Una chinche camina sobre el tirante de una mochila gris oscura que cuelga de un barandal en un vagón de metro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las chinches han dejado de ser un problema exclusivo de hoteles y viviendas; en los últimos meses, usuarios del transporte público en Ciudad de México y otras ciudades reportan encuentros con estos insectos en camiones, vagones del Metro y otros vehículos colectivos.

Esta situación puede ser un riesgo para quienes usan estos espacios de manera cotidiana, ya que representan un riesgo de infestación en hogares debido a que estos insectos pueden adherirse con facilidad a la ropa o pertenencias sin que las personas lo noten.

Identificar señales de chinches durante los trayectos y aplicar medidas preventivas al llegar a casa ayuda a reducir la posibilidad de transportar estos insectos y evitar una plaga doméstica.

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Un viajero consulta su teléfono móvil en un vagón de tren mientras una chinche se arrastra por su hombro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3 lugares del transporte público donde las chinches se trepan a tu ropa sin que te des cuenta

Como mencionamos antes, las chinches pueden adherirse a la ropa en distintos espacios del transporte público, sobre todo en áreas donde hay alta rotación de personas y contacto cercano con superficies textiles.

Es por eso que aquí te decimos cuáles son tres de los principales lugares clave donde suelen treparse sin que lo notes:

Asientos tapizados de camiones y vagones del Metro Los asientos cubiertos con tela o vinil pueden albergar chinches, especialmente si no se limpian con frecuencia. Al sentarte, estos insectos pueden adherirse fácilmente a tu ropa, mochila o bolso. Espacios debajo o entre los asientos Las áreas bajo los asientos o en las rendijas entre los mismos acumulan suciedad y son poco visibles, lo que las convierte en refugios para chinches. Si colocas tu bolsa, chamarra o cualquier prenda en el suelo o la apoyas en estas zonas, existe riesgo de que los insectos se trepen. Barandales y respaldos de plástico Aunque las chinches prefieren superficies textiles, también pueden esconderse en grietas de barandales, respaldos y agarraderas de plástico. Al recargarte o sujetarte de estos puntos, los insectos pueden pasar a tu ropa, especialmente si antes hubo contacto con una persona infestada.

Una infografía detalla las tres principales zonas de riesgo donde las chinches se adhieren a la ropa en el transporte público, como asientos tapizados, espacios bajo los asientos y barandales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo evitar llevar chinches del transporte público a tu hogar

Las siguientes son recomendaciones prácticas para evitar llevar chinches a tu casa después de usar el transporte público:

Evita sentarte en asientos tapizados o sucios Cuando sea posible, mantente de pie o utiliza asientos de plástico. Si debes sentarte, revisa visualmente la zona y limpia con una toallita desinfectante.

No coloques mochilas, chamarras o bolsas en el piso o entre asientos Las chinches suelen esconderse en esas áreas. Lleva tus pertenencias contigo o colócalas en tu regazo.

Revisa tu ropa y pertenencias al llegar a casa Sacude bien tu ropa, mochila y cualquier bolsa antes de entrar. Hazlo preferentemente afuera de tu casa.

Cambia de ropa al llegar y lávala con agua caliente Si usaste transporte público en zonas con reportes de chinches, cambia de ropa inmediatamente y colócala en una bolsa cerrada hasta lavarla.

Mantén limpias mochilas y chamarras Lava regularmente prendas y accesorios que usas a diario en el transporte público.

Evita guardar ropa y objetos en la cama o el sofá al llegar Coloca tus pertenencias en zonas apartadas del área de descanso para evitar que las chinches encuentren refugio.

Una persona sacude una chamarra y una mochila en la entrada de una casa, dispersando pequeños insectos sobre un felpudo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llevando a cabo estas medidas podrás prevenir llevar estos molestos insectos a tu hogar a pesar de viajar diariamente en el transporte público.