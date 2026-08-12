“No tienen dónde esconderse, los perseguiremos”: el embajador de EEUU reitera mensaje al CJNG

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. Imagen de archivo. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

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El embajador de Estados Unidos en México Ronald Johnson advierte CJNG persecución este mediodía en X que las acusaciones por narcoterrorismo contra integrantes del cártel “envían un mensaje claro” y que, con socios en México y aliados en el mundo, “los encontraremos y los haremos responsables. No tienen dónde esconderse. Se hará justicia”.

El posicionamiento llega después de que el fiscal federal Gregory W. Kehoe anuncia, junto con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional @HSTFNCC, la apertura de una acusación formal contra cuatro miembros del CJNG por delitos de narcoterrorismo, narcotráfico y tráfico de armas de fuego.

Johnson también afirma en redes sociales que Estados Unidos refuerza su operación contra cárteles mexicanos con la “fase 2” de su estrategia y sostiene: “Debilitamos a los carteles golpeando las operaciones que sostienen, el aseguramiento de más de una tonelada de cocaína y 2,450 litros de combustible por parte de Marina afecta directamente a las capacidades para el tráfico de drogas y sus operaciones”.

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Sobre sanciones financieras, el diplomático señala que se trata de “la mayor designación de la OFAC contra el CJNG hasta la fecha” y que incluye a Juan Carlos González, alias “Pelón”, como nuevo líder de la organización tras la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

El embajador sostiene que la decisión manda “un mensaje inequívoco” sobre la política del presidente Donald Trump frente a los grupos que su administración clasifica como narcoterroristas, y añade: “Está comprometido con desarticular a los cárteles narcoterroristas y a todas las redes que los hacen posibles”.

De acuerdo con el propio mensaje, la OFAC, adscrita al Departamento del Tesoro, dirige sanciones contra mandos, operadores, familiares, prestanombres, intermediarios financieros y empresas vinculadas al CJNG, y señala que el despliegue alcanza actividades ilícitas en distintos estados de México.

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En otra publicación de ayer, Johnson asegura que las acciones no se limitarán a las cabezas de las estructuras criminales: “Sin importar quiénes sean, dónde operen o el papel que desempeñen, deberán rendir cuentas”.

Actualmente ellos son los siete líderes que EEUU tiene en la mira para capturar, El Jardinero ya fue detenido tras la muerte de El Mencho quien fuera el líder máximo por alrededor de 20 años desde la fundación en 2009 Foto: Treasury.gov

Detenido en República Checa es ahijado de “El Jardinero”: buscaba hacer trueque de armas por droga para el CJNG

Cuatro hombres identificados como miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos en República Checa luego de que negociaron la venta de armas y explosivos desde ese país hacia México a cambio de drogas. Uno de ellos es el ahijado de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, exjefe de plaza del cártel.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este martes acusaciones por delitos de narcoterrorismo y tráfico de armas de fuego en contra de los cuatro detenidos, entre los que destacó el lazo familiar con el miembro de alto nivel del CJNG, arrestado en abril pasado en Nayarit.

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Se trata de José Miguel Alvarado Morales, ahijado de “El Jardinero”, quien de acuerdo con las autoridades estadounidenses cuenta con doble ciudadanía y tiene 23 años de edad.

Intentaron hacer truque de drogas por armas

En conferencia de prensa y mediante un comunicado, las autoridades dieron detalle de las acusaciones contra los cuatro mexicanos. Crédito: DOJ

De acuerdo con las acusaciones, Alvarado Morales y tres hombres más -identificados como Noé Díaz Jiménez, Leobardo Gaxiola López y Edgar Alejandro López Velasco- viajaron a la República Checa para concretar la compra de ametralladoras y artefactos explosivos para cometer actos de violencia contra cárteles rivales, civiles, policías y militares.

Las armas incluían diferentes tipos de ametralladoras europeas, lanzagranadas, morteros y municiones. A cambio de ellas, los hombres pagaron con fentanilo y metanfetamina importados desde Estados Unidos.

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Un cartel con imágenes de miembros buscados del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el día de una conferencia de prensa para anunciar nuevas acciones de la administración Trump contra el CJNG, en el Departamento de Justicia en Washington, D.C., Estados Unidos. 5 de agosto de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

Los cuatro fueron detenidos entre la noche del 10 de junio y la madrugada del día siguiente. Dos días después, el 12 de junio, autoridades mexicanas desmantelaron en Zapopan, Jalisco, el laboratorio clandestino de narcóticos sintéticos que operaba Díaz Jiménez.

Luego de su captura en República Checa, el ahijado de “El Jardinero” fue extraditado al Distrito Medio de Florida junto a un segundo capturado, identificado como Edgar López. Ambos comparecieron este lunes ante el juez y quedaron bajo custodia de las autoridades estadounidenses.