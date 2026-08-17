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Brianda Deyanara se lanza contra Yanet García en LCDLF; asegura que la opaca por sus glúteos: “No me vas a humillar”

El incidente ocurrió mientras Galilea Montijo envió a el programa a comerciales, lo que impidió que el momento se transmitiera en televisión nacional

Brianda Deyanara se lanza contra Yanet García en LCDLF; asegura que la opaca por sus glúteos: “No me vas a humillar” (RS)
Brianda Deyanara se lanza contra Yanet García en LCDLF; asegura que la opaca por sus glúteos: “No me vas a humillar” (RS)
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Sin temor a la cancelación y con el humor negro que caracteriza a La Casa de los Famosos México 2026, la creadora de contenido Brianda Deyanara encaró en tono de broma a Yanet García durante un posicionamiento ficticio, en el que el físico y los glúteos de la ex Chica del Clima fueron protagonistas.

El incidente ocurrió mientras la conductora Galilea Montijo envió a el programa a pausa comercial, lo que impidió que el momento se transmitiera en televisión nacional. La joven influencer, en tono de broma, se paró frente a la entrenadora profesional, quien estaba nominada y en riesgo de salir.

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“Yanet, quiero que te vayas de la casa porque tienes unas nalgotas y a mí no me vas a estar humillando”. El comentario provocó risas entre las habitantes y la propia ex Chica del Clima del programa Hoy, quien respondió: “La chaparrita, amo”.

La transmisión no salió al aire en televisión, pero generó reacciones inmediatas en redes sociales y entre los seguidores del reality. El posicionamiento falso de Brianda incrementó la tensión en la casa, donde la disputa por la permanencia y la popularidad es constante, aún cuando fue en tono de broma.

La disciplina detrás de los glúteos de Yanet García

Yanet García responde con humor y reafirma su popularidad (RS)
Yanet García responde con humor y reafirma su popularidad (RS)

Yanet García ha desmentido el uso de procedimientos estéticos para moldear su figura. En entrevistas y publicaciones, sostiene que el secreto de sus glúteos es resultado de más de una década de entrenamiento constante, alimentación hiperproteica y genética.

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La conductora afirma que nunca se ha sometido a cirugía plástica en esa zona y que las estrías en la piel provienen del crecimiento muscular natural.

La nutrición representa el 70% del éxito, según Yanet. Distribuye su dieta en seis comidas diarias para mantener el metabolismo activo y nutrir el músculo. Basa sus platillos en proteínas magras, vegetales y carbohidratos limpios como arroz, papa y, especialmente, camote. Incluye un licuado de proteína después de cada rutina de fuerza.

La rutina de entrenamiento y suplementación de Yanet García

El entrenamiento de Yanet García se centra en la zona baja del cuerpo. Alterna días de trabajo intenso con descanso para favorecer el crecimiento muscular. Realiza extensiones de pierna, patadas traseras, desplantes variados y sentadillas con isometría. Maneja esquemas de cuatro series de ocho repeticiones pesadas o bloques de veinte repeticiones para maximizar la contracción muscular.

La rutina de entrenamiento y suplementación de Yanet García (Infobae/Jenifer Nava)
La rutina de entrenamiento y suplementación de Yanet García (Infobae/Jenifer Nava)

La suplementación es parte integral de su régimen. Utiliza proteína en polvo al concluir sus entrenamientos, como complemento de su alimentación. Yanet menciona en entrevistas que la disciplina y la constancia son los factores determinantes para los resultados, junto con la genética.

El camote, la clave alimenticia de Yanet García

El camote es el carbohidrato principal en la dieta de Yanet García para mantener y desarrollar masa muscular en los glúteos. En diferentes programas y redes sociales, Yanet indica que este tubérculo es su fuente de energía predilecta para el entrenamiento pesado. Aclara que el camote no actúa de manera aislada, sino como parte de una estrategia integral que combina ejercicio, disciplina y alimentación balanceada.

La estructura diaria de su dieta incluye proteínas limpias como pollo, pescado, carne magra y claras de huevo. Alterna carbohidratos complejos, principalmente camote, papa y arroz integral. Completa su alimentación con vegetales, jugos verdes por las mañanas y postres saludables como yogur griego con frutos rojos.

El equipo entre Brianda Deyanara y Yanet García en La Casa de los Famosos México 2026

El equipo entre Brianda Deyanara y Yanet García en La Casa de los Famosos México 2026 (Redes Sociales)
El equipo entre Brianda Deyanara y Yanet García en La Casa de los Famosos México 2026 (Redes Sociales)

El incidente entre Brianda Deyanara y Yanet García evidencia la competencia y las estrategias dentro de La Casa de los Famosos México.

La transmisión 24/7 en ViX permite a los seguidores observar momentos que no llegan a la televisión abierta, generando debates y memes en redes sociales.

La reacción positiva de Yanet y el ambiente de broma refuerzan la imagen de ambas como figuras que saben manejar la presión mediática, mientras la audiencia sigue de cerca cada interacción en busca de señales sobre quién permanecerá en la competencia.

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