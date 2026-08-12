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3 lugares del transporte público donde las chinches se trepan a tu ropa sin que te des cuenta

Identificar señales de chinches durante los trayectos y aplicar medidas preventivas al llegar a casa ayuda a reducir la posibilidad de transportar estos insectos a tu hogar

Una chinche de color marrón rojizo trepa el tirante de una mochila gris oscura colgada de un barandal metálico dentro de un vagón de metro.
Una chinche camina sobre el tirante de una mochila gris oscura que cuelga de un barandal en un vagón de metro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las chinches han dejado de ser un problema exclusivo de hoteles y viviendas; en los últimos meses, usuarios del transporte público en Ciudad de México y otras ciudades reportan encuentros con estos insectos en camiones, vagones del Metro y otros vehículos colectivos.

Esta situación puede ser un riesgo para quienes usan estos espacios de manera cotidiana, ya que representan un riesgo de infestación en hogares debido a que estos insectos pueden adherirse con facilidad a la ropa o pertenencias sin que las personas lo noten.

Identificar señales de chinches durante los trayectos y aplicar medidas preventivas al llegar a casa ayuda a reducir la posibilidad de transportar estos insectos y evitar una plaga doméstica.

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Hombre joven sentado en un vagón de tren, mirando un teléfono móvil, con una chinche pequeña en su hombro derecho, rodeado de asientos verdes.
Un viajero consulta su teléfono móvil en un vagón de tren mientras una chinche se arrastra por su hombro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3 lugares del transporte público donde las chinches se trepan a tu ropa sin que te des cuenta

Como mencionamos antes, las chinches pueden adherirse a la ropa en distintos espacios del transporte público, sobre todo en áreas donde hay alta rotación de personas y contacto cercano con superficies textiles.

Es por eso que aquí te decimos cuáles son tres de los principales lugares clave donde suelen treparse sin que lo notes:

  1. Asientos tapizados de camiones y vagones del Metro Los asientos cubiertos con tela o vinil pueden albergar chinches, especialmente si no se limpian con frecuencia. Al sentarte, estos insectos pueden adherirse fácilmente a tu ropa, mochila o bolso.
  2. Espacios debajo o entre los asientos Las áreas bajo los asientos o en las rendijas entre los mismos acumulan suciedad y son poco visibles, lo que las convierte en refugios para chinches. Si colocas tu bolsa, chamarra o cualquier prenda en el suelo o la apoyas en estas zonas, existe riesgo de que los insectos se trepen.
  3. Barandales y respaldos de plástico Aunque las chinches prefieren superficies textiles, también pueden esconderse en grietas de barandales, respaldos y agarraderas de plástico. Al recargarte o sujetarte de estos puntos, los insectos pueden pasar a tu ropa, especialmente si antes hubo contacto con una persona infestada.
Infografía sobre chinches en el transporte público con ilustraciones de un vagón, asientos tapizados, espacio bajo asientos y un barandal con chinches.
Una infografía detalla las tres principales zonas de riesgo donde las chinches se adhieren a la ropa en el transporte público, como asientos tapizados, espacios bajo los asientos y barandales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo evitar llevar chinches del transporte público a tu hogar

Las siguientes son recomendaciones prácticas para evitar llevar chinches a tu casa después de usar el transporte público:

  • Evita sentarte en asientos tapizados o sucios Cuando sea posible, mantente de pie o utiliza asientos de plástico. Si debes sentarte, revisa visualmente la zona y limpia con una toallita desinfectante.
  • No coloques mochilas, chamarras o bolsas en el piso o entre asientos Las chinches suelen esconderse en esas áreas. Lleva tus pertenencias contigo o colócalas en tu regazo.
  • Revisa tu ropa y pertenencias al llegar a casa Sacude bien tu ropa, mochila y cualquier bolsa antes de entrar. Hazlo preferentemente afuera de tu casa.
  • Cambia de ropa al llegar y lávala con agua caliente Si usaste transporte público en zonas con reportes de chinches, cambia de ropa inmediatamente y colócala en una bolsa cerrada hasta lavarla.
  • Mantén limpias mochilas y chamarras Lava regularmente prendas y accesorios que usas a diario en el transporte público.
  • Evita guardar ropa y objetos en la cama o el sofá al llegar Coloca tus pertenencias en zonas apartadas del área de descanso para evitar que las chinches encuentren refugio.
Una persona de espaldas sacude una mochila y una chamarra verde sobre un felpudo en la entrada de una casa. Pequeños insectos caen de la ropa.
Una persona sacude una chamarra y una mochila en la entrada de una casa, dispersando pequeños insectos sobre un felpudo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llevando a cabo estas medidas podrás prevenir llevar estos molestos insectos a tu hogar a pesar de viajar diariamente en el transporte público.

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