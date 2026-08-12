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Aseguran que Kenia Os “robó” la canción de Belinda y Danna Paola para grabar “Belladona”

Pese a que se aclaró que la colaboración entre las tres no salió debido a un tema “administrativo”, las versiones que hablan de roces entre ellas siguen circulando en redes

Belinda
La canción entre las tres cantantes nunca vio la luz (Facebook Belinda / Kenia Os / Danna)
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Una creadora de contenido asegura que Kenia Os usó el intro de una canción grabada con Belinda y Danna Paola para lanzar “Belladona”, el sencillo que abre su álbum K de Karma, publicado en marzo de 2026.

La denuncia, hecha por la tiktoker @bebeluluz con base en el testimonio de una fuente anónima, desató una ola de ataques contra la propia creadora y reabrió el debate sobre la colaboración entre las tres artistas que, hasta hoy, permanece inédita.

Bebeluluz reveló que Kenia Os dejó plantadas a Belinda y Danna Paola en el estudio

Retrato de Kenia Os, una mujer joven con cabello oscuro y largo, vestida con un top rojo, luciendo pendientes largos, sobre un fondo oscuro y borroso
Kenia Os, la reconocida cantante y youtuber, posa en un evento mientras se destaca por su reciente apoyo económico de 1.5 millones de pesos a la madre de Kimberly Loaiza. (Kenia OS)

Según relató @bebeluluz en su cuenta de TikTok, su fuente le contó que las tres cantantes grabaron juntas una primera sesión en la que solo registraron coros y la intro de lo que sería su canción conjunta. Tiempo después, Kenia Os envió una versión completa producida por ella y su equipo, pero ni Belinda ni Danna Paola la aprobaron: consideraban que el resultado “era muy malo” y querían hacer cambios.

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Kenia Os se habria negado a las modificaciones, argumentando que la canción le pertenecía. Además, según la fuente citada por @bebeluluz, la sinaloense pretendía que el tema apareciera únicamente en su álbum y que Belinda y Danna figuraran solo como “feat”, sin tratarla como una colaboración en igualdad de créditos.

Las partes intentaron resolverlo una última vez con una sesión en el estudio. Kenia Os no se presentó. Meses después, cuando salió “Belladona” —la canción que abre K de Karma—, Belinda y Danna habrían reconocido en ese track el intro que las tres habían creado juntas durante aquella primera grabación.

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La canción entre las tres existe, pero lleva meses paralizada

Belinda
(Facebook Belinda / Kenia Os)

Lo que @bebeluluz describe como un “robo” tiene un contexto más amplio que las propias artistas han reconocido públicamente. En octubre de 2025, Belinda, Danna y Kenia Os se presentaron juntas en un takeover de Apple Music Radio, se autodenominaron las “Chicas Superpoderosas” y confirmaron que habían grabado una canción entre las tres —bautizada por la prensa como el “Blackout mexicano”— entre agosto y septiembre de ese año.

Danna huye de la prensa al ser cuestionada sobre las amenazas a Belinda y Kenia Os (Instagram/@danna)
Danna huye de la prensa al ser cuestionada sobre las amenazas a Belinda y Kenia Os (Instagram/@danna)

La razón oficial del freno no es un conflicto artístico, sino trabas administrativas dentro de Sony Music. La propia Kenia Os lo dijo en el programa Cara C: “La canción se paró por problemas administrativos. No podemos controlarlo, vamos a soltarlo, ya una vez que la disquera lo revise y apruebe, estoy dentro”. Danna coincidió: “Nuestra canción ahí está. No ha salido por problemitas administrativos. Ojalá esa canción se desbloquee pronto”.

Amenazas de muerte contra la tiktoker y una polémica que escala

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Tras publicar su video, @bebeluluz reportó haber recibido una avalancha de mensajes de odio y amenazas de muerte por parte de seguidores de Kenia Os. El fenómeno no es nuevo en esta polémica: a finales de julio, Belinda también denunció en un audio de Instagram haber recibido amenazas de muerte y una cantidad masiva de mensajes hostiles, lo que la llevó a borrar una publicación previa para proteger su salud mental.

El 8 de agosto, Kenia Os rompió el silencio a través de su canal de difusión de Instagram. Sin señalar directamente a Belinda ni a Danna, describió lo que vive como una “campaña de desprestigio”: “No es la primera vez que mi nombre aparece en medio de una polémica que yo no empecé”.

Danna, por su parte, fue categórica al descartar cualquier rivalidad personal: “No tengo ningún problema con ella. Belinda y yo nos llevamos siempre muy bien”. Y añadió sobre lo ocurrido: “Lo que sea que haya pasado, lo sabemos nosotras tres”.

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