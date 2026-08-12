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El clavadista olímpico Osmar Olvera se pone nervioso frente a Sheinbaum: así fue el momento

El campeón en Juegos Centroamericanos se encargó de encabezar el discurso en representación de los atletas, pero confesó lo difícil que es hablar en público

Durante la conferencia mañanera donde reconocieron el esfuerzo de los medallistas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 22026, Osmar Olvera se encargó de dar el discurso de agradecimiento pero confesó sus nervios frente el micrófono (X/ @GobiernoMX)
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Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 fueron una edición histórica para México al sumar 407 medallas que se dividieron de la siguiente manera: 167 oros, 125 platas y 115 bronces. La mañana de este 12 de agosto la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió a los atletas para reconocer el esfuerzo en conjunto de deportistas, entrenadores y federaciones.

Osmar Olvera, clavadista olímpico y campeón en Centroamericanos, se encargó de dar el discurso en Palacio Nacional. Pero, en medio de la muestra de agradecimiento hacia las autoridades evidenció una de sus debilidades: hablar en público.

El multimedallista en Juegos Centroamericanos confesó el nerviosismo que representa para él hablar en público, por lo que esta escena rápidamente generó reacciones. Los asistentes brindaron un aplauso a Osmar cuando confesó que le ganaron los nervios en su discurso.

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Así fue el momento en que Osmar Olvera se puso nervioso frente a la presidenta Sheinbaum

Osmar Olvera confiesa su nerviosismo de hablar en público frente a Sheinbaum (X/ @Claudiashein)
Osmar Olvera confiesa su nerviosismo de hablar en público frente a Sheinbaum (X/ @Claudiashein)

Durante la conferencia matutina, el también medallista olímpico se encargó de encabezar el discurso a nombre de los atletas que compitieron en los Juegos Centroamericanos 2026, pero durante su charla sobresalió que detuvo su mensaje debido a los nervios.

“Ningún trofeo ocurre por casualidad. Cada atleta que hoy sube al podio representa una historia de esfuerzo y de muchas personas que han trabajo a su lado para hacerlo posible”, mencionó Osmar Olvera.

En su intento por seguir con la seriedad del evento, empezó a arrastrar las palabras hasta que llegó un punto en el que confesó que hablar en público es más difícil que saltar de la plataforma de 10 metros.

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“Quiero agradecer al gobierno de México por el apoyo y por todos los recursos necesarios para que podamos competir en mejores condiciones, gracias por el impulso, por la cercanía y por el presente... por todo... perdón me puse nervioso, tenía tiempo que no hablaba, esto es más difícil”.

Sheinbaum recibió a los medallistas de Juegos Centroamericanos 2026 en Palacio Nacional (X/ @GobiernoMX)
Sheinbaum recibió a los medallistas de Juegos Centroamericanos 2026 en Palacio Nacional (X/ @GobiernoMX)

Esto provocó la risa de los presentes y posteriormente acompañaron el momento con una ovación y aplausos para que Osmar Olvera pudiera continuar con su discurso.

En el marco de la conferencia, Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), presentó un balance detallado de la histórica participación de la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y habló sobre los premios que se le darán a los atletas.

De acuerdo con los tabuladores de la Conade y la política de incentivos económicos establecida para Santo Domingo 2026, los montos destinados para los deportistas y sus entrenadores varían según el tipo de disciplina.

Osmar Olvera cambia el “Y si, sí” del Mundial al “Aquí sí” para Juegos Olímpicos

Osmar Olvera regresó a México tras conquistar tres medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, en medio de la expectativa por la Selección Mexicana y la frase viral “¿Y si sí?” (AP)
Osmar Olvera regresó a México tras conquistar tres medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, en medio de la expectativa por la Selección Mexicana y la frase viral “¿Y si sí?” (AP)

El clavadista Osmar Olvera se pronunció nuevamente sobre el grito de apoyo “Y si sí”, que surgió por la ilusión que provocó la Selección Mexicana durante el pasado Mundial 2026. El deportista, quien obtuvo tres medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 celebrados en Santo Domingo, propuso sustituir la expresión por “Aquí sí”, lema que utilizó recientemente al responder a una aficionada que lo recibió en el aeropuerto capitalino tras regresar de la competencia caribeña.

Durante sus declaraciones, Osmar Olvera instó a la comunidad deportiva y a la afición a transformar el mensaje de aliento nacional. “Tenemos que transformar el ‘Y si sí’, por un ‘Aquí sí’. Hoy México nos está demostrando que sí se puede, se puede soñar en grande, sí se puede trabajar por esos sueños y sí se puede poner a nuestro país en lo más alto”, afirmó el clavadista. Además, subrayó que la cosecha histórica de medallas lograda por la delegación mexicana es un logro colectivo: “Esta cosecha histórica es de todos: es de los atletas, es de nuestras familias, es de nuestros entrenadores, de nuestras federaciones y por supuesto de todo México”.

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