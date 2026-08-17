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Revelan videos inéditos de la última captura de ‘El Chapo’ Guzmán en Sinaloa: “No me conviene que la gente peleé con el gobierno”

En los materiales se le observa en el hotel donde fue asegurado, así como durante una entrevista con autoridades durante su captura en enero de 2016

La captura de Joaquín "El Chapo" Guzmán, fue una de las grandes capturas a manos de la Marina (FOTO: ESPECIAL /CUARTOSCURO)
Joaquín Guzmán Loera fue detenido el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa, para luego ser extraditado a EEUU.(FOTO: ESPECIAL /CUARTOSCURO)
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Tres videos inéditos de la última captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa, fueron revelados a poco más de diez años de su aseguramiento, ocurrido el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa.

En uno de los materiales se le observa dentro del Hotel & Suites Doux, donde fue resguardado momentáneamente en la habitación número 51 a la espera de las Fuerzas Armadas para lograr su traslado a la Ciudad de México.

Su captura fue uno de los más importantes debido a las dos fugas previas del líder criminal: una en 2001 del penal de Puente Grande, en Jalisco, donde habría logrado salir escondiéndose en un carrito de ropa sucia (aunque investigaciones refieren que se trató de un entramado de corrupción dentro del penal), y la última en 2015 de El Altiplano, en Estado de México, donde lo hizo a través de un túnel que fue construido desde el exterior del penal hasta la regadera de su celda sin que nadie lo notara.

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El túnel por el que el capo escapó de la cárcel de máxima seguridad de La Palma (Foto: Cuartoscuro)
El túnel por el que el capo escapó de la cárcel de máxima seguridad de La Palma (Foto: Cuartoscuro)

El último de los videos “El Chapo” aparece junto a agentes ministeriales y elementos de las Fuerzas Armadas que lo cuestionan sobre integrantes de Los Zetas, capturando declaraciones del líder criminal acerca de que nunca pelearían con policías o con el gobierno.

Los tres videos fueron revelados por el periodista Héctor de Mauleón para El Universal, quien tuvo acceso a materiales que muestran los últimos minutos en libertad de “El Chapo”.

La huida que culminó en una habitación de hotel

La madrugada de ese 8 de enero de 2016, Guzmán Loera escapó casi desnudo por un túnel desde su casa y logró burlar un operativo de la Secretaría de Marina (Semar). Junto a él se encontraba su jefe de sicarios, Orso Iván Gastelum, conocido como “El Cholo Iván”, pero minutos más tarde sería finalmente detenido en una acción que culminó con su extradición a Estados Unidos.

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De acuerdo con de Mauleón, ambos salieron de una alcantarilla en ropa interior, lo que los llevó a robar dos automóviles para alejarse de la zona y evitar la detención de “El Chapo”, pero un error les costó ser ubicados por agentes de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, quienes fueron alertados por la conductora de la segunda unidad robada.

Videos El Chapo
Foto: Captura de pantalla / El Universal

Pese a solicitar ayuda para ser liberados, ambos fueron trasladados a la habitación de hotel para esperar refuerzos y evitar que “El Chapo” fuera liberado por sus sicarios. En ese cuarto se grabó el primero de los videos revelados, donde se observa “El Chapo” lavándose la cara frente a un lavabo y mientras pregunta si el jabón no le hará daño a los ojos.

Un segundo video lo muestra a bordo de un vehículo en el que era trasladado al hangar de Ciudad de México para ser puesto a disposición de las autoridades federales e iniciar su proceso.

En el material un agente le pregunta si no lo han golpeado y cómo se encuentra, a lo que “El Chapo” responde: “Todo bien, gracias” y niega haber recibido malos tratos por parte de los agentes que lo detuvieron.

“No me conviene que la gente peleé con el gobierno”, aseguró

Videos El Chapo
Foto: Captura de pantalla / El Universal

En una conversación con un agente, Guzmán Loera habla sobre un integrante de Los Zetas y refiere que la “educación” entre ambos es diferente porque ellos son “rateros, secuestradores, no narcotraficantes”, en comparación con el propio líder criminal, que dice haber crecido en las plantas de marihuana y aprender del tráfico de drogas, pero no a robar.

“Nadie puede decir que yo le haya robado. Inclusive el gobierno, el estado por eso estaba tranquilo, no tenía yo ninguna otra cosa. Pues por mí ahora que salí yo ya estaban las cosas andando”, afirmó.

Ante la pregunta expresa de cómo se “pondrán las cosas allá” con su captura, “El Chapo” aseguró que el director que se encontraba era fuerte y trabajaba bien, pero negó que sus sicarios pelearían con el gobierno.

A mí no me conviene que la gente peleé con el gobierno. Ellos yo les tengo bien dicho y yo les he dicho: esto tiene un final, si yo un día fracaso ustedes no quiero que van a pelear con ningún policía, para nada. No, no va haber guerra, para nada. De estoy seguro, que no va haber, para nada”, se escucha decir a Guzmán Loera.

ARCHIVO - Agentes escoltan a Joaquín "El Chapo" Guzmán a su llegada en avión para ser trasladado en una furgoneta en el aeropuerto MacArthur de Long Island, en Ronkonkoma, Nueva York, el 19 de enero de 2017. Guzmán escribió una carta a finales de marzo que se ha conocido ahora al juez Brian Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, quejándose de que no puede hacer llamadas telefónicas ni recibir visitas de sus familiares en la prisión de máxima seguridad en Estados Unidos en donde cumple cadena perpetua. (Autoridades de Justicia de Estados Unidos vía AP, Archivo)
ARCHIVO - Agentes escoltan a Joaquín "El Chapo" Guzmán a su llegada en avión para ser trasladado en una furgoneta en el aeropuerto MacArthur de Long Island, en Ronkonkoma, Nueva York, el 19 de enero de 2017. Guzmán escribió una carta a finales de marzo que se ha conocido ahora al juez Brian Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, quejándose de que no puede hacer llamadas telefónicas ni recibir visitas de sus familiares en la prisión de máxima seguridad en Estados Unidos en donde cumple cadena perpetua. (Autoridades de Justicia de Estados Unidos vía AP, Archivo)

A diez años de su captura definitiva, “El Chapo” se mantiene recluido en la ADX Florence, en Colorado, Estados Unidos, la prisión de máxima seguridad donde se encuentra bajo estrictas medidas restrictivas y en aislamiento. Actualmente cumple una condena a cadena perpetua más 30 años en prisión.

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