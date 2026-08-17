Emiliano Aguilar revela por qué quedó fuera de La Casa de los Famosos México y lanza reclamo: “No me dejaban fumar mota”

Emiliano Aguilar - (Instagram)

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Emiliano Aguilar sorprendió al revelar que estuvo contemplado para participar en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, pero aseguró que finalmente no pudo ingresar debido a restricciones relacionadas con el consumo de marihuana y un medicamento que tomaba.

A través de un video publicado en Instagram, el cantante decidió hablar sobre el tema después de enterarse de situaciones que, según su versión, estarían ocurriendo dentro de la residencia. “Sí, sí iba a estar en La Casa de los Famosos”, afirmó.

Su molestia aumentó al referirse al supuesto consumo de marihuana dentro del programa. “Ahorita me estoy enterando de que están fumando mota todos estos güeyes en La Casa de los Famosos”, expresó, antes de cuestionar por qué a él se le habría impedido entrar.

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Emiliano Aguilar cuenta por qué no pudo entrar

Emiliano Aguilar explica por qué no entró a La Casa de los Famosos México 2026 - (Instagram)

El cantante explicó que una de las condiciones que le impidieron participar habría sido que no podía fumar marihuana durante su estancia en el reality. También mencionó otro impedimento relacionado con un medicamento que tomaba, aunque no ofreció mayores detalles sobre este último punto.

“No me dejaron entrar porque no podía fumar marihuana y por otras cosas”, contó Emiliano, quien dejó claro que esa restricción fue determinante para que su participación no se concretara.

Su reacción estuvo cargada de indignación y sarcasmo. “Pero no me dejaban fumar mota”, insistió, antes de lanzar la frase que resumió su reclamo: “Ah, pero yo soy el marihuano y yo soy el pinche ondeado”.

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El nombre de Aldo Rendón aparece en la polémica

Las redes aseguran que se trataba de un vape, objeto prohibido por decreto presidencial (Televisa)

Las declaraciones de Emiliano Aguilar llegan en medio de una controversia relacionada con Aldo Rendón, después de que circularan señalamientos sobre la presunta presencia de una sustancia prohibida dentro de la casa. Hasta el momento, con la información disponible, no se ha confirmado públicamente qué sustancia era ni cuáles serían las consecuencias para el participante.

El tema provocó especulaciones entre los seguidores del programa y abrió un debate sobre el cumplimiento de las reglas dentro de la residencia. Sin embargo, es importante distinguir entre los señalamientos que circulan y una confirmación oficial sobre el contenido del objeto o una eventual sanción.

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En ese contexto, las palabras de Emiliano adquirieron mayor fuerza, pues él aseguró que su ingreso fue descartado precisamente por las restricciones relacionadas con el consumo de marihuana. Su reclamo apunta a una aparente contradicción que, según su versión, merece una explicación.

Emiliano Aguilar vuelve al centro de la conversación

Gala Montes y Emiliano Aguilar

La polémica también llega después del interés que generaron las interacciones entre Emiliano Aguilar y Gala Montes. Una fotografía de la actriz con un tatuaje del número 664 en el cuello, acompañada del mensaje “Te amo morro. Always withU.”, provocó especulaciones sobre un posible romance entre ambos.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado que exista una relación sentimental, sus apariciones e interacciones anteriores han mantenido la atención de sus seguidores sobre el vínculo.

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Ahora, Emiliano vuelve a colocarse en el centro de la conversación, pero por una razón completamente distinta. “No mames, la neta”, concluyó el cantante al cuestionar lo que, según dijo, está ocurriendo dentro de La Casa de los Famosos México.