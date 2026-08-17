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Marco Antonio Barrera revela qué lugar ocupa Canelo Álvarez dentro de los mejores peleadores mexicanos de la historia

Marco Barrera puso a Canelo por encima de él

Marco Antonio Barrera puso a Canelo Álvarez por encima de él (Instagram | Los Reyes - Canelo)
Marco Antonio Barrera puso a Canelo Álvarez por encima de él (Instagram | Los Reyes - Canelo)
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Marco Antonio Barrera reveló qué lugar ocupa Canelo Álvarez dentro de los mejores boxeadores mexicanos de la historia.

En entrevista con Los Reyes del Podcast, Barrera puso por encima de él a Saúl Álvarez, y aseguró que es el quinto mejor boxeador que ha dado México.

De acuerdo con el ranking mencionado por Marco Barrera, Julio César Chávez es el número uno, segundo Salvador Sánchez, tercero Ricardo López, cuarto Juan Manuel Márquez, quinto Canelo y sexto él.

Canelo ya está como en el cinco, ¿no? El uno es(Julio César) Chávez, el dos Salvador Sánchez, el tres Ricardo López, el cuatro Juan Manuel Márquez, en cinco Canelo y yo soy el seis”

Cabe señalar que Barrera ha mencionado en múltiples espacios su admiración por Álvarez destacando que será difícil que haya alguien más que haya hecho lo que el tapatío en la división de las 168 libras.

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El video muestra a Marco Antonio Barrera, exboxeador, sentado en un sillón de cuero marrón mientras habla y gesticula. Se intercalan secuencias de un combate de boxeo profesional en un ring, con un árbitro y dos boxeadores, uno de ellos Saúl "Canelo" Álvarez. Un marcador de puntos con rondas y un total de 74 puntos es visible en una escena. El metraje presenta a Barrera expresando sus opiniones, posiblemente en el formato de una entrevista o un comentario deportivo.

Canelo en la búsqueda de la reivindicación

Mientras Barrera destaca el lugar de Canelo dentro del boxeo mexicano, el pugilista tapatío continua entrenando de cara a su próxima pelea que será ante Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en Riad, Arabai Saudita por el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de las 168 libras.

Álvarez buscará reivindicar su carrera boxística luego de haber perdido el campeonato indiscutido de los supermedianos ante Terence Crawford el año pasado. Cabe recordar que el pugilista mexicano también tuvo que poner una pausa a su tradicional combate de mayo luego de ser operado del codo por una lesión.

Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)
Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)

La recuperación de Álvarez, sumada a su decisión de medirse ante Mbilli, representa un intento por reivindicarse en la élite del boxeo internacional y recuperar la cima de la división supermediana. El duelo en Riad será clave para definir el futuro inmediato del peleador, que enfrenta tanto el desafío deportivo como la expectativa de sus seguidores.

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Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)
Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)

Álvarez y su legado en el boxeo

La contundencia de Saúl Álvarez sobre el cuadrilátero se refleja en un legado que trasciende fronteras y cifras. A sus 35 años, el púgil mexicano ha escalado posiciones hasta coronarse en cuatro divisiones distintas, una hazaña reservada para pocos en la historia del boxeo.

El camino de Álvarez se distingue, además, por haber unificado todos los títulos de las 168 libras, consolidando su dominio en la categoría de supermediano. Esta conquista lo posicionó como una figura de referencia tanto en México como en el panorama internacional.

Dos hombres, uno con camisa azul y otro con camiseta blanca, de pie cara a cara en un desierto, con pirámides y ruinas al fondo bajo el sol
Dos hombres se miran fijamente en el desierto de Giza, con las majestuosas pirámides como telón de fondo bajo la luz dorada del amanecer. (Canelo Álvarez @canelo/Instagram)

El récord de Álvarez es testimonio de una trayectoria marcada por la constancia y el poder de definición: 63 victorias, 39 de ellas por nocaut, junto a dos empates. Las únicas derrotas que registra su historial corresponden a enfrentamientos con Floyd Mayweather Jr., Dmitry Bivol y Terence Crawford.

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