la ruptura

El conflicto se originó en 2022, cuando Alvarado fue separada del programa tras más de tres décadas de trabajo conjunto. Desde entonces, la periodista ha sostenido que la decisión de Woodside fue unilateral y carente de justificación, lo que la llevó a presentar una demanda por despido injustificado.

PUBLICIDAD

La batalla legal ha estado marcada por recursos y amparos interpuestos por la defensa de Woodside, lo que ha retrasado la ejecución definitiva de la sentencia. Alvarado comparó su caso con el del actor Diego Luna, quien tardó 14 años en cobrar una demanda laboral, advirtiendo que la espera podría repetirse en su caso.

Ana María Alvarado denuncia falta de cumplimiento y cuestiona integridad de Woodside

Ana María Alvarado denuncia falta de cumplimiento y cuestiona integridad de Woodside (Foto: Instagram@maxwoodside)

En declaraciones recientes, Ana María Alvarado lamentó que el conflicto llegara a tribunales y expresó su decepción respecto a la postura de su exjefa: “¿Por qué no paga cuando ya perdió?”. Aseguró que personas cercanas a Woodside la habrían influenciado negativamente durante el proceso, dificultando una solución extrajudicial.

PUBLICIDAD

La periodista intentó regresar a las instalaciones del programa para exigir su reinstalación, pero no fue recibida de forma pacífica ni efectiva. Mientras tanto, la defensa de Woodside mantiene recursos adicionales para frenar la ejecución de la orden de pago.

Tres años de disputa y ruptura definitiva del dúo radial: qué ha pasado entre Maxine Woodside y Ana María Alvarado

El caso suma más de tres años desde la separación de Alvarado en 2022. El tribunal ya determinó que la liquidación debe cubrir sueldos caídos y todas las prestaciones acumuladas en más de 30 años de trabajo. La sentencia sigue sin cumplirse, y la disputa pone en juego la reputación de dos de las figuras más reconocidas del periodismo de espectáculos en México.

PUBLICIDAD

Mientras la burocracia posterga el desenlace, el medio artístico observa la posibilidad de que una de las periodistas más conocidas enfrente un futuro incierto por la falta de pago. La controversia sobre quién debe asumir la responsabilidad contractual permanece abierta, a la espera de que las autoridades laborales logren una resolución definitiva.